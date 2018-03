Rostoucí zájem zákazníků nemusí pro malý pivovar znamenat jen úspěch a rozšiřování výroby. Majitelé malých varen poukazují na to, že v okamžiku úspěchu je celní správa začne považovat za takzvané nestabilní firmy a požaduje zaplacení spotřební daně na měsíce dopředu. Kromě vynaložených peněz, které pak nemohou investovat, je vše spojené s velkou administrativní zátěží.

Vzhledem k rostoucí oblibě piva z malých pivovarů pociťuje zvýšený tlak celní správy stále více jejich majitelů. "Je to plošný problém každého, kdo dělá s alkoholem a rychle roste. Je to nepříjemné a psychicky drsné," uvedl majitel plzeňského pivovaru Raven Ladislav Vrtiš, který svoji zkušenost zveřejnil na Facebooku.

Před dvěma lety se svým společníkem koupil krachující pivovar a podařilo se mu z něj udělat podnik s desetinásobnou produkcí a dvanácti zaměstnanci. Přestože se nikdy nezpozdil s placením spotřební daně, obdržel dopis od celní správy, že byl vyhodnocen jako nestabilní firma a kvůli riziku neplacení daní má dopředu uhradit 100 tisíc korun. "Házejí nám klacky pod nohy, byť znám celníky osobně a vím, že na tom nemají žádný osobní zájem," řekl Vrtiš.

Malé pivovary ◼ Loni bylo v Česku ke čtyřem stům takzvaných malých nezávislých pivovarů, každý týden jeden přibude.

◼ Většinu z nich představují takzvané restaurační pivovary, tedy hospody a restaurace, které si vaří vlastní pivo a mimo podnik expedují jen malou část produkce. Jsou mezi nimi ale také podniky s roční produkcí v tisících hektolitrů.

◼ Zřízení malého pivovaru vyžaduje povolení od celního úřadu, po schválení je třeba zaplatit zálohu na spotřební daň (při produkci nad 200 litrů ročně, nižší se bere jako výroba pro vlastní spotřebu).

◼ Loni minipivovary zaplatily na spotřební dani 57 milionů korun. Navrhují, aby platily paušální spotřební daň. Cílem je především zjednodušení administrativy.

Zámecký pivovar Frýdlant má u celní správy složenou zálohu na spotřební daň ve výši 800 tisíc korun. Celní správa u něj vyhodnotila vysoké riziko neplacení daně hned od začátku podnikání. "Dostali jsme od počátku tu nejvyšší sazbu. Postupně nám ji sice snížili, ale stále máme složené peníze, které bychom potřebovali investovat," potvrdil spolumajitel pivovaru Marek Vávra.

Podle mluvčí celní správy Martiny Kaňkové je správce daně povinen zkoumat ekonomickou stabilitu podnikatele. "V případě, že daňový subjekt v rámci hodnocení prostřednictvím finanční analýzy neobstojí, tedy výsledkem posouzení je konstatování 'finančně nestabilní', hodnotí správce daně i jiné skutečnosti, které by toto nepříznivé hodnocení mohly vyvážit či vyřešit," vysvětlila Kaňková. Doplnila, že ekonomickou stabilitu musí prokázat plátce spotřební daně a je jen na něm, jaké důkazy předloží. "Metodika správcům daně stanovuje, aby se veškerými navrhovanými důkazy zabývali," uvedla mluvčí celníků.

Podle Českomoravského svazu minipivovarů však prokazování ekonomické stability u pivovarů nemá valný smysl, a pokud pivovar včas a řádně platí daně, tak by se ho statisícové zálohy na spotřební daň neměly vůbec týkat. "Český trh s pivem je totálně nasycený a prodat z ničeho nic více piva je utopie. Stojí to práci a peníze, a když je vydáte či se zadlužíte, jste rázem ekonomicky nestabilní," popsal situaci prezident svazu Jan Šuráň.

Tvrzení celníků, že je třeba vybrat daň dopředu, navíc podle Šuráně odporuje fakt, že většinou mají složité a nákladné vybavení, se kterým nejde jen tak zmizet. "Je také otázka smysluplnosti vybírání daně za každou cenu, i když to někdy stojí více než vybraná daň," dodal Šuráň k tomu, že zajištění daně dopředu je vykoupeno nemalými náklady státu. A rentabilita takového postupu je tedy sporná.

Spotřební daň u piva není zejména u takzvaných malých nezávislých pivovarů nijak závratná. U podniku s produkcí do 10 tisíc hektolitrů ročně je to 16 korun z hektolitru za každý stupeň vařeného piva. Z hektolitru "desítky" tak pivovar platí na spotřební dani 160 korun. Pokud uvaří do 200 tisíc hektolitrů, platí necelých 29 korun za každý stupeň. "Není to nijak likvidační, ale silně nás to zatěžuje. Kdybychom se nesnažili růst a místo toho stagnovali, tak jme podle celní správy nejstabilnější firma v zemi," dodal Vrtiš.

Majitelé pivovarů poukazují také na další problém se spotřební daní. Přestože není nijak vysoká, musí mít alespoň na půl úvazku jednoho zaměstnance, který jen počítá daň a vyplňuje potřebné formuláře. "Stojí nás to stejné peníze, jako je samotná daň," řekl Vrtiš. "Mohu potvrdit, že jen na výpočet spotřební daně musíme platit jednoho člověka," řekl Vávra z pivovaru Frýdlant.

V brněnském Czech Craft Beers kvůli výkazům už investovali dle svých slov 50 až 100 tisíc korun do programů, které jim spotřební daň počítají a vyplňují formuláře. Tím ale investice do administrativy nekončí. "Celní úřad od letoška požaduje další výkazy, které ještě vloni nebyly standardní. Těch výstupů je poměrně hodně," řekl Jan Grmela z vedení pivovaru. Také po nich chtěli celníci několikaměsíční zálohu na daň, pivovaru se ale nakonec podařilo prokázat, že "zatím" mezi nestabilní podniky nepatří. "Vyvázli jsme za pět minut dvanáct," uvedl Grmela.

Brzké vyměření zálohy na spotřební daň naopak očekává spolumajitel jabloneckého pivovaru Volt Jaroslav Šída. Také tady se výroba rozjíždí, letos očekává produkci 100 hektolitrů, v příštím roce až trojnásobek. A Šída potvrzuje, že zájem celníků o podobné podniky je veliký. "Když jsem dal na Facebook, že otevíráme, tak jsem měl do hodiny v pivovaru komando celníků ve vestách a s pistolemi. Postupovali správně, ale zarazilo mě, že někdo na správě sedí na Facebooku a sleduje pivovary," řekl Šída.

Českomoravský svaz minipivovarů potvrdil, že postup celní správy je pro malé podniky problém, který hodlá v nejbližších dnech řešit. "Bude předmětem schůzky s Generálním ředitelstvím cel příští týden, kde si budeme vyjasňovat stanovisko k dané problematice," uvedl prezident svazu Jan Šuráň.

