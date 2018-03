Plán místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na vznik proevropské platformy ve sněmovně vyvolal nečekanou reakci. Kromě toho, že se jí začali hlásit o členství další zájemci, vybudila k činu i zákonodárce, kteří jsou k Evropské unii kritičtější než ona. Jeden z nich, poslanec ANO Patrik Nacher, HN sdělil, že plánuje vytvořit platformu eurorealistů. A už prozradil i jméno kolegy, s nímž celou záležitost konzultoval − je jím poslanec ODS Václav Klaus mladší, kterému se Nacherův nápad líbí.

"Jak znám sebe a Václava Klause mladšího, oba jsme aktivní, a proto věřím, že naše platforma eurorealistů tady ve sněmovně vznikne," sdělil Nacher, podle kterého je ale zatím předčasné říkat jakékoliv datum vzniku, jména členů nebo konkrétní činnost takového "klubu".

Ze všeho nejvíc ovšem ujišťuje, že je zastáncem členství Česka v EU, byť vzápětí vyjmenuje několik kritických výtek. "Současná podoba nikdy neměla být, všechno se příliš unifikuje, EU by měla více respektovat unikátnost jednotlivých zemí s jejich historií, tradicemi a jazykovými odlišnostmi," tvrdí Nacher. Podle něj politika špiček EU vede k tomu, že roste kritika unie v Česku i v Evropě a protiunijní politici získávají stále větší popularitu.

"Už proto považuji za zásadní debatovat otevřeně o všech problémech ohledně EU. Zatím je to tak, že když má někdo k EU připomínky, hned je obviňovaný ze spojení s Moskvou a podezírán, že naši zemi táhne na Východ. To mi vadí," dodává.

Vznik platformy zatím probíral jen s Klausem mladším. Ten HN řekl, že Nachera v jeho úmyslu podporuje. "Je to správná a veselá myšlenka, to je zatím všechno, co k tomu mohu říct. Uvidíme, jak to všechno dopadne," reagoval Klaus, jemuž se příliš nelíbí vznik prounijní platformy. "Přijde mi podivné, že ve sněmovně má být skupina přátel EU, která se bude snažit ovlivňovat dění v parlamentu," podotkl Klaus, jenž patří mezi největší kritiky členství Česka v EU.

Markéta Pekarová Adamová v pondělí prohlásila, že první setkání její platformy proběhne už tento nebo příští týden. Pokud jde o "konkurenční" projekt, byla stručná. "Nechť se pánové v tomto směru spojí," sdělila HN a zároveň odmítla, že by členové její skupiny byli bezvýhradní podporovatelé Evropské unie.

"Jsme si vědomi, že EU má i své stinné stránky, zároveň ale víme, že náš národní zájem je, abychom v ní byli. O tom se budeme snažit přesvědčit také naše kolegy v Poslanecké sněmovně a veřejnost," řekla.

Pokud jde o hnutí ANO, předseda jeho poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek Nacherovu iniciativu podporuje. "Jeho aktivita zní fajn, respektujeme vytváření názorových skupin našimi poslanci," uvedl Faltýnek na adresu politika, který patří také mezi výrazné pražské zastupitele, ve sněmovně vede podvýbor pro ochranu spotřebitele a nyní založil web, kam mohou lidé posílat absurdity v zákonech.

Podle Faltýnka je ANO jednoznačně pro evropské směřování země, a proto odmítá i možnost referenda o odchodu Česka z EU. "Jsou ale témata, na nichž se s evropskými politiky neshodneme, takže názorově jsme někde uprostřed mezi TOP 09 a Václavem Klausem mladším," řekl HN předseda klubu ANO.