Po třech týdnech spekulací je kolem čínské investiční skupiny CEFC jasněji. Čínští státní představitelé oficiálně potvrdili, že zakladatel a akcionář Jie Ťien-ming je vyšetřován pro podezření z porušení zákona. Z jakého, to uvedeno nebylo, ale čínská média v minulých týdnech informovala o hospodářské kriminalitě. Tyto zprávy původně představitelé CEFC opakovaně dementovali. Jie Ťien-ming, který je stále poradcem českého prezidenta Miloše Zemana, se stáhne z vedení firmy a zároveň nebude mít v CEFC ani podíl.

Situace kolem CEFC v Číně má významný dopad i na její aktivity v Česku. Podle informací HN dojde k jejímu částečnému zestátnění. Evropská část CEFC v pondělí zveřejnila prohlášení, že 49 procent v ní získá nový investor. Podle nejmenovaného zdroje z CEFC se v předchozích dnech jednalo s velkou čínskou státní společností CITIC. Stejnou informaci přinesl i server Týden.cz, na Twitteru zprávu sdílel i Tvrdík. Mluvčí CEFC Pavel Bednář odmítl jméno nového investora potvrdit s odkazem na probíhající jednání.

Pokud by do české části CEFC opravdu vstoupila skupina CITIC, pak by čínský stát spoluovládal dosavadní investice v Česku, jako například fotbalovou Slavii nebo Pivovary Lobkowicz, skrze jeden ze svých nejstarších a největších konglomerátů. CITIC Group, kterou nyní stoprocentně vlastní čínské ministerstvo financí, vznikla v roce 1979 jako údajně první investiční společnost v Číně. Založil ji jeden z nejbohatších Číňanů té doby Žung I-žen, který byl v letech 1993 až 1998 viceprezidentem Číny. Vlastní podíly ve stovkách firem včetně zahraničních a jejich hodnotu časopis Fortune odhadl na téměř bilion dolarů. Tržby skupiny, která zaměstnává přes 200 tisíc lidí, činily 52 miliard dolarů, zisk 3,2 miliardy.

26 mld. Kč měla být celková výše investice čínské CEFC do koupě polovičního podílu v bankovní skupině J&T Finance Group. Nyní se tento obchod ruší.

CITIC před deseti lety byla neúspěšná ve snaze převzít americkou banku Morgan Stanley, která se ocitla v problémech po vypuknutí finanční krize. Spolu s další čínskou společností vlastní 13procentní podíl v City Football Group, což je holding několika fotbalových klubů po světě v čele s Manchesterem City. Zároveň CITIC spoluvlastní i tým čínské nejvyšší soutěže Peking Guoan.

Částečné zestátnění českých a evropských aktivit CEFC zhatí její druhý největší plánovaný obchod mimo Čínu. Tím je získání poloviny v bankovní skupině J&T Finance Group za zhruba 26 miliard korun. Její součástí je J&T Banka, působící v několika evropských zemích, či slovenská Poštová banka.

Zastavení obchodu, který se slavnostně podepisoval před dvěma lety za účasti čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a české hlavy státu Miloše Zemana, oznámila CEFC v tiskové zprávě.

CEFC v Česku CEFC v ČR vlastní 9,9 procenta J&T Finance Group, polovinu aerolinií Travel Service, plně ovládá strojírny Žďas, Pivovary Lobkowicz Group nebo fotbalovou Slavii Praha. Také vlastní několik nemovitostí v Praze, například Florentinum, budovu bývalé Živnostenské banky, stadion Eden a několik hotelů.

"S ohledem na připravovanou změnu v akcionářské struktuře skupiny CEFC stahuje žádost o navýšení svého podílu ve skupině J&T Finance Group, kterou podala k ČNB,"

stojí v prohlášení.

Že z obchodu sejde, bylo v posledních týdnech čím dál pravděpodobnější. Obchod ani dva roky od slavnostního podpisu neměl všechna potřebná povolení. To nejdůležitější přitom měla dát Česká národní banka. Ta ale ke konci loňského roku naopak odmítla žádost CEFC o zvýšení podílu z 9,9 procenta na 50 procent s tím, že Číňané dostatečně neprokázali původ většiny peněz. Firma se tehdy proti rozhodnutí odvolala.

Když se na začátku března objevily v čínských médiích zprávy o zadržení předsedy představenstva CEFC a zároveň o finančních problémech společnosti, vyzvala skupina J&T, aby Číňané situaci kolem ní vysvětlili, jinak k obchodu nedojde. Podle informací HN navíc byla dohoda mezi oběma stranami platná maximálně do 31. března 2018. Zjednodušeně řečeno: do této doby měl být obchod dotažen, nebo se ruší. Nakonec žádost o navýšení podílu stáhli sami Číňané.

I přes zrušený obchod s J&T ale Jaroslav Tvrdík prohlásil, že čínská skupina bude, nově s čínským státem v zádech, v Česku nadále investovat. "CEFC China i nadále považuje projekty v Česku za jednu ze svých priorit a přikládá jim velkou důležitost. Deklarována byla pokračující plná podpora nejen ziskovým projektům, ale i rozvoji neziskových aktivit, jako jsou Centrum tradiční čínské medicíny a SK Slavia Praha," stojí v pondělním prohlášení. Firma zároveň uvedla, že splatí své půjčky v Česku, a to v řádném termínu splatnosti.

