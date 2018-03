Z reproduktoru se linou tóny vlastenecké písně o krásách Ruska. Na fasádě zeleně natřeného domu, kde sídlí správa sociálního zabezpečení Jalty, visí velký plakát s nápisem Jalta volí prezidenta a nad vchodem jsou připevněny nafukovací balonky v barvách ruské trikolory. Na větvi stromu je lepicí páskou připevněna cedulka Volební místnost č. 491. Nehledě na to, že je neděle a teprve deset dopoledne, je tu živo. Naprostá většina hlasujících nijak neskrývá, komu dali svůj hlas. "Putinovi samozřejmě. Ti ostatní jsou idioti," říká energická padesátnice, která se představuje jako Naděžda Vladimirovna.

Vzhledem k tomu, že o vítězi voleb nikdo nepochyboval, hlavní úsilí Kremlu bylo upřeno na zajištění co nejvyšší volební účasti. Na všech televizních kanálech běžely reklamy, ve kterých legendární hokejový brankář Vladislav Treťjak říkal, že země potřebuje správného kapitána a nechť ho všichni jdou v neděli zvolit. Na simferopolském autobusovém nádraží hlasatelka mezi oznámeními o odjezdu linky do Sevastopolu stejně monotónním hlasem připomíná cestujícím, aby nezapomněli na svou občanskou povinnost. V Jaltě je v den voleb veřejná doprava zdarma, aby voliči neměli žádnou výmluvu pro svou neúčast.

Na Krymu ve většině případů ale voliče nikdo nemusel přemlouvat. "Byla by to od nás ryzí nevděčnost, kdybychom nepřišli hlasovat za Vladimira Vladimiroviče. Vždyť nebýt Putina, nebyli bychom částí Ruska," vysvětluje starší muž s řádem ve tvaru krymského polo­ostrova na hrudi. "To je za účast během návratu Krymu do Ruska," vysvětluje muž, který ale nechce být konkrétní, za co přesně medaili dostal. Jeho manželka si na kabát alespoň připevnila ruskou trikoloru. I ona dala hlas současnému ruskému prezidentovi. "Musíme dát jasně najevo nepřátelům, že stojíme za Putinem. Nikdo nás nerozdělí. Řekněte to všem tam na Západě," prohlašuje emotivně.

Rusko volilo Putina Jasno bylo předem ◼ Spíše jako referendum než prezidentské volby působilo nedělní hlasování v Rusku, ze kterého podle předběžných výsledků vzešel jasný vítěz Vladimir Putin.

◼ Zbývajících sedm kandidátů bylo jen do počtu. Opozičník Alexej Navalnyj byl z klání pod záminkou pravomocného odsouzení k podmíněnému trestu za údajné krádeže dokonce vyloučen. Vyzval poté k aktivnímu bojkotu voleb, tedy aby lidé nešli hlasovat, ale volby pozorovali a bránili falzifikacím.

◼ Kdo tedy mimo jiné dělal ve volbách Putinovi stafáž? Pavel Grudinin ◼ Kandidát komunistické strany je ředitelem Leninova sovchozu. Na rozdíl od jména jde ovšem o zcela kapitalistický agroholding. Ublížilo mu také zjištění, že má peníze na kontech ve Švýcarsku. Vladimir Žirinovskij ◼ Veterán ruské politiky na sebe strhává pozornost excentrickou rétorikou, mimo jiné i výhrůžkami na adresu Západu. Oslovuje hlavně nacionalisticky naladěné voliče. Ksenija Sobčaková ◼ Dcera bývalého petrohradského starosty (a tehdejšího šéfa Vladimira Putina) se snaží zastupovat prozápadní část Rusů. Jenže značná část jejích potenciálních voličů ji považuje za projekt Kremlu, který má poškodit kampaň bojkotu Alexeje Navalného. Po záboru Krymu popularita Putina vzrostla ◼ Datum prezidentských voleb bylo stanoveno na čtvrté výročí připojení Krymu k Ruské federaci.

◼ Anexe v roce 2014 vyvolala vlnu nadšení a zvýšila podporu Vladimira Putina na rekordní hodnoty. 77 procent Vladimir Putin má podle průzkumů sociologických společností provedených u volebních místností šanci na zisk 74 až 77 procent hlasů.

Členka volební komise paní Tamara odhaduje na základě předešlých zkušeností, že volební účast se bude blížit osmdesáti procentům. "Myslím, že už teď přišlo více lidí než při minulých volbách. Přece jen je to poprvé, kdy můžeme volit ruského prezidenta, takže si to nikdo nechce nechat ujít," říká optimisticky. To je samozřejmě nadsázka, část obyvatel se s ruskou anexí poloostrova nesmířila a voleb se neúčastní.

"V diplomu mám napsáno jaderný inženýr, a ne klaun. Takže podobných šaškáren se neúčastním," tvrdí čtyřicátník Igor. Kolik je takových jako on, si netroufá odhadnout. "Hodně z těch, kteří s tím nesouhlasili, odjelo na pevninskou Ukrajinu. Ono je to psychologicky vzato těžké vidět kolem sebe všechno to prokremelské šílenství a tvářit se, že se nic neděje. Přijde mi, že na nás všichni zapomněli, i v Kyjevě, i na Západě," rozčiluje se Igor.

Bývalá krymská ministryně turistiky Jelena Jurčenková patří k přesvědčeným zastáncům připojení Krymu k Rusku. "Můj otec byl kontradmirál ruské Černomořské flotily. My všichni jsme čekali na návrat do Ruska. A naše očekávání byla naplněna. Nikdo, pokud tedy vědomě nechce pomlouvat, nemůže říct, že by Rusko nesplnilo to, co slíbilo, že by někoho oklamalo," tvrdí Jurčenková.

Většina obyvatel bere anexi poloostrova jako danost. "Já proti Ukrajině jako státu vůbec nic nemám a myslím, že takové věci, jako se udály v roce 2014, by se v 21. století neměly stávat. Jenže Kyjev by se měl zamyslet nad tím, proč to tolik lidí schvalovalo a schvaluje. Měli čtvrtstoletí na to, aby si místní obyvatele získali. Místo toho z nás jenom tahali peníze," říká enoložka Karina Sogojanová, která pracuje ve státním vinařství Massandra.

Obyčejní lidé si pochvalují hlavně investice do opravy silnic a zvýšení platů v rozpočtové sféře. "Manžel je v důchodu a penzi má v Rusku dvojnásobnou, než měl na Ukrajině. Ostatně i mně se o polovinu zvýšil plat. Takže konečně máme nějaké peníze na opravu domu. Předtím jsme žili doslova z ruky do huby," říká učitelka biologie na základní škole Jevgenija Prigorová.

"S těmi událostmi jsem nesouhlasil a považuji se za Ukrajince. Mám satelitní anténu a dívám se na ukrajinské televize. Pravda ovšem je, že když teď sleduji, co se děje ve Verchovné radě (ukrajinském parlamentu, pozn. red.), jak politici kašlou na lidi, obviňují se navzájem z přípravy atentátů a podobně, tak si říkám, jestli nás Putin opravdu před tímhle nezachránil," směje se populární bloger Sergej Psarev.

Ten si reputaci vybudoval kritikou místních úřadů, ať už šlo o parkování, nebo nezákonné stavby. "V zásadě se toho tolik nezměnilo. Krade se pořád stejně, úředníci berou úplatky. Jediná změna je, že teď úřady rychleji reagují na moje videa. Předtím se to snažily ignorovat, teď se často daří něčeho dosáhnout," uzavírá Sergej Psarev.