Novým slovenským ministrem vnitra by se mohl stát syn zpěváka skupiny Elán Jozef Ráž mladší. Designovaný slovenský premiér Peter Pellegrini ho našel mezi státními úředníky své strany Směr − sociální demokracie na ministerstvu zdravotnictví, kde byl Ráž dosud generálním tajemníkem úřadu.

Většina z patnácti ministrů dosavadní vlády by měla pokračovat, vymění se jen pět míst z patnácti včetně premiéra. Dosavadní předseda vlády Robert Fico podal demisi minulý týden po tlaku veřejnosti kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky a kvůli podezření, že lidé z Ficova okolí byli napojeni na italskou mafii.

Nejvíce změn se týká současných členů vlády za Ficovu stranu Směr−SD, která je nejsilnější koaliční formací. Pellegriniho, který by se měl stát premiérem, má na jeho dosavadním postu místopředsedy vlády pro investice a informatiku nahradit poslanec Směru a neúspěšný kandidát na post předsedy Košického kraje Richard Raši. Za nového ministra vnitra po Robertu Kaliňákovi Směr navrhl Jozefa Ráže mladšího. Ministryní kultury by se měla stát krajská šéfka Směru v Banské Bystrici Ľubica Laššáková.

Předchozí ministr kultury Marek Maďarič na začátku března odstoupil kvůli vraždě Jána Kuciaka. Rezignaci pod tlakem opozice a části koalice ohlásil před týdnem i Kaliňák.

Slovenská národní strana (SNS) do nového kabinetu navrhla své stávající tři členy, a to ministry obrany, zemědělství i školství. Za nejmenší vládní stranu Most-Híd by měli pokračovat dva ze tří ministrů − ministři dopravy a životního prostředí. Současnou šéfku spravedlnosti Lucii Žitňanskou, jež se rozhodla v ministerské funkci dále nepokračovat, by měl nahradit předseda poslaneckého klubu Gábor Gál.

Největší zájem vzbudilo navržení Jozefa Ráže. Ministerstvo vnitra je považované za klíčovou mocenskou páku největší vládní strany Směr.

Ráž, původně podnikající s manželkou v pohostinství, je dlouhá léta spojen se Směrem a působil za jeho vlády na několika úřednických postech na ministerstvu obrany a zdravotnictví.

Tlaku na odvolání čelí policejní prezident Tibor Gašpar, ale Ráž se v pondělí odmítl k personálním otázkám vyjádřit s tím, že počká až na jmenování vlády. Prezident Andrej Kiska v pondělí do uzávěrky tohoto vydání neřekl, kdy novou vládu jmenuje.