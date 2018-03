Než potupně zjišťovat, jestli se třeba nový nátěr se specifickými vlastnostmi vyznačuje "prvkem novosti" a jestli jeho vynalezení doprovázela "technická nejistota", což jsou dva klíčové parametry pro daňový odpočet na výzkum a vývoj, je lepší celkově tuhle podporu zrušit. Myslí si to aspoň ministryně financí v demisi Alena Schillerová. Její šéf Andrej Babiš, který se stal nedávno šéfem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, o problémech s podporou inovací ví − a také jistě ví, že to nedokázaly vyřešit ani předchozí tři vlády. Chce proto navrhnout řešení ve spolupráci s ministerstvem financí, z čehož − soudě podle vyjádření paní ministryně − vyplývá, že nejlepší ze všeho bude, když odpočty na inovace konečně skončí.

Pluh, kolo, kompas i knihtisk, převratné vynálezy lidstva, samozřejmě vznikly i bez daňových odpočtů, přestože daně v různých formách už tehdy existovaly. Lidé přesto bádali. Takže ano, určitě platí to, na čem staví své argumenty ministerstvo financí: pokud chtějí být firmy konkurenceschopné, musí inovovat, vyvíjet. Jinak zahynou. Do inovací se proto budou samozřejmě pouštět bez ohledu na dotace, daňová zvýhodnění, odpočty a vůbec jakoukoliv státní pomoc.

Jenže při pohledu na to, jak se rozšiřovaly v Evropě daňové odpočty na firemní výzkum a vývoj od roku 1994, kdy je nabízelo pár zemí, do roku 2014 (novější data nejsou k dispozici), kdy se daly uplatnit s výjimkou Německa takřka všude, musí člověka nutně napadnout, zda jde vskutku o tak neefektivní a rozpočtově nákladný nástroj, jak tvrdí resort financí. Kdyby byla podpora firemního výzkumu skutečně naprosto k ničemu, asi by také nedávno v rámci schvalování nového schématu firemních daní neprošla Evropským parlamentem možnost stoprocentního odpočtu nákladů na výzkum za předem daných podmínek.

Firmy tedy bezpochyby budou inovovat neustále i bez daňových zvýhodnění. Současně ale, pokud nějaké budou mít, klidně kvůli němu změní sídlo a "daňově" se odstěhují do zahraničí. Dobře nastavený daňový systém je prostě jedním z forem konkurenčního boje. Problém není v odpočtech, když je nabízejí všechny země. Chyba je v tom, jak český zákon definuje inovace, proč má být berní úředník hlavním expertem na to, aby posoudil, co je a není nové, a proč vlastně máme jednu finanční správu, když každý úřad v každém městě posuzuje jeden a ten samý případ úplně jinak.

Právě tyto výhrady se objevují už od roku 2005, kdy se v zákonu daňové odpočty na výzkum a vývoj objevily. V roce 2014 se podstatně rozšířila oblast uplatnitelných nákladů a zvýšila se podpora společností, které odpočty uplatňují. Tehdy se také objevily první zprávy o problémech, které firmy mají, když chtějí využít to, co jim zákon nabízí. Už v roce 2015 Nejvyšší správní soud řekl, že finanční úředníci nejsou od toho, aby posuzovali náročnou technickou dokumentaci. Od té doby k žádným významným změnám nedošlo.

Finanční správa firmy uklidňuje, že stačí, když budou mít předem dobře připravený projekt a budou si průběžně zapisovat, jak probíhal výzkum. V praxi to ale stačí jen někdy. Nejednoznačný výklad zákona dal logicky příležitost vzniku specializovaných agentur, jejichž posláním je udělat projekt tak, aby to berňák přijal.

Připomíná to rozdělování evropských dotací − jsou tak složité, že je jednodušší žádost nechat na někoho jiného a o peníze se podělit. Pokud si ministerstvo financí nyní stěžuje na byznys kolem odpočtů, může si za něj svým chaotickým přístupem samo.

Podpora firemního výzkumu není povinná a záleží pouze na jednotlivých zemích, jestli k ní přistoupí, či nikoliv. Jde vlastně o rozhodnutí, jestli speciálně podporovat inovativní firmy, které zaměstnávají pár velmi chytrých lidí, jejichž vynálezy mohou neznámou Českou republiku ve světě proslavit o malou kapku víc než doposud a otevřít jí další trhy. Nebo jestli slávu přenecháme sportovcům a domácí ekonomiku budeme stavět na velkých "montovnách". V takovém případě je zrušení podpory vývoje a výzkumu správnou cestou.

