Ve světě politiky je o jistoty nouze, ale ruské volby jsou výjimkou. Uhodnout vítěze těch letošních prezidentských bylo snadné. I na silného muže v Kremlu se však vztahuje pravidlo, že k moci patří odpovědnost.

Růst hospodářství od doby, kdy se před více než 18 roky stal prezidentem, je nepopiratelný: největší země světa s bohatými surovinovými zdroji je opět mezi největšími ekonomikami světa, i když stále až třeba za Itálií. Sebevědomí vládě v Rusku i jeho obyvatelům vrátily mocensko-vojenské demonstrace síly, zároveň však podminovávají rozvoj ekonomiky.

Slabost bije do očí v porovnání s tím, co se v posledních 18 letech událo v Číně, surovinově chudší a v éře maoismu zaostávající i za brežněvovskou stagnací.

Ve světě kdekdo zná čínské mobilní telefony, zatímco Rusko se něčím podobným pochlubit nemůže, tedy pokud ke spotřebnímu zboží nebudeme počítat jeho nesestřelitelné jaderné rakety.

Předpokladem úspěchu tengovských reforem bylo zapojení do mezinárodního obchodu. Ale ruský režim si demonstracemi síly navenek sám klade překážky, když anexí Krymu či podporou separatistů na východě Ukrajiny vyvolává odvetné sankce Západu.

I v letošním předvolebním projevu Vladimir Putin pro mnohé překvapivě horoval pro "rozšíření svobody ve všech sférách, posílení demokratických institucí, místního zastoupení, občanské společnosti a soudů a také otevření společnosti světu a novým myšlenkám a iniciativám".

Ve stejné řeči přiznával, že "jsme nedosáhli požadované úrovně v kontextu naplňování našeho velice důležitého úkolu zaručit lidu kvalitu života a prosperitu". A nakonec hrozil nepřátelům v zahraničí novými raketami.

Toto politické ptydepe ukrývá několik nepříjemných konstatování: Příští Putinovou výzvou bude modernizace ekonomiky. Až dosud byl technologický pokrok vidět hlavně v oblasti vojenství s tím, že objevy, které na tomto poli Rusko udělalo, nedokázalo využít i v civilním životě, jak je to běžné třeba v USA. Investice do moderních technologií vzrostly z roku 2016 na 2017 skoro o třetinu, ale v žebříčku agentury Bloomberg posuzující státy podle stupně inovací je Rusko až na 25. místě.

To neznamená, že nejsou sektory, kde není vidět rychlý vývoj. Internet se během 10 let stal dostupným čtyřem pětinám obyvatel. Řada z nich už je sice zvyklá na placení prostřednictvím karet nebo aplikací v mobilech, na druhé straně čtvrtina obyvatel pořád ještě nemá bankovní účet. Masivní překážkou rozvoje ekonomiky je nejistý právní systém s nevyzpytatelnými rozsudky, jež nestanovují nezávislí soudci, ale politická moc či korupční tlaky. To odrazuje zahraniční investory a brzdí iniciativu domácích podnikatelů. Proto je putinovský model správy státu a řízení ekonomiky označován jako "neideologická kleptokracie".

S rostoucím akcentem na národní identitu souvisí jiný výrazný posun ve srovnání s minulostí. Dříve se k Moskvě obracely levicové vlády, dnes k sympatizantům Ruska patří pravicově populistické strany a hnutí, které inspiruje vláda silné ruky a důraz nikoliv na liberální, ale na "rodinné hodnoty". Ne vše se pro ruského prezidenta v zahraničí vyvíjí špatně. V řadě evropských států se může spolehnout na politické spojence, jako je rakouská FPÖ, německá AfD, italská Liga severu a Hnutí pěti hvězd, Národní fronta ve Francii a v Británii šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Mnozí z nich ochotně replikují cílené dezinformace z ruských zdrojů.

Putin totiž dosud nevyřešil důležité dilema. Rád by byl úspěšný mocensky a zároveň by chtěl vidět Rusko i jako ekonomickou velmoc. Sám tomu však brání, když ignoruje normy a instituce globálního pořádku vzniklé po rozpadu Sovětského svazu. Jeho hlavním nástrojem je síla, moc. Nenabízí někdejší komunismus, ale neurčitý model ochrany národní suverenity proti mezinárodním organizacím, jako je třeba Evropský soud pro lidská práva, které byly ustaveny po druhé světové válce, aby brzdily ohyzdné projevy nacionalismu.

Související