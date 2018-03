Dlouhodobě nejlepší český basketbalový klub − ČEZ Basketball Nymburk − nejspíše v blízké době změní majitele. Podle informací HN se kupcem má stát pražská skupina Sport Invest působící v oblasti sportovního marketingu. Právě s ní vyjednává současný vlastník klubu, vlivný pražský advokát a šéf České unie sportu Miroslav Jansta.

On sám informaci nechce potvrzovat ani vyvracet. "Zatím je předčasné o tom mluvit," reagoval na přímý dotaz. Připustil ale, že nového majitele usilovně hledá a nemá ani zájem kupní cenu šponovat. "Chtěl bych to prodat za nominál, důležité je, aby měl klub zajištěnu další existenci," prohlásil také o své akciové společnosti Basketball Nymburk, jejíž základní kapitál činí dva miliony korun.

Vyhýbavě jednání komentuje i Sport Invest. "Teď se k tomu nechci nijak přímočaře vyjadřovat, je to na pozdější komunikaci," uvedl k možné akvizici David Trávníček, jeden ze spolumajitelů Sport Investu a šéf její marketingové divize. Firma, jejímiž dalšími spolumajiteli jsou zakladatelé Viktor Kolář a Robert Spálenka, zastupuje v roli agenta vícero českých sportovních hvězd. Dnes v prvé řadě úspěšnou alpskou snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou, také fotbalového brankáře Petra Čecha, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou či hokejistu Tomáše Hertla. Na poli sportovního marketingu je považována za lídra domácího trhu. Sport Invest o sobě uvádí, že zastupuje více než 300 sportovců, jde hlavně o fotbalisty a hokejisty.

2 mil. Kč činí základní kapitál společnosti Basketball Nymburk.

Nymburský rodák Jansta, který je i šéfem České basketbalové federace, svůj odchod z mistrovského oddílu ohlásil již loni v květnu. V první fázi se jen vzdal funkce prezidenta nymburských basketbalistů, ale v té době již mluvil o prodeji. "Už se nechci v noci budit s myšlenkou, jestli seženu peníze na chod klubu. Nechci mít tu zodpovědnost," řekl tehdy před novináři.

Bylo to po 22 letech, co u klubu, jehož rozpočet je dnes kolem dvou milionů eur, začínal. Na konci 90. let se mu podařilo sehnat silné byznysové partnery a vytáhnout Nymburk přes třetí a druhou ligu do nejvyšší soutěže. Od sezony 2003/2004 sbírají Nymburští v domácí lize jeden mistrovský ­titul za druhým.

Letos se středočeský oddíl, jehož titulárním partnerem je polostátní energetický gigant ČEZ, dostal i do osmifinále Ligy mistrů. V cestě do vysněného čtvrtfinále mu v minulých dnech "vystavil stopku" řecký AEK Athény.

Miroslav Jansta − dlouhá léta označovaný za nejvlivnějšího člověka v českém sportu − svůj odchod zdůvodňuje i úmrtím bratra, s nímž se basketbalu v Nymburce od počátku společně věnovali. Advokátovo rozhodnutí měly ale urychlit i jeho vlastní zdravotní problémy, kterým byl v minulých měsících vystaven.

Poslední kapkou bylo zřejmě trestní stíhání, jemuž od loňska Jansta čelí spolu s dalšími lidmi kolem sportu. Policií byl obviněn kvůli údajnému nezákonnému ovlivňování toku státních dotací. Svým zákulisním lobbingem na ministerstvu školství měl pro Českou unii sportu získat navíc 11,5 milionu korun na úkor Českého olympijského výboru a Sokola. Kvůli trestnímu stíhání Jansta pozastavil i své dlouholeté členství v ČSSD.

