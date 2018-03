Astronaut Scott Kelly má po skoro ročním pobytu na mezinárodní vesmírné stanici jinou DNA. Alespoň podle titulků světových a českých médií, která přinesla bombastickou informaci, že se Američanovi podle výzkumu NASA změnilo sedm procent genetické informace.

Pokud nad tím kroutíte hlavou, klepete si na čelo a nespokojeně podtrháváte v předchozích větách, gratuluji. Je to naprostá blbost, která se rozšířila kvůli špatnému pochopení výchozí informace.

Astronautova DNA je pořád stejná, žádný mutant se z vesmíru nevrátil. Studie netvrdila, že se mu změnila struktura nebo charakter DNA, zabývala se genovou expresí. Americké odborníky zajímala reakce lidského těla na okolní prostředí, v tomto případě na dlouhý pobyt ve vesmíru. Zkreslení výchozího výzkumu zaskočilo nejenom jeho autory, kteří museli vydat reakci na mediální třeštění, ale pobavilo i samotného Scotta Kellyho.

Pozorované změny odpovídají těm, které byly zjištěny u horolezců nebo potápěčů, a jsou podle NASA zanedbatelné. Takže jak dojde k tomu, že i u nás vidíme titulky typu "Dlouhodobý pobyt ve vesmíru mění lidskou DNA" (iRozhlas.cz) nebo "Rok ve vesmíru proměnil astronautovu DNA" (Novinky.cz)?

Na vině jsou čtyři věci. Nešťastné formulace, přílišné zjednodušování odborných témat, nedostatky mediálního provozu a tichá pošta.

Původní předběžný výstup ze spolupráce 10 výzkumných týmů zveřejnila NASA už na konci ledna. Tisková zpráva sice závěry parafrázovala tak, aby byly srozumitelné pro veřejnost, ale pro mediální potřeby pořád ještě obsahovala mnoho odborných termínů. Co tedy udělá redakce? Text ještě víc zjednoduší a proškrtá. NASA píše, že "93 procent astronautových genů se po přistání vrátilo do normálu, nicméně zbývajících sedm procent poukazuje na možné déletrvající změny".

V textu není nic o tom, že by se měnila DNA jako taková. Ale protože novinář si ze školy mlhavě pamatuje cosi o tom, že geny jsou kusy DNA, myšlenková zkratka je na světě. A z naznačení změn, u nichž návrat do normálu trval delší dobu, jsou najednou trvalé změny genetické informace.

Tisková zpráva NASA zůstala nějakou dobu bez povšimnutí. Vlna článků o změněné DNA přišla v půlce března. Trochu legrační je, že třeba na webu amerického Newsweeku se v úvodu článku i jeho titulku mluví o změně DNA, o kus dál jsou ale překopírované původní informace NASA, do nichž si autorka zřejmě netroufla sáhnout.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5