Mateusz Morawiecki už je polským premiérem 100 dní.

V prosinci, kdy ho do čela kabinetu prosadil proti vůli mnoha spolustraníků šéf vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński, bylo jeho úkolem poněkud oslabit ideologicky působící image polské konzervativní vlády, přitáhnout středové voliče a zajistit straně vítězství v parlamentních volbách v roce 2019.

Dnes se to zdá nemožné.

Morawiecki v pondělí už podruhé během měsíce jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, která do Varšavy přijela poté, co se stala počtvrté kancléřkou. To umožnilo Morawieckého mluvčí Joanně Kopcińské hovořit o tom, že polský premiér je vůdcem, kterého svět bere vážně.

Jenže premiér spíš hasí požáry doutnající na různých frontách. Občas i sám přiloží polínko.

Morawiecki se pustil do dialogu s Evropskou komisí kvůli reformě polského soudnictví. Sám se však přičinil o zostření ideologického sporu ohledně výkladu historie, který se rozpoutal kolem novely zákona o Institutu národní paměti, jež umožňuje trestat toho, kdo podle výkladu polských vládních historiků připisuje nacistické zločiny Polákům. To způsobilo roztržku s tradičními spojenci, jako jsou Izrael a USA. Morawiecki přispěl k novým potížím svým vyjádřením, že na holokaustu se podíleli i sami Židé.

Premiér si tím sice získal podporu domácí pravice, ale jak ukázaly průzkumy v posledních dnech, strana ztrácí středové a mladší voliče − přitom právě ty měl dynamicky a profesionálně působící exbankéř pro svoji stranu získávat.

Ztráty vládní strany zatím nejsou dramatické, je stále zdaleka nejsilnější politickou formací v Polsku. Ale trend je zřejmý. Navíc popularita samotného Morawieckého klesla z 64 na 60 procent.

Asi největší Morawieckého potíží vůči domácímu elektorátu je aféra z počátku března, kdy se ukázalo, že ministři a jejich náměstci pobírají obrovské platy a mají neuvěřitelně vysoké výdaje ze služebních platebních karet.

To vládní straně uškodilo dramaticky, protože se dosud prezentovala jako antielitářská a přesně na takové chování útočila, když byla v opozici. Premiér následně vyhodil dvanáct náměstků ministrů, ale škoda už byla napáchána.

Morawiecki, který se v minulých dvou letech prezentoval jako ekonomický odborník a soustřeďoval se na svůj rozvojový program, tak v zásadě musí skákat z tématu na téma. Místo aby se ukazoval jako dobrý technokrat, zideologizoval se. A místo vlastních aktivit se soustřeďuje hlavně na obranu nápadů vládní strany.

Po 100 dnech premiérování tak Morawiecki ze všeho nejvíc působí jako živý štít v pozadí stojícího šéfa Jaroslawa Kaczyńského.

