Rusové mají za sebou celonárodní cvičení v oddanosti svému vůdci. Jmenovalo se prezidentské volby a sloužilo jen jednomu účelu. Poskytnout navenek demokratické krytí pro systematicky budovanou snahu, aby Vladimir Putin vešel do dějin jako absolutistický vládce.

Tedy snahu, aby si Putin vysloužil zhruba podobné historické renomé jako třeba Kateřina Veliká, která v druhé polovině 18. století porazila vojska Osmanské říše a získala pro Rusko poloostrov Krym a která, dodejme, se sice prezentovala jako osvícená, reformátorsky zapálená carevna, ve skutečnosti ale neudělala pro svoje poddané nic. Nechávala je žít v bídě a krmila je tak akorát představou o velkém Rusku.

Historických paralel k Putinovi by se dalo najít víc. Ale to podstatné je neztrácet ze zřetele, že mu s mocenským jídlem roste chuť a že svůj cíl − ponížit či pozabíjet všechny svoje pravé i domnělé konkurenty, případně rozvrátit jejich panství, ačkoliv tím samozřejmě nijak nepomůže prostým Rusům k většímu blahobytu − zdaleka nepovažuje za naplněný.

Pokud se omezíme na naši část světa: nestačilo, že pomocí placených trollů ovlivnil přes Facebook a jiné sociální sítě například nizozemské referendum o asociační dohodě EU s Ukrajinou v roce 2016 nebo loňské katalánské referendum o nezávislosti. Nestačilo, že lží o lithiu vypuštěnou přes prokremelský server Aeronet zasáhl do loňských českých parlamentních voleb. Nestačilo, že krádeží a následným zveřejněním e-mailů ze schránek lidí v blízkosti Hillary Clintonové ovlivnil předloňské americké prezidentské volby. Nyní ještě nechal zvlášť zákeřným, přitom ale naschvál okatým způsobem otrávit špionážního zběha Sergeje Skripala, jenž žil v anglickém Salisbury.

Vladimir Putin tím dává najevo: já jsem silný, vy jste slabí. A chci v tom pokračovat, aby se to ještě více vrylo do dějin naší planety. Proto jsem se teď nechal zvolit znovu. Máte se na co těšit.

