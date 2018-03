Na českém trhu privátních byznys jetů posiluje letecká společnost Aeropartner, již vlastní pilot Richard Santus. Aeropartner, který nyní provozuje osm tryskáčů typu Cessna a jeden vrtulník, koupil menší firmu Air Prague působící na italském trhu. Od koupě si slibuje zvýšení tržeb téměř na dvojnásobek už v příštím roce. Zároveň má zajímavý podíl v lukrativním oboru zdravotnických letů.

Aeropartner získal společnost Air Prague za jednotky milionů korun. Kromě převzetí obchodních partnerů s tržbami 70 milionů korun získal Santus také dalšího přepravce s potřebnými certifikacemi na přepravu cestujících, nákladů a leteckou ambulanci.

"Mít další licenci je velmi dobrá investice," řekl Richard Santus. Aeropartner zařadí Air Prague do nově vzniklého leteckého holdingu, který by měl mít podle Santuse v roce 2019 tržby celkem 300 milionů korun. Loňské tržby Aeropartneru byly 175 milionů.

Byznys Jety v ČR Aeropartner Firma vlastněná pilotem Richardem Santusem existuje jako letecký přepravce od roku 2008. Předtím se Aeropartner věnoval zakázkové kovovýrobě pro letecký průmysl. Po koupi Air Prague si společnost upevnila svoji pozici největšího provozovatele menších tryskových letadel v Česku. Těch bude mít do konce roku 2018 celkem 10, z toho pět letadel Cessna 510 Mustang. Další firmy Největším provozovatelem velkých tryskáčů od výrobců Embraer a Gulfstream je v Česku společnost ABS Jets. Středně velké tryskáče, jako například typ Cessna Citation Sovereign, provozují aerolinky Travel Service. Na trhu působí i několik dalších firem (třeba Air Bohemia nebo Air Silesia), které nabízejí byznys jety s proudovými či vrtulovými letadly. Provozují od dvou do čtyř strojů. General aviation Pražské Letiště Václava Havla loni zaznamenalo 12 596 vzletů a přistání, které nesouvisejí s pravidelnými linkami aerolinek a dovolenkovými chartery. Zajímavé jsou privátní lety i pro některá menší letiště, například v Karlových Varech.

Nový majitel obmění u Air Prague i její flotilu. Starší vrtulové stroje Beechcraft nahradí moderní tryskové letouny Cessna, které Aeropartner používá, což bude mít vliv také na efektivitu údržby letounů. Podle Santuse jsou i menší evropská letiště dost kvalitní na to, aby zvládla provoz tryskáčů. Nově tedy bude mít Air Prague tři trysková letadla, a to dvě Cessny a jeden nový letoun Honda, který začne létat v dubnu.

Ke konci roku bude mít Aeropartner celkem 10 tryskových letadel a jeden vrtulník. Všechny stroje si pronajímá od jejich majitelů, jimž se o ně i stará.

Očekávání budoucího růstu tržeb odvozuje Aeropartner od trendu většího zájmu o privátní lety. Týká se to dovolenkových destinací i obchodních letů majitelů a manažerů středně velkých firem. Podle Santuse ustupuje také pro Česko dosud typický trend nelegálních dopravců, kdy majitelé malých jednomotorových letadel přepravovali cestující bez licence.

Velkou budoucnost vidí Santus v letecké ambulanci, která u Aeropartneru zatím představuje necelou desetinu tržeb, zatímco u Air Prague 35 procent. "Máme tři letadla se základnou v Praze vybavená jako sanitní, která mohou létat za každého počasí a mají nonstop dispečink," řekl Santus, který chce být připravený i na případné vyhlášení tendru pro letecké repatriace.

Letecká ambulance zahrnuje například přepravu orgánů, kde je zásadní rychlost, nebo také repatriace již stabilizovaných pacientů. Už nyní Aeropartner létá pro pražské nemocnice v Motole a na Karlově náměstí. Zvláštní skupinou pacientů jsou děti s vrozenou srdeční vadou, jichž firma ročně přepraví kolem stovky a spolupracuje při tom s nemocnicí v Lublani ve Slovinsku.

V Česku působí v privátním letectví i několik dalších firem. Největším provozovatelem větších tryskáčů zaměřených na delší lety je společnost ABS Jets, která sídlí na letišti v Ruzyni. V minulém roce firma rozšířila svoji flotilu o nový stroj s mimořádně velkým doletem nad 10 tisíc kilometrů.

S ABS Jets má uzký vztah i Santusova firma, jež si od ní pronajímá kanceláře, hangáry a technické místnosti na letišti v Ruzyni. "ABS také využívá naše letadla, my od nich naopak nakupujeme handling a v některých případech i dispečerskou podporu letů," uvedl Richard Santus.

O trh byznys jetů se zajímají také aerolinky Travel Service podnikatele Jiřího Šimáněho, které vlastní i národního dopravce ČSA. Firma tento typ letů nabízí od roku 2007 a provozuje čtyři středně velká letadla Cessna 680 Citation Sovereign. Ta v létě míří hlavně do dovolenkových lokalit na francouzské Riviéře, do jižní Itálie a Španělska, v zimě pak do švýcarských nebo rakouských Alp. Za obchodem směřují letadla nejčastěji do Londýna, Curychu či Milána.

Podle mluvčí Vladimíry Dufkové zájem o tento typ letů u Travel Service roste. "Ve třetím čtvrtletí letošního roku rozšíříme naši flotilu o pátý letoun," řekla Dufková. Půjde o typ Cessna Citation Longitude, který dokáže přeletět Atlantický oceán při cestě z Londýna.

