Pracovníci farmaceutických firem podle policie upláceli devět lékařů, aby pacientům přednostně předepisovali jejich značky léků. Případ zveřejněný předminulý týden znovu otevřel debatu o tom, co je ve vztahu mezi výrobci léčiv a lékaři přípustné. "Je to velký průšvih. Průmysl i odborníci by se k tomu měli rozumně postavit a říct si kudy dál. Takové případy mít nemůžeme. To jsou hluboká devadesátá léta," říká ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček. Je přesvědčen, že šlo o ojedinělý exces.

Korupce, kterou nyní policisté popsali, se měla odehrávat v letech 2008 až 2013 a tím, kdo uplácel, byly dnes již neexistující firmy Interchemia a Genericon. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka si myslí, že teď už takové praktiky nejsou běžné. "Jako praktický lékař jsem se s žádnou takovou nabídkou už mnoho let nesetkal. Farmaceutické firmy mají dnes úplně jinou etiku," uvedl.

Právník z Transparency International Petr Leyer souhlasí, že případ je svým rozsahem a propracovaností spíš ojedinělý. Farmaceutické firmy si podle něj dnes dávají větší pozor, aby nepřekračovaly hranice. "Domnívám se ovšem, že drobnější úsluhy výrobců a distributorů léků vůči lékařům nejsou takovou výjimkou. Ty však nelze automaticky považovat za korupci," uvedl Leyer.

200 lékařů stále stíhají policisté v souvislosti s korupcí, za niž teď navrhli obžalovat 16 farmaceutů a devět doktorů.

Spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a lékaři může mít řadu forem, které jsou v pořádku. Najít hranici je ale složité. Obzvlášť když do parametrů spolupráce není zvenčí vidět.

Za nezbytnou označuje přední onkoložka Jana Prausová spolupráci průmyslu s lékaři na klinických studiích, sběru dat či přednášení na kongresech. "Na základě výsledků klinických studií odborné společnosti stanovují léčebné standardy pro Česko," říká Prausová.

Leyer se nebrání široké spolupráci lékařů s průmyslem, z níž by těžili pacienti a celé zdravotnictví. "Ale v případě, že by šlo čistě jen o zájmy lékařů a farmaceutických firem, je vždy nutné se mít na pozoru," podotýká Leyer.

Na riziko korupce v lékařských ordinacích se chce zaměřit ministr v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Prostor pro úplatky vidí v oblasti reklamy v ordinacích a čekárnách a odměnách za dotazníkové studie farmaceutických firem pro lékaře, kteří jejich pomocí zjišťují mimo jiné rozšíření konkrétních léků mezi pacienty. Ministerstvo už vymýšlí, jak by se rizika dala omezit zákonem. "Zároveň podporujeme nestátní iniciativy, které usilují o zvyšování transparentnosti styku farmaceutického průmyslu s lékaři, například formou dobrovolného zveřejňování výše a důvodu plateb lékařům," dodal ministr s tím, že to už dnes dělá celá řada firem, jež pravidla zveřejňování plateb sepsaly do vlastních etických kodexů. "Budeme analyzovat, zda a jak tyto modely fungují a jestli je případně lze zakotvit jako zákonnou povinnost pro všechny farmaceutické firmy," dodal ministr.

AIFP před dvěma lety spustila databázi Transparentní spolupráce, kde firmy a lékaři údaje o platbách mohou dobrovolně zveřejňovat. Na straně průmyslu k projektu přistoupili všichni členové AIFP a i některé další firmy. Lékařů se tehdy zapojilo jen tisíc a zatím jich podle Dvořáčka moc nepřibylo.

Předseda praktiků Šonka neochotu lékařů se do databáze zapojit chápe. Není podle něj jednoduché vysvětlit, že finanční podpora vzdělávání lékařů ze strany firem je legální a v pořádku.