Když Jan Tošnar zakládal před dvaceti lety Hydropol, jednalo se o malou inženýrskou společnost o dvou lidech. Dnes jich v ní pracují tři desítky a již zdaleka se nezabývá jen navrhováním elektráren. Staví a provozuje je po celém světě. Po velké expanzi ve Velké Británii míří za exotikou, cílí hlavně na Indonésii a Kolumbii.

Firma se dnes zaměřuje převážně na malé vodní elektrárny v Evropě. Vlastní jich více než 25, spolu s dalšími rozpracovanými projekty mají hodnotu okolo dvou miliard korun. Hydropol nyní dosahuje ročního obratu zhruba 330 milionů korun. Provozní zisk před zdaněním a odpisy dosahuje zhruba desetiny této sumy.

Konec evropských dotací

Plánuje ale velký růst. Jen do příštího roku by měl počet jeho zdrojů vzrůst až na čtyři desítky malých vodních elektráren s celkovým výkonem 30 megawattů.

100 MW výkonu chce mít firma Hydropol ve vodních elektrárnách v Kolumbii a Indonésii.

"Zdaleka největší podíl představují investice ve Velké Británii, kde v současné době vlastníme či spoluvlastníme 15 elektráren, developujeme dalších více než 10 a snažíme se i o koupi již postavených a prověřených projektů. Na druhém místě je pak Itálie, i když zde se nám především kvůli velkému množství peněz na trhu a tím i vysoké konkurenci nedaří úplně tak, jaké máme představy," říká Tošnar.

Přesun od malé projekční firmy, která "kreslí" elektrárny na zakázku, k té, která je staví a následně sama provozuje po celém světě, byl podle něj logický. Samotné vyprojektování prý není tak složité a umí ho po celém světě řada firem.

"Naše hlavní kvalifikace už není jen to, že umíme něco navrhnout a postavit. Ale že umíme vše zorganizovat. Buď vymyslíme projekt, nebo ho od někoho koupíme. Seženeme povolení, bankovní financování a dostaneme ho do stavu, kdy se dá stavět. To je to, co umíme nejvíc," říká. Sehnání všech povolení je podle něj také nejsložitější část projektu. Samotná výstavba je prý poměrně jednoduchou záležitostí.

Tuto strategii chce nyní společnost přenést v době končících programů na podporu obnovitelných zdrojů z Evropy i do světa. S jedním rozdílem. V Evropě se i kvůli této podpoře firma specializovala na malé elektrárny. To se nyní změní. "V Asii a Americe je jedinou možností vyrábět za tržní ceny, a proto se zde menší zdroje, než je pět až deset megawattů, nevyplatí," říká Tošnar.

I proto zde plánuje Hydropol svůj celkový výkon násobně zvýšit. V Indonésii a Kolumbii chce v nadcházejících letech vlastnit po 50 megawattech výkonu. "V současnosti pracujeme celkem na dvanácti projektech, z nichž pět by mělo letos být plně povolených," říká majitel firmy.

Komplikované přehrady

Nejdále je firma v Indonésii, kde působí od roku 2013. "Elektřina z vody tam má velký potenciál. Země se snaží zbavit závislosti na výrobě elektřiny z nafty a uhlí, nicméně je to zatím dosti klikatá cesta − je třeba brát ohled na to, co místní obyvatelstvo a průmysl zaplatí, a tak je rozvoj obnovitelných zdrojů částečně chaotický," říká Tošnar.

Aby měla referenci, jednu malou elektrárnu o výkonu dvou megawattů zde již staví. Pro urychlení celého procesu se Hydropol nakonec rozhodl zaplatit ji z vlastních peněz. Tři miliony dolarů, tedy něco přes šedesát milionů korun, plánuje po dokončení refinancovat.

Jedná se, podobně jako u všech ostatních elektráren, o zdroj na řece. Do staveb spojených s vodní nádrží se raději nepouští. "Období na povolení přehrady je neuvěřitelně dlouhé. Například i Energo-Pro si je koupilo už povolené. Ale stejně, to, co se jim podařilo, je velký úspěch," říká Tošnar o asi nejznámější "hydro" skupině z Česka.

Její majitel Jaromír Tesař nyní patří k jednomu z nejaktivnějších podnikatelů v oboru i na evropské úrovni. Firma v Bulharsku, Gruzii a Turecku vlastní téměř tři desítky vodních elektráren o výkonu několika stovek megawattů. V Turecku navíc nyní staví dvě obří vodní díla za desítky miliard korun.

Související