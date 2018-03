Polská společnost IT Card fina­lizuje přípravy na spuštění bankomatové sítě v Česku. Na trhu, který ovládají tradiční tuzemské banky, bude podobně jako v Polsku používat název Planet Cash.

"První bankomaty Planet Cash spustíme v létě v Praze, Brně a Ostravě a dále s nimi chceme jít i do menších měst. Do konce letošního roku budeme mít kolem 150 bankomatů a během tří let zhruba 350," řekl HN Miroslav Pekárek, který v české

pobočce IT Card expanzi připravuje.

V Polsku jde o rychle rostoucího hráče − s více než šesti tisíci bankomaty má po sedmi letech zhruba třetinový podíl na trhu. Přítomen je už v Chorvatsku a po Česku se příští rok chystá na Slovensko a později do Maďarska, možná i Rumunska. Společnost založilo několik polských bank a dnes jsou jejími největšími akcionáři i investiční fondy a další polské firmy.

Při svém průniku na český trh polská IT Card sází na to, že bankomatů je v Česku ve srovnání s většinou evropských zemí málo − na sto tisíc obyvatel jich podle jejích údajů bylo na konci roku 2016 jen 42,5. V sousedním Rakousku a Německu to byl zhruba dvojnásobek. V hustotě sítě Česko zaostává za většinou zemí západní Evropy, ale třeba i za Polskem, Slovenskem i Maďarskem či Polskem. Řidší síť mají Skandinávci, kde už většina lidí platí kartami nebo mobilem.

Ambice IT Card v Česku podporuje i to, že Češi přes rozmach bezkontaktních platebních karet a platebních terminálů u sebe většinou nadále nosí hotovost. Jen každý desátý Čech také podle nedávného průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisenbank uvedl, že spoléhá hlavně na bezhotovostní platby. Podle statistiky Sdružení pro bankovní karty počet výběrů z bankomatů nijak neklesá a objem peněz, které tímto způsob lidé inkasují, neustále roste.

Stále vyšší je také částka, kterou si lidé v průměru z bankomatu vybírají. Mimo jiné i proto, že za výběry část klientů stále platí. Výběr bez poplatku z vlastní či cizí banky je většinou možný, jen když klient splní předem dané podmínky.

A výběrům zdarma hrozí další omezení. Velké banky prosazují zdražení poplatků, které jim platí konkurenti za přístup klientů do jejich sítí, s poukazem, že potřebují do bankomatů více investovat.

Za poslední rok výrazně rozšířila svou síť na více než 300 přístrojů jen Air Bank, která tak má po České spořitelně, ČSOB, Komerční bance a Monetě pátou největší síť. "Banky s dalším rozvojem svých sítí vyčkávaly, až jak se bude vyvíjet poptávka po hotovosti, a také proto, že jde o velkou investici. I v letech po krizi je akcionáři tlačí ke snižování nákladů," vysvětluje Pekárek.

Strategie Poláků v Česku je však ještě odvážnější. "Vedle vlastní sítě přicházíme se záměrem sdílených bankomatů a snažíme se o spolupráci jednat s bankami. Síť by označovala loga bank, s nimiž se dohodneme," říká Pekárek.

"Máme technologii, která nám umožňuje, aby klient po vložení karty viděl na bankomatu obrazovky a funkce své banky, takže se bude pohybovat ve známém prostředí. Umíme zajistit i vkládání hotovosti na účet a další služby," vysvětluje Pekárek.

Takzvané vkladomaty jsou v Česku čím dál populárnější. Vkládat peníze ale mohou jen klienti některých bank na omezeném počtu přístrojů a pouze na těch, které patří "jeho" bance.

Strategii sdílených bankomatů uplatňuje IT Card v Polsku. Benefitem pro partnerské banky podle Pekárka budou nižší poplatky za výběry jejich klientů. Zároveň mohou být i v místech, kde se vlastní bankomat bance nevyplatí.

"Když stojí vedle sebe několik bankomatů v obchodním řetězci, není podle našich propočtů možné, aby byl do budoucna výdělečný. Právě to bychom chtěli změnit," tvrdí Pekárek. Polská firma by tím získala více zákazníků, a uspořila tak na nákladech z rozsahu.

Reakce jednotlivých tuzemských bank je spíše zdrženlivá. Například Komerční banka uvedla, že jednání nevede, Equa bank, že zvažuje každou nabídku. Pouze mBank, která s Planet Cash spolupracuje v Polsku, uvedla, že má o nabídku zájem.

Zatím se IT Card dohodla na spolupráci pouze s Hello bank!. Pro ni už letos postaví její vlastní síť.

Na bankomatech v Česku IT Card zároveň chystá postupně i další služby, například elektronickou peněženku, která bude přes aplikaci napojena na běžný účet klienta. "Bankomat mu může vydat peníze i bez vložení či přiložení platební karty. Jen na základě hesla, které mu vygeneruje aplikace pro takový jednorázový výběr, anebo načtením QR kódu," dodává Pekárek.

