středa 21. března

Americká centrální banka Fed zítra večer středoevropského času zveřejní výsledek svého dvoudenního zasedání. Ekonomové očekávají zvýšení hlavní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu do pásma 1,5 až 1,75 procenta. "To zajímavější ale přijde až potom. Nová prognóza růstu zřejmě bude vylepšena, což naznačují data i komentáře bankéřů," uvádějí ve svém výhledu analytici Patria Finance. Pokud by americká centrální banka zároveň naznačila, že hodlá zvyšovat sazby rychleji, než dosud plánovala, bylo by to vzpruhou pro dolar a výnosy dluhopisů. Naopak akciové trhy by byly zklamané.

Zítra zveřejní svoji výroční zprávu s podrobnostmi o hospodaření v roce 2017 největší česká firma Škoda Auto. Z již zveřejněných výsledků koncernu Volkswagen, kam Škoda patří, vyplývá, že česká automobilka dodala loni zákazníkům 1,2 milionu aut. Svůj provozní zisk zvýšila více než o třetinu na 40,7 miliardy korun.

čtvrtek 22. března

O den později než Fed bude o nastavení úrokových sazeb rozhodovat britská centrální banka. I když se od Bank of England očekává brzké zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta, v březnu podle ekonomů ještě banka k tomuto kroku nepřistoupí. Na její rozhodování by ale mohla mít ještě vliv nová statistická data z ekonomiky, která budou zveřejněna v úterý. Například meziroční míra inflace podle odhadů analytiků v únoru ve Velké Británii klesla o 0,2 procentního bodu na 2,8 procenta.

pátek 23. března

Týden nabitý rozhodováním národních bank o úrokových sazbách zakončí ruská centrální banka. Na rozdíl od trendu zvyšování sazeb patrného v Česku, Spojených státech a Velké Británii jdou Rusové opačným směrem. Ekonomové očekávají pokles ruských sazeb o čtvrt procentního bodu na 7,25 procenta. Ruská centrální banka přitom už letos jednou základní sazbu snížila. Klesající pravděpodobnost toho, že celoroční inflace v Rusku letos překročí čtyři procenta, jí ale umožňuje snižovat sazby dál, a podporovat tak domácí poptávku.

