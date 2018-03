Světoví investoři také letos sázejí na růst cen akcií amerických technologických společností. Pouhých devět těchto korporací − Apple, Facebook, Alphabet, Adobe, Microsoft, Cisco, NVidia, Amazon a Netflix − má velkou zásluhu, že nejsledovanější americký burzovní index S&P 500 od začátku roku posílil. Bez nich by mohl být i v minusu. Podniky z této oblasti patřily mezi tahouny akciového trhu rovněž v roce 2017.

"Investoři rádi umisťují peníze do akcií firem, které nabízejí největší růst a které jsou nejvíce vidět," řekl deníku Wall Street Journal Michael Balkin, portfolio manažer chicagské investiční společnosti William Blair.

"Skutečně jde jen o pár technologických firem, které letos táhnou trh. Ostatním se až tolik nedaří," upozornil Martin Vlček, hlavní analytik BH Securities. Podle něj technologické podniky těží i ze silného růstu světové ekonomiky, jelikož se jedná o nadnárodní korporace. Pozitivní roli sehrává také slabší kurz dolaru. "Pro zahraniční trhy jsou tak služby těchto firem levnější, případně si technologické firmy mohou dovolit zvýšit ceny a sáhnout si na vyšší marže."

Cenám akcií těchto firem prospívá také na konci loňského roku schválená daňová reforma, kterou prosadil prezident Donald Trump. Ta jim za příznivějších podmínek umožnila stáhnout ze zahraniční velké sumy peněz. Podniky za tyto jednorázové přebytky mimo jiné kupují více vlastních akcií než doposud. "A to pomáhá tlačit cenu nahoru," podotkl Vlček.

Celková tržní hodnota v úvodu zmíněných devíti firem se od začátku letošního roku zvýšila o 537 miliard amerických dolarů. Pro porovnání tržní hodnota indexu S&P 500, jehož jsou tyto akcie součástí, se za stejné období zvýšila o 590 miliard USD. Index zahrnuje akcie firem, s nimiž se obchoduje na burze v New Yorku a trhu Nasdaq. Součástí jsou i automobilky, maloobchodní firmy či těžaři ropy.

Pro přesnost je třeba uvést, že Amazon a Netflix jsou řazeny do sektoru zbytného spotřebního zboží a služeb. V případě Amazonu je i nadále klíčovou činností on-line prodej zboží, v případě Netflixu pak poskytování videoobsahu přes internet. V očích investorů však jsou považovány hlavně za technologické firmy.

A právě Amazon a Netflix v dosavadním průběhu roku zaznamenaly z uvedené devítky nejvýraznější nárůsty. Akcie Amazonu šéfovaného zakladatelem Jeffem Bezosem zpevnily od začátku ledna o přibližně 35 procent. A Bezos díky tomu upevnil svou pozici nejbohatšího člověka planety, když jeho jmění překonalo hranici 100 miliard dolarů.

Cenné papíry Netflixu, on-line videopůjčovny proslavené seriály House of Cards (Dům z karet) či Narcos, si polepšily dokonce o dvě třetiny. Podle analytiků je v tomto případě důležitým faktorem očekávání investorů, že bude pokračovat rychlý růst tržeb a firma se stane ve svém oboru dominantním hráčem na trhu. Stejným případem je i vývoj kurzu akcií Amazonu.

Kvůli prudkému růstu se však někteří analytici obávají, že přinejmenším z krátkodobého pohledu jsou ceny akcií již nadhodnocené, což by mohlo svádět část investorů k vybírání zisků.

V případě Amazonu nyní podle údajů agentury Thomson Reuters investoři platí za akcie téměř 160násobek čistých zisků očekávaných v příštích dvanácti měsících. U Netflixu jde o asi 104násobek.

Případná korekce by tak mohla dolů stáhnout i hodnotu indexu S&P 500. "Investoři nakupují s klapkami na očích. Jakmile se toky peněz na trhu obrátí, mohou se kurzy technologických akcií rychle propadnout," varuje Balkin ze společnosti William Blair.

A podle všeho si to přinejmenším část hráčů na trhu dobře uvědomuje. Jak uvádí Financial Times (FT), investiční manažeři amerických aktivně spravovaných podílových fondů postupně snižují své investice do technologických titulů, jako jsou Apple či Google. Podíl akcií z technologického sektoru v portfoliích je tak v současnosti nižší, než by odpovídalo jejich váze v indexu S&P 500, jsou tedy takzvaně "podváženy".

Tento trend potvrdil FT také Dan Suzuki, analytik Bank of America, který chování portfolio manažerů sleduje. "Tento trend je zde již nějakou dobu. Manažeři se přesouvají z titulů, které nejvíce posílily a jsou mezi investory nejvíce oblíbené, do akcií ostatních technologických firem," řekl s tím, že očekává pokračování tohoto vývoje.

Stejný vývoj pozoruje rovněž David Culloton, šéf akciových strategií v analytické společnosti Morningstar. "Manažeři si uvědomují, že se trh nachází v růstovém trendu již devátý rok v řadě a že ceny mnoha akcií jsou vysoko," sdělil FT. "Snaží se proto kontrolovat riziko tím, že se zbavují a vybírají zisky u akcií, kterým se dosud hodně dařilo."

