Dávky na bydlení, na nichž stát ročně vyplatí miliardy korun, fungují pouze jako dočasná a dlouhodobě neudržitelná záplata hlubšího problému − chybějících dostupných bytů. Počet lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách neklesá, naopak.

Na nástroje, které stát k podpoře bydlení využívá, se zaměřil Nejvyšší kontrolní úřad. Spočítal, že v letech 2012 až 2016 na ně ministerstvo práce vydalo téměř 60 miliard korun (z toho jen 3,5 procenta šlo na výstavbu bytů). "I přes takto velký objem peněz vzrostl počet sociálně vyloučených lokalit," uvedl NKÚ ve svém prohlášení. Zatímco v roce 2006 v Česku bylo takových lokalit 310 a žilo v nich 80 tisíc lidí, v roce 2015 bylo vyloučených oblastí dvakrát tolik a měly 115 tisíc obyvatel.

"Dávkami vyplňujeme nečinnost a asociálnost bytové politiky," myslí si sociolog a někdejší lidovecký poslanec Ivan Gabal. Změnu podmiňuje dostatečnou nabídkou sociálního bydlení. Dvě hlavní dávky na bydlení, doplatek a příspěvek, podle NKÚ příjemce nijak nemotivují. Naopak často tečou do předraženého bydlení a stávají se předmětem velkého byznysu. Ředitel nestátní odborné Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák ale varuje před jejich snižováním či škrtáním. "Musíme si dávat velmi dobrý pozor, jak závěry interpretujeme, abychom nedošli k tomu, že je třeba přenastavit dávky. Naopak, je potřeba doplnit nabídku dostupných bytů," říká.

60 miliard korun vydal stát podle NKÚ na podporu bydlení v letech 2012 až 2016.

Zákon o sociálním bydlení slibovala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), sepsala ho sociálnědemokratická ministryně práce Michaela Marksová. Prosadit se jí ho ale nepodařilo. Překážkou byl nejen odpor řady obcí, ale i to, že se ministerstvo práce s ministerstvem pro místní rozvoj v rukou ANO nedokázalo shodnout na cílové skupině.

Zákonem se má zabývat i vláda Andreje Babiše (ANO). Psát ho tentokrát bude místní rozvoj a zatím pracovně rozlišuje lidi, kteří se do bytové nouze dostali vlastním přičiněním, a ty, kteří "jen" mají nízké příjmy. "Oběma skupinám chceme pomoci, a to výstavbou sociálních bytů. U té první skupiny však pod podmínkou povinné sociální práce," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Za ty, kteří o bydlení přišli vlastní vinou, považuje například drogově závislé, alkoholiky nebo neplatiče. Druhé skupině, do níž řadí seniory, samoživitelky či handicapované, chce Dostálová nabídnout sociální byty s regulovaným nájemným.

NKÚ kritizuje i roztříštěnost systému. Nevyjasněné jsou podle NKÚ i kompetence sociálních pracovníků. "Od roku 2012 ministerstvo práce připravuje zákon o sociálních pracovnících. Ani ten nebyl dosud přijat," podotýká kontrolní úřad. Nové vedení ministerstva slibuje, že zákon předloží a podmínky pro výkon sociální práce v něm sjednotí.

