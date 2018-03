Byli jsme na fotbalovém derby Sparta−Slavia. V poločase vedou domácí 3:0. Dáváme pivo a aperol. Předpovědi skupinky popíjejících sparťanů jsou jasné. Sešívaní prý dostanou pět a více. Nemají šanci. Výsledek? 3:3. Srovnali jsme to (ano, jsem slávista), byť už tomu skoro nikdo nevěřil.

Člověka po tisíciletí ohrožovaly pouze cizí kmeny (ne nutně sparťani), počasí (na tom stadionu byla zima) a divoká zvířata (rozhodčí). I když už máme videorozhodčího a skyboxy na stadionu, je v dnešním světě nastraženo nesrovnatelně více pastí. Pro svět financí to platí dvojnásob. Jsme připraveni na to, že ekonomika, dluhopisy nebo třeba akcie mohou brzy spadnout? Protože se "něco" stane, "něco" bouchne. A co bude to "něco"? Měl jsem vždy rád americkou pohřební službu StoneMor. Zakázek mají každý rok dost. Jsou druzí největší v Americe. Od roku 2005 pravidelně dvanáct let vypláceli dividendu přes devět procent.

A pak se ukázalo, že vedení fixl­ovalo výsledky a dividendy šly v posledních letech spíše z prodeje majetku než z provozního zisku. Když někdo lže, dopředu to vědět nelze. Co když se provalí něco podobného v ekonomice a pak ji to výrazně ovlivní? Derby mi připomnělo, jak moc podceňujeme nahodilé jevy. Jisté jsou přitom jen tři věci: smrt (s výjimkou StoneMor), daně a nejistota.

