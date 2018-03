Krym! Rusko! Navždy! Na pódiu v barvách ruské trikolory poskakuje zpěvačka v blýskavých šatech.

Na jednom z nábřeží černomořské Jalty právě vrcholí slavnostní koncert k prezidentským volbám, ve kterých právě zde, na Krymu, současný prezident Vladimir Putin získal 92,14 procenta hlasů, nejvíce ze všech regionů v celé zemi. Pro obyvatele ještě nedávno ukrajinského poloostrova to bylo poprvé, kdy hlasovali v ruských prezidentských volbách. Datum voleb nebylo náhodné, konaly se přesně na čtvrté výročí anexe Krymu Ruskem.

"Modlili jsme se, doufali a čekali. Ten okamžik přišel a vrátili jsme se domů," zpívá umělkyně v rytmu disco. Koncert běží už hodinu a všechny písně jsou věnovány krásám Ruska a Krymu coby jeho nedělitelné součásti. Obyčejní lidé se ovšem při popisu událostí z doby před čtyřmi lety vyhýbají používání jednoznačných slov. "Proces přechodu", "v době ukrajinské reality", "za Ruska", to vše od obyvatel Krymu uslyšíte.

Téměř nikdo nepoužije slovo anexe, ale ani znovusjednocení, což je termín používaný ruskou televizí. Jako by lidé chápali, že to, co se stalo, nebylo úplně v pořádku, zpět se ale ve své drtivé většině vrátit nechtějí.

"Já chápu, že to, co se stalo, bylo hrubé, nekulturní a takové věci by se v současném světě neměly stávat. Jenže kdyby se Ukrajina o poloostrov starala, tak by to nemohlo stát. Protože lidi by řekli ne, my jsme spokojeni, do žádného Ruska nechceme," říká odbornice na vína Karina Sogojanová, která pracuje v legendárním krymském vinařství Massandra.

"Únava z Ukrajiny byla ke konci roku 2013 obrovská. Ať byl prezident kdokoli, nic se neměnilo k lepšímu, jenom všechno postupně degradovalo," tvrdí Natalija Canovová, která vydává populárně-historický časopis Staraja Jalta.

Z Ukrajiny bylo na Krym blíž…

Vztahy mezi Kyjevem a poloostrovem byly tradičně složité. Bývalý první tajemník KSSS Nikita Chruščov nepředal Krym Ukrajině kvůli tomu, že sám pocházel z Ukrajiny, ani v opilosti, jak tvrdí někteří. Důvod byl jednoduchý: válkou a Stalinovými deportacemi vylidněný poloostrov bylo potřeba obrodit a z ukrajinského Chersonu s jeho pozemním spojením s Krymem to bylo jednodušší než ze sousedního ruského Krasnodaru.

Tam se muselo jezdit buď velkou oklikou přes Ukrajinu, nebo lodí přes Azovské moře, které ale je v zimě často hodně bouřlivé. Krymské elity to však pociťovaly jako ponížení. Především se to týkalo důstojníků Černomořské flotily, kteří poloostrov vnímali především jako "nepotopitelnou letadlovou loď". Vymínili si, že Sevastopol coby základna flotily získal zvláštní status a byl podřízen přímo Moskvě.

Po rozpadu Sovětského svazu se konflikt vyostřil, byť v referendu v roce 1991 hlasovalo 54 procent obyvatel Krymu pro vyhlášení nezávislosti Ukrajiny. "My jsme celou dobu čekali na to, že se do Ruska vrátíme. To nebyla normální situace," říká bývalá ministryně turistiky Krymu z dob prezidenta Viktora Janukovyče Jelena Jurčenková. Její otec byl kontradmirál Černomořské flotily a rodina žila v Sevastopolu.

"To vždycky bylo ruské město, ruská vlajka byla první, co jste uviděli, když jste vjeli do města. Formálně byla vztyčena nad historickým muzeem flotily. Prakticky sedmdesát procent obyvatel Sevastopolu byli nebo jsou zaměstnanci ruského námořnictva," vzpomíná na rodné město programátor Igor Šumejko, který dnes žije v Kyjevě.

Počátkem 90. let na poloostrově existovalo silné hnutí za vyhlášení referenda o oddělení od Ukrajiny, nakonec se podařilo situaci stabilizovat. Mimo jiné kvůli tomu, že tehdejší Rusko mělo svých vlastních problémů až nad hlavu a zpochybňovat hranice postsovětských států by mohlo vyvolat nepředvídatelné důsledky. Krym ale získal status autonomní republiky v rámci Ukrajiny.

"Situace byla paradoxní. Protože vztahy byly napjaté, tak Kyjev nechal na poloostrově vládnout místní elity, které měly napojení na organizovaný zločin, jež byly naprosto zkorumpované a které ovšem všechno házely na ústřední vládu v Kyjevě. Ta jim prý bránila v práci pro blaho obyvatel. Každé volby byly vedeny pod heslem boje proti Kyjevu, i když ten reálně téměř do ničeho nezasahoval," popisuje kyjevský novinář Pavel Kazarin, který pochází ze Simferopolu. Situace se změnila až po zvolení Viktora Janukovyče prezidentem v roce 2010.

Ten jmenoval krymským pre­miérem Vasilije Džarty, svého muže na špinavou práci z Donbasu. "Džarty vyházel polovinu úředníků, někoho nechal zavřít. Hlavní kvalifikací pro práci bylo, jestli pocházíte stejně jako on z města Makejevka. Myslím, že tehdy naše elity definitivně pochopily, že s Kyjevem už nemá smysl počítat," tvrdí novinář z Jalty Anton Dobrynskij.

"S Ruskem se máme líp"

Námluvy Moskvy, které probíhaly minimálně od léta 2013, tak padaly na úrodnou půdu. Jak později vzpomínal Igor Girkin, bývalý důstojník tajné služby FSB, jenž rozpoutal válku na Donbasu, v létě 2013 cestoval po Krymu a u místních politiků sondoval jejich připravenost odtrhnout se od Kyjeva. Volba Moskvy padla na lídra malé politické strany Ruská jednota Sergeje Aksjonova, který byl v 90. letech znám policii jako člen místní mafie s přezdívkou Goblin.

Jestliže elity hledaly v připojení k Rusku politické výhody, většina obyčejných lidí doufala ve zlepšení své materiální situace. "V roce 2013 zkrachovaly noviny, kde jsem pracovala, a žili jsme fakticky jen z penze mojí matky. Takže když jí dali ruskou penzi, která byla dvojnásobná, naše finanční situace se podstatně zlepšila," říká Natalija Dobrynská, matka čtyř synů.

Podobnou zkušenost má i učitelka biologie na základní škole Jevgenija Prigorová. O polovinu totiž vzrostly platy ve školství, stejně jako penze, kterou bere její manžel.

"Nejhorší bylo, když manžel dostal po sobě dva infarkty a musel na sérii operací. Naštěstí to bylo již za Ruska, a tudíž ho operovali zdarma. Za Ukrajiny bychom si to nemohli dovolit, musela bych prodat dům a ani tak by to nemuselo stačit," shrnuje Prigorová.

Zpět na Ukrajinu se chce vrátit jen málokdo. "Zvrátit vývoj nepůjde, přinejmenším v horizontu třeba 10 až 15 let. To by se musela nějak výrazně zhoršit situace v Rusku nebo naopak výrazně zlepšit na Ukrajině. A jakkoli bych si to moc přál, tak to příliš pravděpodobné není," říká čtyřicátník Ivan, který podporoval Majdan, po anexi Krymu odjel na dva roky do Kyjeva, ale potom se vrátil, aby se postaral o své rodiče. Je jedním z mála, který se nebojí přemýšlet o tom, jak poloostrov vrátit Kyjevu. Raději ale prosí, abychom si jeho jméno nechali pro sebe.

