Daňoví poradci jsou jako upíři, kteří se bojí světla, nechal se loni v europarlamentu slyšet eurokomisař Pierre Moscovici a dodal, že pokud existuje legální optimalizace daní, musí přijít legální, respektive legislativní odpověď. Podle návrhu komise by proto měli daňoví poradci předem hlásit finančním úřadům, jaké "optimalizační" schéma pro své klienty navrhují a jakou zemi, případně kolik dalších zemí do ní zapojí. Prý to neznamená, že nahlásí-li, jakým způsobem hodlají platit daně, dostanou okamžitě zákaz nebo pokutu. Pokud na tom berňák nic špatného neshledá, mohou posílat peníze tam a zase zpátky a platit to, o čem si myslí, že to je správně.

Informace o daňových únicích, které přinesly v minulých letech například Lux Leaks, Paradise Papers, Panama Papers a další, tak konečně vedou k legislativním změnám. Doposud se projevovaly hlavně pohoršenými vyjádřeními mnoha politiků (a naopak urputným mlčením či obhajobou legality ze strany těch, u nichž se prokázalo, že pár desítek milionů také "parkují" v nějakém daňovém ráji) a obsáhlým popisem v médiích.

O jednotlivých opatřeních se dlouho víc mluvilo, než aby se skutečně děly. Jednotlivé unijní země se navíc nemohly domluvit na společných krocích − i vzhledem k různým konstrukcím daňových systémů každá prosazovala něco jiného. Debata se odehrávala spíše v rovině morálních úvah než v praktických opatřeních.

K těm dochází až nyní. Česko čeká hlasování o daňovém řádu, který má mimo jiné prolomit mlčenlivost poradců a právníků.

Evropa se snaží o povinnou výměnu informací, a to včetně daňových povinností nadnárodních korporací. Na dohled je možná i dohoda o tom, co a jak vlastně podléhá zdanění. Po mnoha letech debat EU představila žebříček tzv. nespolupracujících zemí, což je jen jiné označení pro daňové ráje. S ohledem na neustálé střídání zemí v něm je však dosud až příliš dynamický na to, aby se dal prakticky využít.

Výhledově by si země měly vyměňovat informace i o tom, co dokážou vymyslet daňoví poradci. Samotné sdílení daňových konstruktů, pokud k němu skutečně dojde (sankce za mlčení daňových poradců Evropa nechává na jednotlivých zemích), optimalizaci vymýtit nedokáže. Ale dál znepříjemní život firmám, které hledají po světě vhodné daňové "parkoviště".

Nalézt ideální národní daňový systém v ekonomice bez hranic nejde. Neznamená to však, že se o to nemá cenu pokoušet. Jen by bylo fajn, kdyby země kromě zpřísňování a zavádění nových opatření celý daňový systém zpřehlednily a zjednodušily. Možná by byl nakonec výsledek lepší, než když do stávajícího chaosu přidávají další ingredience.

