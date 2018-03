Zákonem zaručené čtyři týdny dovolené zaměstnancům často nestačí. Dvacet dní mnozí vyčerpají už v říjnu a pak napjatě vyčkávají, jestli firma vypíše celopodnikové volno okolo vánočních svátků. Společnosti už dnes běžně nabízejí pět a více týdnů placeného volna. Pro firmu Eyelevel ale nebylo pevné zvyšování délky dovolené řešením. Mnozí její zaměstnanci měli dosud problém dny volna vyčerpat, často proto, že se obávali nečekaných událostí, takže si jich chtěli pár ušetřit. Zavedla proto v únoru po vzoru jiných českých firem neomezenou dovolenou.

"Mladší generace kladou důraz na rovnováhu mezi prací a volným časem. Pak je u nás dost velká skupina zaměstnanců se dvěma až čtyřmi dětmi, pro které je tento benefit také zajímavý," říká Dominika Mýtna, personální ředitelka firmy. Pro čerpání neomezené dovolené je potřeba splnit jen tři podmínky. Zaměstnanec musí mít už vyčerpánu zákonnou dovolenou, domluvit se s vedoucím svého týmu a v případě delšího volna mu ohlásit své plány alespoň měsíc dopředu.

Společnost sídlí v Nupakách u Prahy a zaměřuje se na návrh a realizaci interiérů obchodů, má kromě kancelářských pracovníků ve svých řadách také montážní dělníky a skladníky. Dosud byla v Česku neomezená dovolená nabízena například Direct pojišťovnou nebo IT firmou Artin především administrativním pracovníkům a programátorům. Podle Mýtné personalisté často vyjadřují skepsi, zda to může fungovat i ve výrobních firmách. V Eyelevelu se však nové možnosti čerpání dovolené manuálními dělníky neobává. "Prostor pro zneužívání není velký, je ale na vedoucích týmů, aby si to ohlídali," říká Mýtna.

Pravidla čerpání neomezené dovolené ◼ Pracovník musí už mít vyčerpáno zákonem zaručených 20 dnů dovolené.

◼ Dovolenou musí schválit vedoucí týmu, který při tom přihlíží k plnění plánu u běžících zakázek a k vlivu na zbytek svého týmu.

◼ Pokud chce zaměstnanec čerpat neomezenou dovolenou po dobu delší než týden, musí ji mít schválenou alespoň měsíc předem.

Při plánování nového benefitu pro zaměstnance se se zmíněnými firmami radila a získala veskrze pozitivní ohlasy, což firmy potvrdily i pro HN. "Zjistili jsme, že se lidem líbí hlavně důvěra a autonomie, kterou jim tímto dáváme," říká Nela Maťašeje, manažerka externí komunikace Direct pojišťovny po půl roce od zavedení nového systému. "Artin funguje nadále skvěle, nebýt novinových článků, zákazníci by si ničeho nevšimli," píše zase IT firma na svých stránkách s tím, že od ledna zavádí stejný systém i ve své slovenské pobočce.

Eyelevel, který byl před pěti lety koupen americkým koncernem InnerWorkings od českých zakladatelů Tomáše Bači a Filipa Žáka, zařizuje interiéry prodejen světoznámých značek Adidas, Nike, Calvin Klein či Vans. Od roku 2013, kdy proběhla akvizice, se firma rychle rozrostla z původních 100 zaměstnanců celosvětově na současných více než 600 a její tržby vzrostly od roku 2012 více než trojnásobně na 1,3 miliardy korun v roce 2017. V souvislosti s růstem vznikla podle Mýtné složitější struktura a přesněji definované procesy. To mohlo zaměstnancům a manažerům v některých ohledech svazovat ruce, proto firma nyní více pracuje na zvolňování své firemní kultury.

Společnost dnes pracuje na revizi benefitů a chystá se na stěhování svých kanceláří i skladů do lépe dostupných lokalit. Kanceláře budou od listopadu ve Vokovicích poblíž stanice metra A a sklady v Jenči u Prahy, kam plánují zavádět firemní kyvadlovou autobusovou dopravu. Administrativní pracovníci budou v nových kancelářích moci navštívit také firemní bar či saunu.

Eyelevel svými kroky vychází vstříc současným pracovníkům, avšak také cílí na nové, o které je v posledních letech v Česku stále větší nouze. "Situace na trhu práce nás zasahuje hodně, je velký tlak na zvyšování odměn, zaměstnanci nám odchází častěji než dříve. Loňský rok byl v tomto kritický," říká Mýtna.

Lidi do Eyelevelu nechtějí lákat jenom benefity. Vybudovat si pověst atraktivního zaměstnavatele se pokoušejí i jinak. Firma se z těchto důvodů rozhodla pro realizaci několika tuzemských zakázek. Dosud v Česku pracovala na projektech převážně pro zahraniční klienty. Dnes už jedná o partnerství i s některými tuzemskými firmami. "Většina naší produkce jde do zahraničí, a když tu nějaký obchod je, tak nikdo neví, že to je naše práce. Chtěli bychom tu být víc vidět," vysvětluje Mýtna.

Související