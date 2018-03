Obžaloba 25 manažerů farmaceutických firem a lékařů za uplácení při předepisování léčiv ve mně vyvolala smíšené pocity. Zlost, že legitimizuje pomluvy typu "všichni kradou" a zapadá do diskusí o tom, jak firmy odměňují "správné" předepisování léků lukrativními dovolenými. Vadí mně, že vyvolá další vlnu snah vše zregulovat a nastolit pořádek na věčné časy.

Měl jsem ale i trochu radost, že kontrolní systém přece jen funguje. To vše ovšem jen do doby, než se ukázalo, že se jedná o stejnou kauzu, která se v médiích replikuje už od roku 2015.

Podívejme se proto znovu alespoň letmo na základní problém.

A to, co je chyba systému a co selhání jednotlivců. Začněme tím smutnějším, systémem.

Pominu obecné příčiny korupce a budu se věnovat míře potřeby morálních zásad. Ta je v medicíně mimořádná, protože rozhodování nad pacientem je kontrolovatelné jen přes statistické výsledky a není záruka, že případné selhání lékaře bude okamžitě objeveno.

Vedení České lékařské komory (ČLK) je v tomto směru značně benevolentní. Například když v roce 2008 vytvořilo pravidla průhledných vztahů mezi firmami a lékaři, vše nakonec zkazilo doprovodným komentářem, že "pravidla mají chránit lékaře před nařčením z neetického chování". Tedy nenechat se chytit.

Výhrůžka nechat pacienty na přístrojích bez pomoci v rámci akce "Děkujeme, odcházíme" byla ještě horší zpráva. Ukázala, že špičky ČLK jsou zdatnými následovníky svých otců zakladatelů, kteří se proslavili v 90. letech minulého století výroky typu "reforma zdravotnictví musí pacienta bolet" nebo "při nízkých platech si lékaři musí opatřovat peníze jinak".

Pozitivní je, že i když se moralizování dnes nenosí, je většina lékařského stavu svému povolání, jakož také pacientům stále hluboce oddána a lze se na ni spolehnout tak, aby bylo možné organizovat věci pozitivně a bez nadměrných restrikcí svobod.

Osobní příklady hrají mimořádnou roli, alespoň ve větších týmech. Ve své manažerské kariéře jsem ve fakultní nemocnici za 15 let mezi pěti sty lékaři zažil sotva 10 jednotlivců, kteří pravidla lékové preskripce nebo klinických studií nerespektovali. Ti byli interně potrestáni nebo museli odejít, zatímco ostatním nebyla omezována důvěra v ně kladená a zůstala pro ně velkým motivačním mechanismem.

Dodnes jsem si jist starou moudrostí − toho, kdo se medicínu solidně naučí a je ochoten odpovědně pracovat, si peníze najdou samy.

Myslím, že část těch, kteří selhávají, na takovýto přístup nemá. Stejně jako v jiných sférách společnosti.

Související