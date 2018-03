Usedáme na židle k malému stolku stranou debatujících byznysmenů. Jsme na veletrhu MIPIM zaměřeném na nemovitosti a investiční příležitosti, který se minulý týden konal ve francouzském Cannes. Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) před chvílí ve svém proslovu přesvědčovala zahraniční investory, kteří podnikají v realitách, že má smysl dělat byznys v hlavním městě. Dokázat se jim to snažila na úspěšné spolupráci s developery, jako je Sekyra Group, Crestyl či Penta. "V minulosti vztah mezi městem a developery nebyl optimální. V posledních třech letech se nám ale podařilo navázat pracovní a férový dialog," říká Krnáčová na úvod rozhovoru.

HN: Věříte, že se vám s Pentou podaří navázat ještě užší spolupráci než s ostatními developery a firma s dopravním podnikem postaví povrchovou část metra nové linky D?

V první řadě bych to celé ráda prodiskutovala na zastupitelstvu. Hodně se o tom mluví, ale málo ví. Já jsem pro to, aby se celá věc otevřela. Je třeba, aby se všichni mohli podívat na to, jak budou nastavené smlouvy, financování a celý ten koncept. Chci, aby všichni měli možnost se na to podívat a říct, zda je to pro město užitečné. Osobně si myslím, že ano. A nejde jen o metro D. Do budoucna může jít o další projekty. Ovšem pouze za předpokladu, že to bude výhodné nejen pro firmu, ale hlavně pro město.

HN: Nemělo se toto stát už dříve? Řada opozičních zastupitelů si stěžuje, že o podrobnostech spolupráce DPP a Penty nic neví…

Nešlo o klasické výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Dopravní podnik si vybíral potenciálního partnera na základě určitých parametrů, tvrdých parametrů. V rámci tohoto procesu nebylo ani možné podrobnosti zveřejnit dříve. To, že podnik nyní řekl, kdo je vítězem celého příběhu, ale ještě neznamená, že s Pentou smlouvu uzavřeme. Nyní jsou s projektem podrobně seznamováni členové opozičních klubů, abychom vše mohli prodiskutovat na zastupitelstvu. Jedná se o velký projekt, který neprochází jedním volebním obdobím.

Adriana Krnáčová (57) ◼ Narodila se v Bratislavě, má tři děti. Vystudovala obor Věda o výtvarném umění a jazyky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Dále studovala University DePaul v Chicagu.

◼ V první dekádě 21. století působila jako ředitelka české pobočky mezinárodní organizace Transparency International.

◼ Mezi lety 2007 a 2009 pak zastávala funkci ředitelky komunikace a členky vedení zdravotnické firmy Johnson & Johnson.

◼ Stála u zrodu několika neziskových organizací, jmenovitě Veřejnost proti korupci či Zdravé Česko.

◼ Předtím, než se v roce 2014 stala primátorkou za hnutí ANO, zastávala funkci náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu.

HN: Kdy by Praha mohla zahájit podzemní část výstavby metra D?

Letos zahájíme geologický průzkum. A pokud vše půjde dobře, věřím, že bychom mohli začít příští rok hloubit tunel.

HN: Brzy vám vyprší čtyřletý mandát. Co považujete za největší úspěch v roli primátorky?

Když jsem na radnici přicházela, myslela jsem, že vím, co mě tam čeká. Ale to nemohl nikdo tušit. Byla jsem pak překvapená, v jakém stavu radnice byla, jaké smlouvy jsme museli řešit. Škodův palác (sídlo magistrátních úředníků − pozn. red.) naši předchůdci vehnali do nesmyslného soudního sporu. Nám se podařilo s majitelem budovy domluvit, získali jsme tak zhruba miliardovou úsporu na nájemném. Dříve nebo později nás čeká rozhodnutí, kde chceme úřad mít a v jaké podobě. Já bych ráda postavila pro magistrát novou budovu.

Za velký úspěch považuji Lítačku. Dlouho diskutovaná Opencard nás stála 1,7 miliardy korun. My jsme byli schopni její funkce rychle převést za minimální náklady do funkční Lítačky, kterou nyní můžeme rozvíjet.

HN: Kdy bude možné kupon nahrát na telefon?

V červnu. Projekt posuneme do dalšího stadia a vytvoříme multikanálový odbavovací systém. Počítáme také s integrací Středočeského kraje a in-karty Českých drah do Lítačky. Tu rozšiřujeme do škol, je na ní možné získat slevu do zoologické zahrady, botanické zahrady, je s ní možné jít do knihovny.

HN: To už bylo možné s Opencard…

Ano, ale pokračovali jsme v tom. Nyní pracujeme na tom, aby si bylo možné nahrát kupon na platební kartu. Takže to je Lítačka. Za další úspěch považuji, že se nám podařilo získat stavební povolení na proměnu Václavského náměstí. Brzy budou vidět větší změny na Výstavišti. V loňském a letošním roce investujeme 100 milionů do náplavek. U náplavky na Rašínově nábřeží příští rok zprovozníme bazén na řece. Další lázně chceme v Praze 8. Letos doufám dokončíme proměnu Malostranského náměstí, Šlechtovy restaurace. Výsledků máme hodně. Mrzí mě, že jsme mohli lépe postupovat u dopravních staveb. Tam jsou rezervy.

HN: Říkala jste, že jste netušila, co vás na magistrátu čeká. Je heslo hnutí ANO "Prostě to uděláme" pro vás stále reálné?

Já bych to heslo změnila na "Prostě se do toho pustíme, nebudeme se toho bát a nakonec to uděláme". Ale že jde všechno rychle, to ne. Je ale třeba říct, že řadu věcí, co jsme udělali, lidé nevidí. My jsme třeba dali do pořádku celou informatiku. Narovnali jsme v tomto ohledu všechny smlouvy. A velké je pak téma smart city. Vytvořili jsme operátora ICT, kde pracuje 80 odborníků, kteří nám pomáhají s virtualizací Prahy. Máme tu smart projekty zaměřené na energetické úspory budov, chytré zastávky, které s dopravním podnikem vytváříme.

HN: U chytrých zastávek by si asi někteří lidé vzpomněli na "infocedule" na zastávkách psané rukou přímo cestujícími. To není zrovna smart…

V některých oblastech máme rezervy, které bych ráda napravila. Člověk nemůže odpovídat za každého, za všechno. Doprava spolu s výstavbou bytů jsou zcela klíčové oblasti, na které bych se chtěla v budoucnu zaměřit a nenechávat je na lidech, které Praha nezajímá. A v současné době mám dojem, že někteří pražští radní by měli dělat raději něco jiného.

HN: Po kauze pražských mostů někteří volali po odvolání náměstka pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD). Měl by odejít?

Nechci nikoho pomlouvat, ale od doby, co se stal poslancem, se na Prahu vykašlal. Jeho nejdůležitější gesce − doprava − vypadá, jak vypadá. Nechci se vymlouvat, i když to tak teď zní. Primátor může zastavit některé věci, například špatné usnesení, ale už neví, co který radní dělá. Primátor je první mezi rovnými a má stejné pravomoce jako radní. Je však v podstatě odpovědný a bitý za vše. Neříkám, že jsem z toho nešťastná, to je prostě úděl primátora.

Někteří radní si ale neuvědomují, že mají primárně pracovat pro město, a když mají jiný job, tak si mají vybrat. A v případě Petra Dolínka je to vidět hodně. Odvolávat ho ale pár měsíců před volbami? Čemu bych tím pomohla?

HN: Proč chcete být primátorkou i následující čtyři roky?

Strašně mě baví pracovat pro Prahu. Je to velmi náročná práce, ale extrémně mě naplňuje. Často není snadné přetvořit úřad, aby pracoval pro Prahu, a ne pro sebe. Chtěla bych ale tuto změnu dokončit. Lidé si musí uvědomit, že oni jsou to město.

HN: Jakou máte podporu v hnutí? Rýsuje se vám v ANO již protikandidát na post primátora?

Budeme absolvovat primárky. V rámci demokratického procesu se rozhodne, kdo má být lídrem. Já bych ráda pokračovala. Ale když to nevyjde, hroutit se nebudu.

HN: Pokud byste neměla být primátorkou, zůstala byste na magistrátu jako řadový zastupitel?

To si ještě rozmyslím. Není moc fér, aby primátor seděl v zastupitelstvu a kritizoval svého nástupce. Nedělá to dobrotu.

HN: Omlouvám se, ale to nechápu. Když tedy například bývalý primátor Tomáš Hudeček zůstal zastupitelem, nebylo to fér vůči vám?

Vůči nastupujícímu to není fér − například když se právě pan Hudeček vyjadřoval tak, jak se vyjadřoval. Ale chápu, že to je povahová záležitost. Ještě uvidím.

HN: Kdyby jste se stala primátorkou, co pro Prahu budete chtít udělat? Částečně jste to již naznačila…

Určitě jsou to infrastrukturní projekty. Chtěla bych také, aby se změnil stavební zákon, aby se mohlo rychleji stavět.

HN: Už dříve jste řekla, že zákon sama navrhnete. Pracujete na tom?

Chci vytvořit pracovní skupinu, která se pokusí napsat minimálně základní teze, nebo dokonce celý zákon. Vím, že to není jednoduché a ne vždy rychlé. Ale stavební zákon je skutečně třeba udělat. To je základ, aby se mohlo něco změnit.

HN: Takže v první fázi byste navrhla doporučení ministerstvu pro místní rozvoj, a pokud by to nevyšlo, tak byste přišla s vlastním zákonem?

Ještě uvidíme, jak to bude konkrétně probíhat. Chci se tomu ale rozhodně intenzivně věnovat.

HN: Jak se díváte na aktuální skládání nové vlády? Jaký je váš postoj k případné spolupráci hnutí ANO s KSČM a SPD? (rozhovor se uskutečnil před prohlášením hnutí ANO, že bude v následujících týdnech exkluzivně vyjednávat s ČSSD o vytvoření menšinové vlády s podporou KSČM − pozn. red.)

Jsem pravicový liberál a myslím, že levice nám moc nesluší. Chápu to z racionálního hlediska, proč se dnes situace takto vyvíjí, ale nejsem schopna akceptovat eventuální podporu SPD. A s KSČM mám také problém.

HN: Může to ovlivnit vaše působení ve straně?

Já jsem týmový hráč, nezrazuji tým. Své k tomu v rámci týmu řeknu a pak se rozhodnu. Ale zatím doufám, že těch hlasů proti tomu bude dostatek, a věřím, že to nakonec vše dopadne dobře. Každopádně mám nějaký background a mám nějaký věk a s některými věcmi by se podle mě nemělo riskovat a zacházet benevolentně.