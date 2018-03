Když piráti na jednání rozpočtového výboru navrhli, aby advokáti museli finančním úřadům poskytovat informace o svých klientech, obrátila se proti nim Česká advokátní komora, daňoví poradci i mnoho kolegů poslanců. Vadí jim, že berní úředníci mohou data požadovat třeba jen v případech, kdy pojmou podezření, že firma možná někdy v budoucnu nezaplatí daně. Návrh předsedy klubu pirátů Jakuba Michálka má přesto šanci na úspěch. Podpořilo jej ministerstvo financí, zástupci hnutí ANO, SPD i komunisté.

HN: Proč chcete povinnost advokátů poskytnout informace rozšířit na domácí případy?

Česko má zásadní problém. Velké korporace tu neplatí daně. Mám na mysli agresivní daňové plánování, praní špinavých peněz a podobné věci, které jsou nelegální a které se odhadují na 50 miliard korun ročně. Proč peníze unikají? Někdo to musí zajistit a často jsou k tomu zneužívané advokátní služby. Chceme, aby advokáti údaje poskytovali i pro účely vnitrostátní správy daní. Advokáti z nás chtějí udělat pomalu jediný stát v Evropě, který bude chránit zahraniční daňové výnosy, ale nebude chránit výnosy českého rozpočtu. To zkrátka není normální.

HN: Vaším návrhem ale může být prolomena mlčenlivost advokátů.

Není to pravda. Advokát musí už dnes poskytovat úzce vymezené informace podle zákona o praní špinavých peněz Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ). Ve Velké Británii, ve Francii, na Slovensku advokáti musí poskytovat údaje podle směrnice o praní špinavých peněz. Když se z Česka nelegálně vyvede 50 miliard ročně, někdo to administruje a vytváří kamuflované struktury, tak z toho musí mít provize. A je jasné, že se to advokátním společnostem nelíbí.

50 miliard korun mizí podle pirátů v zahraničí. Posílením berních úřadů tomu chtějí zabránit.

HN: Opakovaně kritizujete finanční správu. Proč přesto chcete její pravomoc ještě posilovat?

Zásadní problém naší doby je, že zločiny jsou tak sofistikované, že finanční správa potřebuje efektivní nástroje, aby to mohla řešit. Piráti měli v programu, že zabrání daňovým únikům korporací. A nebyl bych pirát, kdybych si sedl na zadek z advokátní komory nebo z toho, že se jim něco nelíbí.

HN: Pan Kalousek řekl, že změnou umožníte zásah do ústavních práv na základě úvahy jednoho berního úředníka, že by nemusela být zaplacena daň. Piráty označil za Babišovy užitečné idioty. Je to tak, že dle požadavku jednoho úředníka může dojít k prolomení informací?

Funguje to tak již dnes. Úředník pošle požadavek na advokátní komoru, komora ho posoudí, předá ho advokátovi. Může mu doporučit, zda je tato výzva zákonná, nebo nezákonná. Současná praxe se týká FAÚ, praní špinavých peněz či financování terorismu. V pozměňovacím návrhu má tuto pravomoc Generální finanční ředitelství − jedno místo by získávalo údaje prostřednictvím advokátní komory.

HN: Zajímá nás i návrh zákona o obecném referendu. Mělo by se hlasovat o vystoupení z EU a NATO?

Mohu uklidnit lidi, kteří mají obavy z možných dopadů referenda, že hlasování o vystoupení z EU vůbec není na programu dne. Ani to, že by to bylo možné podle zákona udělat.

HN: Podle návrhu šéfa SPD Tomia Okamury by to možné bylo, a dokonce i celkem rychle.

SPD má v Poslanecké sněmovně 22 hlasů a na schválení ústavního zákona je třeba 120 hlasů. Sám pan Okamura nemůže udělat vůbec nic.

HN: A názor pirátů?

Naším cílem je vyjednat referendum, které bude fungovat a lidé si postupně zvyknou na nástroje přímé demokracie.

Nezačneme najednou hlasovat o všem, ale můžeme hlasovat o zajímavých tématech, jako byl protikuřácký zákon, legalizace konopí, politické trafiky a vyplácení zlatých padáků státním manažerům.

HN: Neumožní referendum politikům zřeknout se odpovědnosti?

To nikdo neřeší, to řeší jen média, která chtějí referendum zastavit. Lidé nemají možnost změnit věci, které politikům vyhovují. Politici v určitém ohledu fungují jako kasta. Mají společné zájmy, a pokud nevytvoříte extrémní nástroj, tak budou uplatňovat své zájmy.

HN: Je extrémním nástrojem i přímá volba a odvolatelnost politiků?

Jasně.

HN: K čemu to může vést?

K tomu, že se prezident začne chovat jako normální politik. Nebude se v politice chovat jako buldozer, protože bude vědět, že nad ním visí Damoklův meč. Pokud bude dělat bláznoviny, tak tam bude nějaká odpovědnost. Dnes je prezident nezodpovědný. Václav Klaus vyhlásil amnestii a bylo mu to jedno. Miloš Zeman − spousta šílených věcí, jako poradce si najal korupčníka z Číny, změnil celou orientaci Česka směrem na Čínu.