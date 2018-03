Když vydal knihu Putinova skrytá válka, mnozí ho označovali za chorobně podezíravého blázna. Zastánci ruského prezidenta Vladimira Putina jej zase obviňovali z rusofobie. Německý novinář Boris Reitschuster teď upozorňuje, že ani po nedělních prezidentských volbách se v Rusku nic nezmění. Putin je už počtvrté vyhraje a ruská propaganda směrem na západ bude pokračovat.

Jako moskevský zpravodaj sledoval Reitschuster šestnáct let Putinův nástup k moci a následné upevňování jeho režimu. Do Moskvy přijel na podzim 1999, kdy tehdejší ruský prezident Boris Jelcin překvapivě jmenoval dosud nevýrazného šéfa tajné služby FSB Vladimira Putina premiérem.

"Na začátku bylo vidět, jak si je Putin nejistý. Ale od okamžiku zatčení vlivného podnikatele Michaila Chodorkovského na podzim 2003 se začaly utahovat šrouby," vzpomíná dlouholetý dopisovatel německého časopisu Focus.

Právě v tu chvíli se podle něj Putin odrazil směrem k pozici autokratického vládce sílícího Ruska. Chodorkovského zatčení a takzvaná oranžová revoluce na Ukrajině, která o rok později přinesla výměnu tamních vládnoucích elit, byly klíčovými momenty pro vytvoření nového režimu.

"Soudem nad Chodorkovským se Putin zbavil Jelcinova dědictví, během událostí na Ukrajině zase přišel o iluze, že se snadno domluví se Západem. Byl přesvědčen, že i tam panuje stejná pseudodemokracie jako v Rusku, tedy že je možné dělat si věci po svém a lidi krmit řečmi o demokracii. Najednou zjistil, že je to složitější," uvádí Reitschuster.

Vývojem na Ukrajině se Putin cítil podvedený, výsledkem byla jeho řeč na mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007. Tehdy ruský prezident šokoval oznámením, že bude usilovat o změnu světového uspořádání.

To, čemu se dnes říká hybridní válka, není podle Reitschustera nic nového. "Totéž dělal už Sovětský svaz. Polopravdy, lži, používání obskurních médií, odkud se šíří zprávy dál. Tehdy jsme k tomu ale byli imunní, teď jsme o imunitu přišli," vysvětluje novinář.

Ruské zásahy teď ale mnozí lidé vidí i tam, kde je zbytečné je hledat. "Lidé, kteří mi tvrdili, že v knížce přeháním, vidí dnes Putina za kaž­dým rohem. Kdyby americká společnost nebyla hluboce rozdělena, Donald Trump by nikdy nebyl zvolen prezidentem. Putinova role v jeho vítězství byla minimální," tvrdí Reitschuster. To ale neznamená, že by ruské chování nebylo nebezpečné.

"Putin je jako malý chuligán, který kolem sebe rozhazuje zapálené sirky. Kdybychom měli skvělé hasiče, mohli bychom se mu smát. Jenže když je všude kolem rozlitý benzin, smích vás přejde," nabízí Reitschuster přirovnání.

Část viny připisuje i západním médiím. Dokládá to případem Lisy F., berlínské dívky ruského původu, která tvrdila, že se stala obětí sexuálního napadení od syrských uprchlíků. Ukázalo se však, že si vše vymyslela. Ruská televize ale případem několik dní zahajovala zprávy, což vedlo až k mnohatisícovým demonstracím Rusů proti uprchlíkům a kancléřce Angele Merkelové po celém Německu.

"Nikdy by to nemělo takový ohlas, kdyby se věc nestala pár týdnů poté, co se v Kolíně nad Rýnem desítky žen staly na Nový rok terčem obtěžování právě ze strany muslimských mladíků. Policie a hlavní média se to snažily zahrát do autu," tvrdí Reitschuster.

Snahy omezit šíření fake news na sociálních sítích tlakem na Facebook a další technologické giganty hodnotí skepticky. "Je to podobné, jako když máte chřipku. Neexistuje zázračná pilulka. Můžete si vzít lék na bolení v krku, kapat si do nosu, ale nevyléčí vás to. Vy musíte zvýšit imunitu, chodit do sauny, jíst ovoce a zeleninu. Všichni se musí snažit, ať to jsou novináři, politici nebo vlastně všichni občané," uzavírá Reitschuster.

Německý novinář Boris Reitschuster je odborníkem na éru Vladimira Putina v čele Ruska, 16 let působil jako zpravodaj v Moskvě. Foto: Profimedia