Usměje se a udělá dramatickou pauzu. "Kdyby v mých pětadvaceti někdo vypsal sázku, co budu dělat ve třiceti, tak by asi většina lidí tipovala, že budu mrtvá," řekne.

Lépe řečeno mrtvý. Pohledná pětačtyřicetiletá blondýna, která na pódiu na pražském Žofíně udivuje publikum energií a září ženským šarmem, byla do svých více než 30 let mužem. Evanem Smithem. Dnes Vivienne Mingová vystupuje v Americe i po celém světě jako populární odbornice na neurovědy a podnikatelka.

Název její přednášky na pražské konferenci Singularity University byl chytlavý. "Jak to udělat, aby naše děti byly robotuvzdorné?" V poslední době velmi časté a stále méně akademické téma. Máme se bát, že nás počítače a roboti, prostě stroje, připraví o práci? Ano. Ostatně už se to děje.

Jen zatím nevíme, co to konkrétně znamená. Pro ekonomiku, pro nás osobně. A hlavně nevíme, jak se na budoucnost připravit. Sebe a děti. Jedno víme jistě. Že by se výchova a vzdělávání měly proměnit. Že by školy měly začít fungovat jinak. Protože i ty nejlepší dnes připravují žáky i studenty na svět, který už brzy nebude existovat.

Kdo si v životě poradí líp? Absolventi studia filozofie, anebo programátoři s inženýrským diplomem? Pro většinu lidí to není těžká otázka. Samozřejmě že je lepší rozumět počítačům. Minimálně proto, že s nimi přece budeme o práci bojovat.

Sám mám inženýrské vzdělání a na lidi s "humanitním" diplomem jsem se vždycky díval trochu skrz prsty. Nebo minimálně s podezřením. Preferoval jsem vzdělání v exaktních či technických oborech, protože jsem měl pocit, že člověka zaopatří sadou konkrétních, nezpochybnitelných dovedností.

Avšak v poslední době začínají mnozí tento názor zpochybňovat. A říkají, že čím dál důležitější bude to, čemu říkají "soft skills", tedy česky nejspíše měkké dovednosti. Rozumět si s lidmi, mít empatii pro jejich potřeby, vidět svět v co nejširších souvislostech. Ne v úzce definovaném konkrétním oboru.

Jak napsal loni americký časopis Fortune, může se stát, že pečovatelka o staré lidi najde uplatnění spíš než vysoce kvalifikovaný lékař nebo že odborník na kulturní antropologii bude žádanější než programátor mobilních aplikací. Ne dnes nebo zítra, ale ve vzdálenější budoucnosti možná.

Jednou dostaneš Nobelovu cenu

Mingová je k úzkým specializacím, byť dnes módním a vyhledávaným, rovněž skeptická. "Ano, firmy dnes potřebují programátory. Ale dlouhodobě je to profese s nejistou perspektivou. Už dnes obstarají velkou část programování samy počítače. A za deset let nebudou žádaní programátoři, ale lidé, kteří budou schopni identifikovat problém a navrhnout jeho řešení," říká.

A za dvacet let? "Bude existovat jediná profese, které říkám kreativní a adaptabilní řešitel problémů. Zní to krkolomně, ale bude to člověk, který bude schopen fungovat s pomocí dat a umělé inteligence v podstatě v jakémkoli oboru," říká.

Vivienne Mingová má v soukromí stejně zářivý úsměv jako na pódiu. A taky charisma a energie na rozdávání. Se svou manželkou Normou, která je taky vědkyně, mají dvě děti. Desetiletého syna a šestiletou dceru. Ptám se, jak je vychovávají, aby byli robotuvzdorní.

"Neučte je, jak dělat testy. Neříkejte jim, kým mají být. Nechte to na nich. Jako mí rodiče. Řekli mi, že záleží jen na mně, jaký budu člověk. Skoro se to nepovedlo, ale oni se postarali o to, abych se stala dobrým člověkem, až na to budu připravená," říká.

Tady se asi sluší udělat malou odbočku a nabídnout osobní příběh ženy, která sedí při rozhovoru v Praze v křesílku naproti mně. Je to příběh silný a je součástí toho, proč má Vivienne Mingová na přednáškových pódiích takové charisma. Proč působí tak přesvědčivě. Protože když mluví o výchově a motivaci, je jasné, že málokdo může své názory opřít o takové emoce.

Vyprávění poněkud komplikuje fakt, že se v něm střídají ženský a mužský rod. Evan Campbell Smith se narodil v rodině lékaře v roce 1972. "Otec byl určitě jeden z lidí, kteří mě nejvíc ovlivnili," říká Mingová. Vkládal do prvorozeného syna velké naděje. Ale zároveň mu dával volnost dělat to, co ho baví.

Zdálo se, že to bude věda. Evan jako školák exceloval v biologii a chemii. Jednou dostaneš Nobelovu cenu, povzbuzoval ho pyšný otec. A pravděpodobně nijak nezaregistroval, že v běžném životě se Evan už tak skvěle necítí. Připadal si jiný, divný a vykořeněný. Na střední škole se mu pak zhoršil i prospěch.

"Byla jsem velmi nešťastná," říká Mingová dnes. "Měla jsem pocit, že jsem nic v životě nedokázala. A ani jsem si nebyla jistá, jestli má smysl se o něco pokoušet." Evanovy známky ve škole se dál horšily, střední školu absolvoval jen tak tak. Dostal se na vysokou, ale z té odešel.

"Vlastně jsem odešla ze svého života," říká Mingová. Popisuje, jak v podstatě skončila na ulici. A to je ten moment, o kterém mluvila na pódiu na Žofíně. Bylo jí (či Evanovi) přes 20 a vše nasvědčovalo tomu, že její život míří k nějaké tragédii.

S pistolí u hlavy

Nejblíž jí byla jedné noci kolem roku 1995. Tu historku říkala mnohokrát a líčí ji i mně v Praze. "Opatřila jsem si pistoli a několik hodin ji držela v ruce. Hlavou se mi honily myšlenky, jedna za druhou, jak jsem se snažila najít důvod, proč dál žít."

Našla ho? Odpověď zní až pateticky kýčovitě. "Našla v tom, že chci pomáhat ostatním lidem, aby žili lepší životy," říká. Avšak zase, v energii a emocích se ten patos ztrácí a stává se skoro uvěřitelným. "Byl to klíčový moment v mém životě. Už jsem věděla, že tu krizi přežiju. Ale i nadále jsem byla strašně nešťastná."

Evan začal pracovat v prodejně s nápoji, pak na farmě chovající ušně. To jsou jedlí mořští plži. "Za pár let jsem ušetřila dost peněz, abych se mohla vrátit zpátky na vysokou školu. Celý bakalářský program jsem zvládla dokončit za jediný rok," říká. Doktorandské studium absolvoval Evan na Carnegie Mellon University, jedné z nejlepších univerzit v oborech lékařství a biologie na světě.

"Byla jsem hvězda. Ale v osobním životě stále hluboce nešťastná," říká. A pak přišel druhý klíčový moment tohoto příběhu. Už nešlo o život, ale o pohlaví. To bylo v době, kdy byl Evan Smith sice nešťastným, ale nadějným mladým vědcem a zrovna se zasnoubil s přítelkyní.

Múzy a data

Že si chce změnit pohlaví, byl pro jeho přítelkyni Normu Changovou samozřejmě šok. Ale párem zůstali, dnes šťastným a s dvěma dětmi. Přeměna z Evana Smithe na Vivienne Mingovou se završila. Mimochodem, příjmení Ming prý vymyslely obě partnerky společně, spojením jmen Smith a Chang.

Byl to prý hlavně vlastní příběh, co Vivienne Mingovou přimělo klást si otázky, jak v lidech "odemknout" jejich potenciál. Jak zjistit, pro co jsou talentovaní. A jak tyto talenty případně podpořit a zesílit.

Bydlí s partnerkou a dětmi v Ber­kley, kde je díky technologickým firmám "proměna světa" každodenní agendou. A to, že se mění "k lepšímu", zase součástí patosu Silicon Valley. Což Vivienne Mingovou nasměrovalo k byznysu. V roce 2012 nastoupila jako šéfka výzkumu do start-upu s názvem Gild. Ten vyvíjí software, který má − s pomocí umělé inteligence − umět odhalovat talenty a schopnosti žadatelů o práci.

O dva roky později se Mingová už naplno pustila do podnikání ve vlastním start-upu Socos. A tady odložila jakoukoli skromnost. Cílem už není "jen" vypátrat u lidí jejich talenty a odhadnout vhodnou budoucnost. Cílem je talent − plus další kognitivní schopnosti − dál podpořit a zvýšit.

S nadsázkou řečeno, jak třeba i z průměrného dítěte vychovat génia. No který rodič by to nechtěl?

Tím zázrakem je aplikace Muse. Ano, múza. Míněno múza pro rodiče. Nahrají si ji do telefonu, zaplatí měsíční předplatné pět dolarů a získají nástroj, který jim pomůže s výchovou. Netřeba dodávat, že v nitru je opět umělá inteligence.

Algoritmy, vyvinuté Mingovou a jejími kolegy, nejdřív rodičům kladou otázky. Tím získávají data o tom, jací oni a jejich děti jsou. Co umí, jaké jsou jejich zájmy, jak tráví volný čas. A na základě těchto dat dávají jednou denně doporučení, co by konkrétní rodiče měli s dětmi dělat, aby jim nejvíce pomohli v jejich rozvoji. Ne dlouho. Stačí deset patnáct minut každý večer.

Příklad: "Požádejte své dítě, ať nakreslí svého nejoblíbenějšího spolužáka ze školy." Nebo: "Vyprávějte svému dítěti to nejlegračnější, co jste za den prožili." A tak dále. Všechny úkoly navrhuje algoritmus a měly by být přímo "na míru".

Opravdu? Vážně stačí něco takového, aby se z vašeho dítěte stal dvakrát talentovanější člověk, opět v nadsázce řečeno? Odborníci jsou skeptičtí a nadšení publika na přednáškách Vivienne Mingové zcela nesdílejí. Byl by třeba hodně důkladný a dlouhý experiment, aby ověřil byť jen desetinu toho, co Mingová dnes velmi autoritativně tvrdí.

Na druhou stranu, pokud se díky této aplikaci budou rodiče dětem pravidelně každý den věnovat a trávit s nimi společný čas, zcela jistě jim to neuškodí.

"Prvními uživateli byly samozřejmě mé děti," říká. "Každé je jiné. Desetiletý syn má jako autista trochu problém s lidmi. Nenávidí školu, ale na svůj věk už má úžasné vědomosti například z fyziky nebo ekonomie. A šestiletá dcera zase miluje příběhy a kreslení."

Líčí, že ji baví sledovat, jak se obě děti mění a dělají pokroky. Jestli se jim podaří přijít na to, co je v životě učiní šťastnými a úspěšnými lidmi? "To záleží hlavně na nich. A já pouze tvrdím, že s pomocí vědy a technologií tomu už dnes umíme pomoct," říká Vivienne Mingová.

Na konci rozhovoru mě odmění − jak jinak? − širokým úsměvem.

