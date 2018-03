Když usedli minulý týden sociální demokraté k důležitému jednání s hnutím ANO o možném společném vládnutí, účastnil se ho také Jaroslav Ungerman. Ten se už v roce 2002 podílel na programu ČSSD a patřil také k hlavním poradcům dřívějšího sociálnědemokratického premiéra Vladimíra Špidly. Při nynější schůzce ovšem Ungerman neseděl s politiky ČSSD, ale byl na opačné straně − po boku šéfa ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše. Bývalý člen sociální demokracie patří k důležitým Babišovým poradcům a má vliv na ekonomickou politiku předsedy vlády.

"Bavíme se hodně o ekonomice, občas zabrousíme i k politice. Ale nechtěl bych být příliš konkrétní," vypráví Ungerman v kanceláři, která je vzdálená pouze několik kroků od dveří premiéra. Pokud je potřeba, zaklepe u Babiše během několika vteřin, ještě častěji si ale píší. "Když mu něco pošlu před půlnocí, on ještě zareaguje," pochvaluje si komunikaci. "Jindy zase sepíšu pohled na nějakou věc, pan pre­miér si to přečte a pak se sejdeme," popisuje svou práci.

Ungermanovy rady jsou cítit v řadě vládních témat, počínaje daněmi přes státní rozpočet, exportní politiku až po důchodovou reformu. Jde tedy o záležitosti, o nichž se takřka denně hovoří a jejichž řešení může ovlivnit, kdo nakonec bude vládnout České republice. Právě proto si vzal Andrej Babiš k jednání mezi hnutím ANO a ČSSD tohoto ekonomického specialistu.

Jaroslav Ungerman (66) V minulosti radil sociálnědemokratickým premiérům. Na Úřad vlády se vrátil jako externí poradce nynějšího předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), pro něhož pracoval už v době, kdy byl Babiš ministrem financí. Kromě toho působí jako makroekonomický expert ČMKOS a místopředseda dozorčí rady Exportní a garanční banky.

Ten sice nechce říct, co se odehrávalo u stolu při jednání obou stran, nijak ovšem nepopírá informace HN z politického zákulisí, že jednání jdou velmi ztěžka, protože názory špiček stran si jsou zatím hodně vzdálené. Ungerman, podobně jako Babiš hájí zavedení elektronické evidence tržeb, nezvyšování daní nebo zřízení samostatného důchodového účtu, proti čemuž ostře vystupuje předseda ČSSD Jan Hamáček i jeho první místopředseda Jiří Zimola.

"Nerozumím jim. Zřízení takového účtu mimo státní rozpočet má přece velký smysl a užitek, konečně by bylo jasné, kolik peněz na důchody skutečně je," tvrdí Ungerman a popisuje, jak se snažil o takovém účtu přesvědčit i odboráře. Mimochodem má k nim blízko, dlouhodobě působí jako makroekonomický expert Českomoravské konfederace odborových svazů.

Jak se ale potom mohl objevit po boku druhého nejbohatšího Čecha, který donedávna vlastnil Agrofert a hlásil se spíše k pravicové politice? "My jsme se potkali už v roce 2011 nebo 2012, kdy pan Babiš dával dohromady hnutí ANO a měl tendenci čerpat z myšlenek řady lidí. Probíhal tam názorový kvas a já se u toho shodou náhod ocitnul," vzpomíná a popisuje, jak při některých těchto setkáních byl také jeho učitel z vysoké školy a pozdější kolega z Prognostického ústavu Valtr Komárek. Babiš s Ungermanem si padli do oka, už když dělal šéf ANO ministra financí. A když se stal premiérem, vzal si ho s sebou jako externího spolupracovníka.

S Babišem se shoduje, když vy­práví o tom, jak komplikované a zdlouhavé je navrhování a schvalování zákonů nebo jak zákon o státní službě zabetonoval řadu úředníků na jejich pozicích. Připomíná šéfa ANO, který si často stěžuje, jak těžkopádně státní správa funguje a jak složitě se cokoliv prosazuje. "Máme podobný pohled na svět, jsme stejná generace, jen jsme samozřejmě každý z jiné sociál­ní skupiny," podotýká Ungerman.

Když přijde řeč na to, co v současné době považuje − jako jeden z blízkých spolupracovníků předsedy vlády − za nejdůležitější, vypíchne problematické jednání o vládní většině. Byť podobně jako Babiš nepovažuje za největší problém kabinet bez důvěry. "V některých zemích trvá vznik vlády a získání důvěry mnohem déle než u nás. Ale je důležité dotáhnout do nějakého stadia koaliční jednání, aby bylo jasné, s kým vládnout a s kým ne," říká ekonom Ungerman, aniž by chtěl říct, jaká varianta je pravděpodobnější. Nicméně z jeho slov je patrné, že je skeptický k dohodě o vládě jak ANO s ČSSD, tak s ODS.

Samotný Babiš vysvětluje výběr Ungermana tím, že v Česku není mnoho makroekonomů. "Mám poradce Aleše Michla, ten je napravo, a pan Ungerman je spíš na střed a nalevo," uvedl Babiš. "Má jako ekonom celkově přehled, občas s ním něco konzultuji, jsem rád, že ho mám," dodává premiér.