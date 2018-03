Vývoj od bankovek k bezhotovostním platbám je v představách kartových asociací a bank jednosměrný. Od lidí se očekává, že budou hotovost vytahovat méně a méně, až přijde doba, kdy obchodníkům a poskytovatelům služeb nebude stát za to se bankovkami a mincemi zaobírat a skokem se dostaneme do bezhotovostní budoucnosti.

Proč je takový výhled populární? Banky vidí moc rády, když jejich klienti platí kartami co nejvíce, o kartových asociacích to platí automaticky a bezhotovostní platby jsou atraktivní i pro technologické firmy s jejich platebními systémy, svázanými dnes obvykle s chytrými

telefony.

A pak je tu ještě jedna skupina, která ve světě bez hotovosti vidí "samá pozitiva": centrální bankéři. Nejde o to, že jim ubude starost s rozvážkou platidel, ostatně tato role slábne s tím, jak si finanční ústavy bankovky samy "recyklují", a méně tak potřebují pomoc národní banky. Pro tvůrce měnové politiky je přitažlivé hlavně to, že zmizí-li hotovost, bude mnohem jednodušší sáhnout v případě potřeby k záporným sazbám. Když je centrální banka zavede, bude moci (z jejího pohledu) nežádoucí úspory penalizovat všem. Což, teoreticky, podpoří úvěrování i spotřebu, a zvýší tak poptávku. Hlasy, které to oceňují, se ozývají i z ČNB, jež se přitom k jejich zavedení neodhodlala ani v poslední vleklé recesi.

Jenže existují i další pohledy na problém. Ve Švédsku už plateb v hotovosti není ani šestina. Dokonce i příspěvky v kostelích jsou v drtivé většině bezhotovostní. Politici a centrální banka tak řeší, jestli tím už nejsou dotčena práva těch občanů, kteří chtějí u bankovek z různých důvodů zůstat. Motivem "kartových odpíračů" je většinou starost o soukromí, se kterým je při bezhotovostním styku amen. Takových lidí je i v Česku hodně už proto, že kryptoměny jsou zatím spíš hříčkou než praktickým platebním nástrojem. A proto má i dnes smysl investice do tak staromódní záležitosti, jako jsou bankomaty. Pro další síť sloužící více bankám tu prostor je.

