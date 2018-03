Evropská komise příští středu navrhne nová pravidla pro zdaňování digitálních korporací. Google, Apple nebo Facebook dnes využívají různých mechanismů na snížení daňové povinnosti. Komise chce donutit tyto společnosti, aby odváděly daně tam, kde jim vznikají tržby. Navíc pro ně chystá i novou daň z obratu.

"Kvůli svému stáří nejsou naše daňové systémy uzpůsobeny pro internetovou ekonomiku, ve které lze vytvářet hodnoty bez fyzické přítomnosti. Proto musíme vynalézt systém, který dokáže rozpoznat tvorbu hodnot a digitální přítomnost bez fyzické přítomnosti. O tom v zásadě bude náš daňový návrh," říká evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a celní unii Pierre Moscovici.

Nová směrnice by podle něj měla upravovat především pravidla pro stálou provozovnu. Tu dnes nemusí digitální společnosti ve většině zemí zřizovat, protože tam nejsou fyzicky přítomny. Bez stálé provozovny se na ně ale nevztahuje povinnost platit v daných zemích korporátní daň.

Podle listu Financial Times, který má předběžný návrh komise k dispozici, však Brusel příští týden navrhne také zavést na digitální služby daň z obratu ve výši tří procent. Ta by se například vztahovala na zprostředkování reklamy Googlem či Facebookem nebo na poplatky placené Applu za aplikace. O tomto řešení už dříve komise uvažovala jako o dočasném, než se dohodnou pravidla pro stálou provozovnu.

Celkový dopad nové daně z obratu na rozpočty evropských zemí by měl být podle odhadů komise 4,8 miliardy eur ročně navíc, tvrdí Financial Times. Nová pravidla by se měla vztahovat na společnosti s obratem vyšším než 750 milionů eur, přesná hranice je ještě otázkou diskuse.

Po jejím zavedení by však podnikům mohlo hrozit dvojí zdanění. "Může se lehce stát, že ten samý příjem je zdaněn jako obrat a pak následně ještě jednou v rámci zdanění zisku," upozorňuje expert na mezinárodní daně Richard Jahoda z firmy Grinex Czech Republic.

Digitální společnosti podle odhadů Evropské komise odvádějí víc než dvakrát méně peněz na daních oproti tradičním firmám. Zatímco reálné zdanění u tradičních firem je v EU zhruba 23 procent, u těch digitálních činí jen necelých deset procent.

Jelikož je v daňových otázkách potřeba jednomyslného souhlasu všech členských států, jsou úpravy zdlouhavé. Proto některé státy pracují na vlastním řešení. V Itálii by například digitální daň z obratu ve výši tří procent měla být vybírána od počátku příštího roku.

Slovensko a Velká Británie pak o podobných krocích podle svých ministrů financí také uvažují. Velkými zastánci podobných opatření jsou i Francie, Německo či Španělsko. Problematickým se však jeví souhlas států, které na současném systému profitují, jako například Irska či Lucemburska.

