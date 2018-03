Mimořádnou posilu dostane od dubna šéf finanční správy Martin Janeček. Jak zjistily HN, do čela nově zřízené sekce generálního ředitele míří Tatjana Richterová, která je nyní ředitelkou finančního úřadu pro hlavní město. "O tom, že bych měla být přeložena na toto místo, jsem s panem generálním ředitelem Janečkem jednala," potvrdila Richterová. Dodala, že v této pozici má působit po určité časové období, než na ni bude vypsáno výběrové řízení. Na dotaz, zda se do něj přihlásí, odpověděla: "To nechávám bez komentáře. Ještě jsem o tom nepřemýšlela."

O Richterové, která dlouhodobě působí ve finanční správě, se spekuluje jako o Janečkově nástupkyni. Podle zdrojů blízkých resortu financí je favoritkou ministryně Aleny Schillerové (ANO) na tuto funkci. "O tom nic nevím," uvedla Richterová k otázce, zda se s ní počítá jako s novou šéfkou finanční správy.

Na Janečka, jehož do funkce přivedl tehdejší ministr financí Andrej Babiš, se dlouhodobě snáší kritika politiků, podnikatelů i odborné veřejnosti. Finanční správa pod Janečkovým vedením se nejprve odmítala zabývat takzvanými korunovými dluhopisy. Janeček je duchovním otcem zajišťovacích příkazů, na jejichž základě probíhá okamžitá exekuce, což někdy vede k likvidaci i dlouhodobě fungujících firem.

Babišova vláda v demisi již schválila změny služebního zákona, které by měly usnadnit personální změny. Ve středu také rozhodla o reorganizaci Generálního finančního ředitelství. Od 1. dubna vznikne nová sekce generálního ředitele. Oficiálním důvodem je "optimalizace řídících procesů".

Nyní jsou generálnímu řediteli podřízeny nejen útvary Generálního finančního ředitelství, ale i Odvolací finanční ředitelství, 15 finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu. "Ředitel nové sekce bude zároveň zástupcem generálního ředitele," uvedla mluvčí finanční správy Kateřina Vaidišová.

Janeček přitom svého zástupce má. Je jím Jan Ronovský, jenž současně vede sekci řízení úřadu. Má na starosti ekonomiku, veřejné zakázky a další podpůrné činnosti, které souvisejí s výkonem finanční správy.