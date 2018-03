Dělnice Julia Siváková bere do ruky čtvercový balíček obvazové tkaniny a několika zručnými pohyby z něj vytvoří asi decimetr dlouhý tampon pro operace nosu. Pak pomůcku přeměří a na širší konec přišije pevnou černou nit, za kterou ji bude moci lékař či sestra pacientovi vyjmout. Nakonec tampon přiřadí mezi už hotové "tužky", jak jim tady kvůli jejich tvaru říkají.

Právě si vydělala přibližně 60 haléřů. Aby jí přišlo každý měsíc na účet dvacet tisíc korun čistého, které samoživitelka potřebuje pro sebe a své děti, musí jich vyrobit denně 1500. "Stihnu to za dvanáctihodinovou směnu. Chodím ale také v sobotu, to už jen na pět hodin," popisuje 47letá drobná, štíhlá žena.

V jediné české pobočce německé společnosti Fuhrmann v Habartově na Sokolovsku si převážně zaměstnankyně, které kompletují jednorázové zdravotnické instrumenty, vydělávají v průměru 15 až 20 tisíc hrubého. Siváková je se svojí pracovní dobou a výdělkem výjimka. "Je to poctivá ženská, na kterou je spolehnutí. Dělá přesčasy, bývá tu už před čtvrtou ráno," chválí ji prokurista podniku Michal Dlábik.

Rodina Sivákových ◼ Bydlí v bytě 3+kk druhé kategorie v městě Habartov na Sokolovsku. ◼ Julia (47) let – vyučená švadlena, rodačka ze vsi Haligovce u Popradu. Pracuje u společnosti Fuhrmann jako dělnice – kompletuje lékařské instrumenty, které firma vyrábí. Pracuje 12 hodin denně, plus částečně soboty. Plat 20 tisíc čistého. ◼ Dvě dcery (27 a 14) a dva synové (20 a 16). Siváková žije sama s ještě nedospělými synem a dcerou.

Siváková, která žije už 14 let bez manžela a sama vychovala či stále vychovává čtyři děti, není v Habartově jediná, které se nežije snadno. Celý sokolovský okres poznamenal poválečný odsun německého obyvatelstva a následující rozvoj těžby uhlí, který do oblasti přilákal nové přistěhovalce. Převážná část z nich bydlí podle územní analýzy Sokolova a okolí za rok 2016 na často zanedbaných sídlištích, rodinných domů je ve srovnání se zbytkem země málo.

Habartov, město s téměř pěti tisíci obyvateli, je toho typickou ukázkou. Přišel o historický střed, jeho náměstí je dnes ohraničené budovou pošty, jedním panelákem a několika nižšími činžovními domy. Takzvaný starý Habartov tvoří jen několik desítek rodinných domků původní vsi. Zbytek je vlastně sídliště.

Všichni na nás zapomněli V novém seriálu představíme každý týden příběh lidí, kteří se poctivě vyrovnávají s nepříznivými životními podmínkami na místech, kterým sociologové říkají periferie země. Výskyt oblastí s vyšší nezaměstnaností, někdy i poničeným životním prostředím a celkově výrazně nižší životní úrovní vede ke štěpení společnosti, která se stále více projevuje například ve volbách. V Praze, Brně i dalších centrech se na podobné osudy často zapomíná. Habartov

Město s necelými pěti tisíci obyvatel leží zhruba 10 kilometrů od Sokolova. Okolní území bylo postiženo těžbou uhlí, v blízkosti obce se na místě bývalého lomu nachází jezero Medard, které vzniklo v posledním desetiletí a v budoucnu se počítá s jeho rekreačním využitím.



4,95 procenta

byla nezaměstnanost v okrese Sokolov na konci ledna 2018. Přímo v Habartově byla na konci roku na úrovni 4,3 %, přitom ještě v roce 2015 to bylo téměř devět procent.



24 812 korun

Průměrný hrubý plat v Karlovarském kraji za první až třetí čtvrtletí 2017.





Jako bychom tu pro nic nežili

Celý původní starý Habartov, v němž ve třicátých letech bydlelo tři a půl tisíce obyvatel a který se v září 1938 ocitl na titulních stranách tehdejšího tisku kvůli pokusu místních henlainovců o nacistický puč, musel ustoupit těžbě uhlí. Včetně kostela, který pyrotechnici spolu s farou odstřelili v prosinci 1951. "Většina města byla zbořena a vytěžena, zachována zůstala jen severozápadní část kolem hřbitova. Jinak jsou to většinou jen sídliště z 50. a 60. let 20. století," píše Martin Čechura ve své publikaci Zaniklé kostely Čech.

Dnes se město, stejně jako další místa v oblasti, pomalu vylidňuje. V roce 2001 měl Habartov 5390 obyvatel, nyní necelých 4900. "Z menšin tu žijí Slováci a Němci, výrazné je zastoupení romského a vietnamského etnika," říká o obyvatelstvu Sokolovska studie.

Siváková je původem Slovenka z vesničky Heligovce u Popradu. Do Čech přišla v roce 1993 s manželem a v novém domově jí dodnes chybí kulturní zvyky a tradice, na které byla zvyklá. "Je tu minimum starousedlíků, lidé stále přicházejí a odcházejí. Jako bychom tu pro nic nežili. Věřící jsou k smíchu, Velikonoce se neslaví, všechno je takové vykořeněné," míní v katolické víře vychovaná žena.

Velmi nízký je i podíl vzdělaných, kvalifikovaných lidí. Vysokoškoláků je na Sokolovsku zhruba šest procent, v samotném Habartově jen 3,5. V celém Česku je to přitom skoro 18 procent. A nevelké platy − průměrná mzda v Karlovarském kraji byla vloni nejmenší v zemi a činila necelých 25 tisíc korun − způsobí podle analýzy další odliv odborníků.

Nezaměstnanost je v okrese nyní sice nízká, kolem pěti procent, a v Habartově ještě o něco nižší, do budoucna ale kvůli postupnému ukončování těžby hnědého uhlí nejspíš vzroste. "S tím je spojený i útlum navazujícího průmyslu. Velká část zaměstnanců a firem je navíc závislá na třech největších zaměstnavatelích," píší autoři analýzy. Těmi jsou Sokolovská uhelná, nejdecký podnik Witte, který vyrábí zámky a další součástky pro automobilový průmysl, a karlovarská nemocnice.

Budík zvoní denně ve tři ráno

Není proto divu, že hodně lidí bere jakoukoliv práci. Siváková vstává každý den kromě víkendů ve tři ráno a monotónní práce vsedě za stolem, kdy den co den, rok za rokem opakuje stále stejné úkony, jí přináší zdravotní problémy. "Po devíti letech, co tady pracuji, už jdu s počtem vyrobených kusů pomalu dolů. Stárnu, trápil mě zánět v rameni, mám špatné krční obratle. Každý den, když sem jdu, si musím brát prášky na bolest," říká věcně, aniž by to působilo jako naříkání. Co bude dělat, až se jí zdraví dál zhorší, netuší.

Frustraci, kterou část obyvatel města i celé oblasti cítí, odpovídají volební výsledky. Volby do poslanecké sněmovny vyhrálo v Habartově hnutí ANO s více než 40 procenty, druhá byla SPD Tomia Okamury s 15. V prezidentských volbách tady dostal Miloš Zeman v prvním kole 49 procent hlasů, ve druhém více než 65.

Předseda ANO Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman jsou nejoblíbenějšími politiky i pro Julii Sivákovou. "Vím, že i Babiš má chyby, ale stejně ho mám nejradši. Cítím, že on má pochopení pro nás, prosté lidi. Líbilo se mi také, co řekl o daních, že u nižších platů by se měly zafixovat. A ne jako to mám já, že vydělávám málo, ale daně se mi s každou stovkou navíc stejně pořád zvyšují," vysvětluje. Chválí i zavedení elektronické evidence tržeb. "Přesný přehled o nich je třeba, já si také musím vše vydřít, nemám ani korunu, ani haléř, který bych si mohla vydělat bokem a nezdanit," říká.

U prezidenta Zemana oceňuje jeho odmítavý postoj k uprchlíkům, ale i k lidem, kteří jsou dlužníky. "Má pravdu, každý si musí zaplatit svoje, proč bychom měli všichni platit za někoho, kdo si nadělal dluhy," míní žena. Sama několikrát v životě využila půjčky, například aby mohla synovi dopřát lyžařský výcvik, vše ale vždy splatila a do exekuční pasti nikdy nespadla.

Vůli k dodržování neúprosného denního řádu a pracovního nasazení prý nachází kvůli svým dětem. "Honím se tak jen kvůli nim. Aby měly školy a nemusely se v životě dřít tak jako já." Vést děti ke vzdělání se jí zatím daří. Dvacetiletý syn má maturitu v oboru autotronik, šestnáctiletý je v Praze na zdravotní střední škole, čtrnáctiletá dcera by byla ráda módní návrhářkou. Nejstarší, sedmadvacetiletá dcera nedokončila střední pedagogickou školu a pracuje jako dělnice.

Rozpočet, se kterým musí žena vyjít, vyžaduje přísnou finanční disciplínu. Za byt druhé kategorie v omšelém domě s pavučinami na chodbách platí měsíčně včetně elektřiny zhruba 5500 korun. V bytě přitom neteče teplá voda, pořídila si proto průtokový ohřívač, topení zajišťují troje kamínka, ve kterých pálí dřevo. "Otop se mi povedlo sehnat levně, zhruba za tisíc korun za zimu," poznamená spokojeně Siváková. Brzy se přestěhuje do lepšího, o něco však dražšího obecního bytu. Město má totiž s pozemkem i jednopatrovým činžovním domem jiné plány.

Na dětské kroužky a dovolenou nezbývá

Jen nástup mladšího syna na pražskou střední školu vyšel Sivákovou na 15 tisíc, studium staršího syna, kterému dopřála soukromou školu, stálo celkem skoro čtyři tisíce měsíčně. "Musím šetřit na všem. Oblečení například kupuju skoro výhradně jen v second handech, na tržištích," popisuje. Platit dětem kroužky či členství ve sportovních klubech už nezvládla. "Starší kluk hrál chvíli fotbal, holka chtěla tancovat, ale to už nešlo."

A dovolená? "Před čtyřmi roky nás vzal švagr do lázní do Maďarska. Bylo to moc hezké," vzpomíná Siváková. Peníze neutrácí ani za aspoň občasné cesty domů, za sestrou a bratrem. "Byla jsem jen před lety na pohřbech rodičů," říká.

Na své někdejší plány a ambice už skoro zapomněla. "Hezky jsem kreslila, chtěla jsem být módní návrhářkou, ale rodiče mi řekli, že to není třeba, ať se vyučím švadlenou," vzpomíná. Na učilišti potom při vymýšlení oblečení vynikala. Na závěrečných zkouškách navrhla a ušila šaty, za které jí podnik zaplatil 500 korun a vyráběl je potom roky na vývoz. "Dodnes mám schopnost předpovědět, jaké budou módní trendy, například která barva bude frčet. Abych se jich ale držela sama, si dovolit nemůžu," říká rezignovaně žena oblečená na cestu z práce, kde na sebe musí navlékat sterilní oděv, do fialových tepláků.

Kromě dětí ji těší i první dvě vnučky od nejstarší dcery. Jejich fotografie má vystavené poblíž kuchyňského koutu. A vedlejší stěnu zdobí dva portréty Ježíše Krista. S několika věřícími se schází každou neděli v malé kapli na místním hřbitově při mších, které tu slouží páter z farnosti z blízké vsi s poetickým názvem Chlum Svaté Maří. K víře ji vychovala babička, na kterou velmi často vzpomíná. "Ona mi řekla spoustu moudrých věcí a taky mi předpověděla, že budu mít jednou těžký život plný dřiny. Sama si nestěžuji, ale k mým dětem, které přece jen neměly takové možnosti jako některé jiné, se mi to nezdá spravedlivé."

Julia Siváková tráví dvanáct hodin denně monotónní ruční prací, aby zaopatřila sebe a své děti. Foto: HN - Honza Mudra

Julii Sivákovou vbrzku čeká lepší bydlení – s omšelým jednopatrovým činžovním domem má město jiné plány. Foto: HN - Honza Mudra