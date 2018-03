Protestní strany v Itálii na sebe vždy ostře útočily. Levicově populistické Hnutí pěti hvězd a krajně pravicová Liga severu se však v posledních týdnech postupně sbližují.

Poté co výrazně uspěly v nedávných volbách, začínají rozhovory, které mohou vést až k vytvoření společné vlády. Z hlediska finančních trhů i Evropské unie by šlo asi o nejhorší variantu.

Ve volbách 4. března získalo zdaleka nejvíc hlasů Hnutí pěti hvězd, jež chce Itálii řídit pomocí internetových referend. Prosazuje také například zavedení zaručeného příjmu od státu pro chudší občany. A protiimigrantská Liga severu se stala nejsilnější stranou v rámci pravicové koalice, když překvapivě porazila stranu Vzhůru Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho.

"Nic není nemožné nebo neuskutečnitelné," prohlásil šéf Ligy severu Matteo Salvini ohledně možné spolupráce s Hnutím pěti hvězd. S jeho lídrem Luigim Di Maiem se už začal domlouvat na tom, že si obě strany tento měsíc rozdělí posty předsedů Poslanecké sněmovny a Senátu, což by podle komentátorů mohlo následně vést i ke spolupráci na vládní úrovni.

Hnutí pěti hvězd a Liga severu mají společně pohodlnou většinu hlasů.

Kdo ovládne Itálii ◼ Hnutí pěti hvězd získalo ve volbách skoro třetinu hlasů a je nejsilnější samostatnou stranou. V součtu mandátů ho ale předstihla pravicová koalice, již tvoří několik stran včetně Ligy severu a strany Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Samotná Liga získala zhruba 17 procent hlasů. Berlusconi hrozí, že pokud se Liga severu spojí s Hnutím pěti hvězd, pravicová koalice končí. ◼ Hnutí pěti hvězd dřív odmítalo jakoukoliv koaliční spolupráci, po volbách ale změnilo názor. ◼ Koaliční jednání naplno začnou koncem března poté, co se strany domluví na vedení obou komor parlamentu.

Obě strany kritizují Evropskou unii i eurozónu. Před volbami ale svůj program pozměnily, například ustoupily od dřívějšího požadavku na vyhlášení referenda o tom, jestli by se Itálie neměla vrátit od eura zpět k liře.

Ohledně možnosti, že by obě strany získaly podíl na moci, vyjadřovaly před volbami obavy ostatní země EU i finanční trhy. Navzdory překvapivě velkému úspěchu obou formací však zatím žádná negativní reakce trhů nepřišla. Italské státní dluhopisy se tak nedostaly pod tlak. Podle odborníků je důvodem to, že o možnosti italského odchodu z EU nebo z eurozóny nikdo vážně neuvažuje, což platí i o populistech. "Italové moc dobře vědí, jak je pro ně EU důležitá," zdůrazňuje Martin Mejstřík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Mejstřík zároveň pochybuje o tom, že by se Hnutí pěti hvězd a Liga severu nakonec dokázaly na vytvoření společné vlády dohodnout. Obě strany se zaměřují na odlišné skupiny voličů. Liga severu prosazuje třeba radikální snížení daní a podporují ji hlavně drobní podnikatelé z bohatších severních regionů Itálie. Hnutí pěti hvězd naproti tomu dominuje na chudším jihu, kde bodovalo slibem výrazného zvýšení finanční podpory pro lidi bez práce.

V řadě věcí se ovšem obě strany shodují, mimo jiné v požadavku zrušení důchodové reformy, která před několika lety zvýšila věk odchodu do penze. Odmítají taky snižovat vysoký italský státní dluh podle pravidel platných v EU. "V italské politice je možné vše," připouští politolog Mejstřík i možnost, že populisté přes řadu rozporů budou vládnout společně.

Přestože obě strany utlumily svoji kritiku EU, jejich nástup k moci by mohl pro unii znamenat nestabilitu. A to především v tom případě, že by populisté začali plnit své předvolební sliby, jež by zvýšily schodek státního rozpočtu o desítky miliard eur. Itálie by pak překročila povolený rozpočtový deficit ve výši tří procent HDP a dostala by se do střetu s Bruselem. V takovém případě nelze vyloučit ani zvýšenou nervozitu trhů ohledně udržitelnosti italského státního dluhu. Ten je se 130 procenty HDP druhý nejvyšší v EU hned po Řecku.