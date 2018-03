Už na vysoké škole začal Richard Vrdlovec podnikat, koupil malou firmu, která obchodovala se dřevem, a stal se jejím šéfem. "To mi ale přišlo málo, byl jsem hodně ambiciózní. Řízení firmy jsem proto předal bratrovi a zamířil jsem do prestižního světa investičních financí," říká muž, který se investičním bankéřem stal na konci svých vysokoškolských studií.

V době, kdy nastoupil do své první práce na plný úvazek, začal cvičit jógu. Přimělo ho k tomu náročné zaměstnání, stres a únava z dlouhé pracovní doby. "Běžně jsem pracoval od devíti od rána do sedmi hodin večer," vzpomíná manažer. Z dlouhého sezení u počítače ho bolela záda, když se pravidelně věnoval józe, bolest odezněla. "Celkově jsem se cítil líp, vypozoroval jsem, že si každé ráno potřebuji zacvičit jógu, abych den v práci přežil," popisuje.

V investiční oblasti vystřídal tři zaměstnavatele, v poslední firmě se už ale cítil vyhořelý. "Moje práce mě nebavila a byl jsem hodně unavený. Potřeboval jsem udělat nějakou změnu," popisuje. Ze zaměstnání odešel a několik let se věnoval hlavně cvičení. "Zkusil jsem jógu učit, udělal jsem si lektorský kurz. Zároveň jsem pořád vlastnil dřevařskou firmu a vrátil jsem se k jejímu řízení. Pracoval jsem ale méně intenzivně než předtím," říká.

Boj se stresem meditací

Spousta jogínů má podle něj sen otevřít si vlastní studio. "Jóga jim v životě hodně pomohla. Láká je představa živit se prací, která je baví a dává smysl. Takovou představu jsem měl pár let i já," říká Vrdlovec. Zároveň prohlašuje, že jako absolvent vysoké školy ekonomické se zkušenostmi bankéře věděl, že podnikání v józe nebude jednoduché. "Je to obor, do kterého se řada lidí vrhá po hlavě a pak zjistí, že je to neuživí. Nebo že nájem a odměny pro lektory jsou vyšší, než čekali," dodává jogín, který si vlastní studio zřídil v pražském Karlíně na konci roku 2016, až když našel prostor s výhodnými podmínkami.

Na světě je podle jeho mínění jen málo prací, které jsou prospěšné, užitečné a zároveň dostatečně ohodnocené, aby se jimi člověk uživil. "Zatímco ze dřeva se dá vyrobit stůl nebo krov, prospěšnost jógy je jinde. Jóga transformuje lidi, není to nic hmotného," srovnává své dvě práce Vrdlovec.

Pro zájemce pořádá kromě lekcí jógy také meditační víkendy. "To je moje nejoblíbenější část práce, protože lidem pomáhá nejvíc. Hlásí se k nám lidé, kteří cítí, že nejsou spokojení s tím, co dělají. Zájemci většinou hledají méně tradiční cesty, jak svůj stres řešit. A nejsou to jen manažeři," přibližuje Vrdlovec. Lektor na svých lekcích rychle pozná, kdo z účastníků je stažený a v napětí.

Ačkoliv jsou ženy na jógových lekcích stále v převaze nad muži, podíl se vyrovnává. "O míře napětí rozhoduje mnohem více povaha daného člověka než samotná pozice. Myslím, že to byl důvod, proč jsem začal s jógou mnohem dřív než většina Čechů. Moje povaha neodpovídala investičnímu bankovnictví," shrnuje manažer.

Od softwaru k józe

Bývalou testerku softwarových aplikací Petru Brejchovou přivedla k józe zvědavost a skolióza. "Měla jsem pocit, že jsem se na svém místě ocitla omylem. Vnitřně jsem věděla, že sedět celý život v kanceláři u počítače není nic pro mě," vypráví.

Už čtvrtým rokem teď vede lekce jógy, mimo jiné ve svém předchozím zaměstnání. "Jednou týdně se zaměstnanci cvičím jógu na židli," dodává. Když se Brejchová začala zabývat filozofií cvičení pocházejícího z Indie, získala nový pohled na svět. "Jsem teď odolnější, vyrovnanější a spokojenější. Díky józe potkávám spoustu zajímavých a inspirativních lidí," připomíná. Cvičí každý den, navíc dvakrát denně medituje.

"Životy lidí jsou v současnosti stále náročnější, potřebujeme přirozeně pečovat o zdroj energie, který si každý nosíme v sobě. Žijeme v blahobytu, přesto přicházíme na to, že nám něco chybí. Řada lidí to nachází v józe," připomíná Brejchová, že cvičení jógy přináší rozvoj těla i mysli.

Někdejší manažerka Vodafonu Hana Luhanová se józe věnuje už 20 let, přivedl ji k tomu tělocvik na vysoké škole. Po studiích pracovala v reklamní agentuře, poté nastoupila k telefonnímu operátorovi. "Práce mě dost bavila, jak svou náplní, tak prostředím a atmosférou. Měla jsem skvělé šéfy a kolegy, dávali mi volnost a důvěru, což je pro mě hodně důležité," přibližuje Luhanová.

Na druhou stranu se v korporaci občas cítila stísněně a nemohla využít svoji kreativitu. "Spoustu času jsem trávila na nesmyslných schůzkách. Některé věci zase byly zbytečně byrokratické," dodává. Po odchodu z práce se vypravila do Indie, kde se učila jógu od mistra přímo v ášramu, tedy v chrámu, kde jogíni pravidelně cvičí, meditují i pracují.

Také finanční manažerka Pavla Vanduchová se už déle než dva roky živí pouze lekcemi jógy. "Byly doby, kdy jsem si říkala, že nevím, jestli budu mít na benzin. Podnikání je závislé například na tom, zda je léto, svátky, prázdniny nebo období chřipek," říká lektorka, která v začátcích vedla lekce pro dva lidi a někdy se stalo, že nikdo nedorazil.

Potřeboval jsem změnu: Richard Vrdlovec cítil jako životní nutnost vyměnit kancelář za jógové studio. Foto: HN – Lukáš Bíba

Související