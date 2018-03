Mobilních plateb a bankovnictví v chytrém telefonu se Češi často bojí. Zpravidla mají strach, že se k jejich účtu a údajům o platební kartě dostane někdo cizí a připraví je o peníze. "Někteří klienti vnímají internetové bankovnictví jako bezpečnější, protože počítač je zamčený doma a nemůže vám ho nikdo vytáhnout z kapsy. Jenže telefon je dost šifrovaný a výrobci operačních systémů je dělají bytelné," popisuje vedoucí mobilního bankovnictví v Monetě Money Bank Jakub Komenda. Podle něj je pro banky a platební firmy nejdůležitější především přesvědčit klienta o bezpečnosti celého řešení, protože devět z deseti lidí, kteří si placení mobilem vyzkoušejí, už u něj zůstane. Je totiž jednoduché a pohodlné. "Mobilní platby jsme začlenili přímo do mobilního bankovnictví. Všechno tak máte na jednom místě, stačí si pamatovat jediné číslo, případně ho nahradit otiskem prstu nebo biometrickou identifikací obličeje," jmenuje Komenda první ze série bezpečnostních prvků, kterými jsou mobilní řešení zajištěna proti zneužití.

Na bezpečnostní opatření při přihlášení navazuje ochrana proti zcizení údajů o platební kartě. Platební služba Google Pay, která do sebe dokáže tato data začlenit a umožňuje tak klientům hradit nákupy mobilem namísto hotovosti či plastové karty, totiž neodesílá data o kartě nikomu. Dokonce ani obchodníkovi. "Fyzické číslo karty není v telefonu vůbec uloženo, takže ho nemůže nikdo zneužít. Naopak když zařízení ztratíte, můžete na dálku zjistit, kde je, a případně ho zablokovat," uvádí Petr Šmíd, marketingový manažer společnosti Google pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Osobní údaje v bezpečí

Ani používáním unikátních virtuálních kódů pro každou platbu namísto předem daného čísla karty ale snaha finančních společností o co největší zabezpečení mobilního placení nekončí. "Zatímco historicky byl závod o to, jak udělat lepší čip na kartě, dnes se soutěží v tom, jak co nejrychleji odhalit a zablokovat pokus o podvod. V pozadí celého řešení existuje za tímto účelem celá řada systémů fungujících na bázi umělé inteligence," říká ředitel kartové společnosti Mastercard pro Česko Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš. Výhodou mobilního placení je podle Lukeše také to, že lidé si v současnosti všimnou mnohem rychleji, že jim chybí smartphone, než že postrádají peněženku s platebními kartami.

Kulatý stůl HN O digitalizaci bankovnictví a mobilních platbách diskutovali u Kulatého stolu HN (na snímku zleva): ředitel kartové společnosti Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš, vedoucí mobilního bankovnictví v Monetě Money Bank Jakub Komenda, marketingový manažer firmy Google pro Česko, Slovensko a Maďarsko Petr Šmíd a manažer pro platební karty v Monetě Money Bank Jan Hruška. Diskusi moderoval hlavní ekonomický analytik HN Leoš Rousek.

Také co se týče osobních dat, nemusí mít zákazník podle zástupců tří hlavních pilířů mobilních plateb obavy. "Když provedete platbu v obchodě, tak my víme jen dvě věci. Částku a místo, kde jste zaplatil. Neznáme žádné detaily o tom, co jste si koupil," říká za službu Google Pay Šmíd. Také kartová společnost zná podle Lukeše jen fragment dat, která používá hlavně k odhalování případných pokusů o podvod. Nejvíce informací o celé mobilní platbě tak má finanční dům, který původní fyzickou kartu vydal. "Banka musí splňovat všechny regulatorní zákony a podmínky, které na tom trhu jsou. Pokud tak činí, vzbuzuje zároveň i důvěru klientů, kteří pak vědí, že se na ni mohou spolehnout," popisuje manažer pro platební karty v Monetě Money Bank Jan Hruška.

Technologie už existují

Mobilní platby se přitom nemusí omezovat jen na chytré telefony. Jejich budoucnost leží i v takzvaných wearables − tedy nositelné elektronice, jako jsou například chytré hodinky, kterými lze zaplatit a otevřít turniket v londýnském metru. "Dalším krokem je dematerializovat tu platbu. Například když budete vystupovat z taxíku, zařízení to pozná a automaticky zaplatí. Nebo v obchodě systém identifikuje, co si dáváte do košíku, a vy jen projdete ven a máte zaplaceno," přibližuje další vývoj platebních služeb Lukeš. Brzdou rychlejšího rozvoje přitom podle něj nejsou technologie, které už existují, ale lidé. Ti stále chtějí mít kontakt a alespoň v telefonu jasně vidět, že probíhá platba.

Ani v případě, že se platby dostanou do fáze, že je klient neuvidí, neuslyší a nebude o nich v momentě transakce ani vědět, podle bankéřů nehrozí, že by finanční instituce přišly o přímou vazbu se zákazníky. "Časem už nebudete vytahovat z peněženky kartu s logem Monety a Mastercard, ale banka bude nadále garantem toho, že vše proběhne tak, jak má," myslí si Komenda. "S bankou má klient vztah, k ní má důvěru. Jeho hlavní interakce proto bude dál právě s ní," věří Hruška.

Podle Lukeše nehrozí ani to, že by bankám začali konkurovat velcí hráči, jako je například Google. "Jednak je to extrémně regulované prostředí, a kromě toho kdyby Google chtěl vytvořit svůj platební systém, musí mít řádově desítky tisíc připojení na banky. To by bylo extrémně nákladné a složité," říká. Že Google nemá ambice stát se bankou, potvrzuje i Petr Šmíd, který pro technologickou firmu pracuje. "Banka je instituce, která shromažďuje od lidí finanční prostředky, spravuje je a zároveň je poskytuje dalším lidem. Myslím si, že od toho jsme hodně daleko," uvedl Šmíd.

Budoucnost placení tak spíše než v ostré konkurenci mezi jednotlivými prvky systému tkví v jejich stále širší spolupráci. "Každý z nás je expert v určité oblasti. Když v tom, kde jsme dobří, zapracujeme a spojíme se dohromady, můžeme přinést řešení, které je zákaznicky jednoduché a přinese uživateli komfort," říká Hruška.

I přes postupující digitalizaci ale podle něj součástí služby zůstanou také bankovní pobočky. "Pod správu digitálních kanálů se přesouvají jednoduché věci, jako jsou právě platby. Složitější produkty, kde je třeba řešit individuální záležitosti, jako například hypotéky, budou dál propojené s kamennými pobočkami," myslí si Hruška.

Související Video Přes hotovost a platební karty jsme se dostali k peněžence v mobilním telefonu

