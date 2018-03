Sexy dívky na startovním roštu a stařičkého šéfa celého seriálu budou muset fanoušci formule 1 oželet. Sezona začíná už v neděli a bude první bez dlouholetého prezidenta Bernieho Ecclestonea a pod novými vlastníky. Místo krásek v minisukních doprovodí závodníky na start děti, o nejprestižnějším motoristickém podniku světa budou rozhodovat američtí byznysmeni ze společnosti Liberty Media. Novinek slibují hodně.

"Tohle je sport, který má šokovat a vyvolávat úžas. My se musíme postarat, aby šokoval zvukem, silou a rychlostí," prohlašuje Chase Carey, který od loňska formuli 1 šéfuje. Závody chce dostat blíž k divákům, podchytit jejich upadající zájem a naservírovat lidem šampionát v atraktivnějším balení. "Akce na dráze musí být lepší," cituje ho britský deník The Times.

S mohutným šedým knírem a dobráckým úsměvem Carey připomíná spravedlivého pistolníka z westernového filmu − a jako takový se i chová. Ecclestonea, který formuli vedl jako diktátor 40 let, chválí, že z původní zábavy pro pár nadšenců vybudoval celosvětovou značku za osm miliard dolarů. Právě tolik za ni před rokem Liberty Media dala. Na druhou stranu ale bez obalu pojmenovává současné slabiny seriálu. Závody ztratily náboj, vozy na dráze krouží bez předjíždění a na stupních vítězů jsou pořád dokola stejné týmy − Mercedes, Ferrari, Red Bull a McLaren. Ubývají proto fanoušci, od roku 2008 sledovanost v televizi spadla z 600 na 400 milionů diváků ročně. Možnosti, jak se na formuli dívat třeba na mobilních telefonech, chybí úplně.

Aby se na okruhy vrátila show, potřebují noví vlastníci vyrovnat síly ve startovním poli a plánují k tomu řadu kroků. Na autech budou letos k vidění jen některé změny, například hlavy jezdců bude chránit mohutný oblouk zvaný svatozář. Zmizí naopak "žraločí ploutve" na krytech motorů. "Co se týče vzhledu, je to změna k horšímu, zvýší se ale bezpečnost," řekl na konci loňské sezony mistr světa Lewis Hamilton. Fanoušky by mělo těšit, že vozy budou o něco hlučnější, tiché hybridní motory se jim moc nezamlouvají. Do budoucna chce seriál získat k Ferrari, Renaultu, Mercedesu a Hondě další dodavatele motorů, mluví se hlavně o značkách Audi a Porsche. Motory mají být rychlejší, hlasitější a levnější.

Nejvíc příznivců má formule 1 v Evropě, dává proto smysl, že právě sem, odkud šampionát krátce po druhé světové válce vzešel, jej noví vlastníci vracejí. Po deseti letech se pojede Velká cena Francie, po roční pauze se bude závodit v Německu. Ve Francii to bude na trati v Castelletu, kterou vybudoval bývalý šéf seriálu Ecclestone jako ukázkový hypermoderní okruh budoucnosti.

Carey má jasnou představu − místo, kde se jede závod, musí celý víkend nabízet show jako americký Super Bowl. "Velké ceny teď vypadají jako pohřbené v minulosti," říká. Formuli by chtěl rozšířit do New Yorku, Miami nebo Las Vegas, to jsou místa, kde je možné showbyznys kolem závodu snadno udělat. Výhledově plánuje až 25 Velkých cen ročně, omezily by se na sobotní kvalifikaci a nedělní závod, zmizely by páteční volné tréninky. Šampionát by se měl stěhovat po světě v kontinentálních blocích. A především − tratě se mají upravit tak, aby bylo možné častěji předjíždět.

To vše je ale potřeba dobře prodat, dostat k fanouškům a přimět je za sledování platit. Právě tady je Carey se svým týmem nejjistější. Formule 1 se proto stěhuje na internet, ačkoliv z televizních obrazovek samozřejmě nezmizí. Přesune se však na placené kanály. "Mladší lidé se na televizi nekoukají, když jim ale nabídnete něco do iPhonu, můžete z nich udělat fanoušky," tvrdí Carey. Kvůli přechodu do on-line prostředí má šampionát od letoška nové logo i grafiku. Na internetu se může rozmáchnout, kromě víkendové Velké ceny bude nabízet zajímavosti každý den. Cílem je zpřístupnit bohatý videoarchiv, při závodě zase třeba umožnit divákovi přepínat libovolně obraz z jednotlivých kamer. "Máme půl miliardy fanoušků po světě, musíme se s nimi spojit," plánuje nový šéf.

Problémy má naopak s některými týmy v šampionátu. Od roku 2020, kdy vyprší současná finanční pravidla, jim chce zavést rozpočtové stropy. Proti tomu se bouří bohaté stáje, Ferrari dokonce v médiích hrozí odchodem ze šampionátu. "Pocházím z USA, většina sportů tam stanovuje limity," připomíná Carey, jak fungují celosvětově sledované zámořské soutěže. Pokud velké týmy jako Ferrari, Mercedes nebo Red Bull nebudou utrácet za techniku a jezdce třikrát více než ty malé, šampionát se vyrovná a bude pro diváky opět zajímavý.

