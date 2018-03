Osmiletá dívka s dědičnou poruchou metabolismu se do budoucna obejde bez přísné diety. Soud nařídil Všeobecné zdravotní pojišťovně, aby dítěti zaplatila drahou moderní léčbu. Pojišťovna však namítá, že pokud podobných verdiktů přibude, ohrozí to stabilitu celého zdravotnictví. "Veškeré peníze, jež všichni lidé a stát posílají do systému veřejného zdravotního pojištění, by mohly brzy dojít a nebylo by za co léčit," varuje mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Dívčini rodiče žádali VZP o úhradu dle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, jenž stanoví, že pojišťovna musí zaplatit běžně nehrazenou léčbu pacientovi, pro něhož jde o jedinou možnost. VZP tvrdí, že tato podmínka nebyla naplněna, protože nemoc lze držet pod kontrolou dietou. Žádost odmítla a případ skončil u soudu.

Výdaje na léčbu podle paragrafu 16 se v posledních letech výrazně zvýšily. Narostl jak počet žádostí, tak celkový objem vynaložených peněz. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra hlásí, že zatímco v roce 2011 za "šestnáctku" zaplatila 19 milionů, loni už to bylo 304 milionů. A VZP, jejímiž klienty jsou asi dvě třetiny Čechů, v roce 2016 překročila miliardu.

Paragraf 16 ◼ Pod ustáleným spojením "paragraf 16" se skrývá pasáž zákona o veřejném zdravotním pojištění, která stanoví, že: "Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce." O mimořádnou úhradu pro pacienta žádá jeho ošetřující lékař.

◼ Na to, co naplňuje definici "jediné možnosti z hlediska stavu pacienta", mají různé názory jak lékaři, pojišťovny a právníci, tak soudci. Volnější výklad paragrafu může pomoct většímu okruhu pacientů, což ale zároveň výrazně dopadá do rozpočtu pojišťoven.

◼ Podle analýzy dat VZP za rok 2016 a tři kvartály roku 2017, kterou provedla společnost Cogvio, se ve 40 procentech schválených žádostí jednalo o léky bez stanovené úhrady od lékového ústavu. Zatímco ministerstvo tvrdí, že výrobci záměrně o stanovení úhrady nestojí, ekonom Tomáš Doležal, který se na analýze podílel, spíše viní lékový ústav z příliš pomalého rozhodování o úhradách, na jehož výsledek nemohou vážně nemocní pacienti čekat.

Z dat pojišťoven lze vyčíst, že podíl odmítnutých žádostí o mimořádnou úhradu se v posledních letech pohybuje okolo 10 až 15 procent. Zmíněný rozsudek by ale mohl pojišťovny dotlačit k tomu, aby léčbu platily v ještě větším množství případů, a především může povzbudit širší okruh pacientů, aby si o mimořádnou úhradu zažádali.

VZP se po verdiktu zastal ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO), který mluví o zneužívání paragrafu některými farmaceutickými firmami. Ty podle Vojtěcha záměrně nežádají Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby stanovil, u kterých diagnóz a do jaké výše, pokud vůbec, budou jejich léky hradit pojišťovny. "Za tím účelem dokonce edukují lékaře i pacienty, jak si o takový druh mimořádné úhrady mají požádat," tvrdí ministr.

Ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček slova o zneužívání odmítá. Státu naopak vyčítá, že za poslední dekádu neupravil pravidla tak, aby odpovídala velkému pokroku ve výrobě léčiv. Také pacientské organizace si stěžují, že stanovení ceny a úhrady jednotlivých léků trvají neúměrně dlouho a nemocným nezbývá než žádat přes "šestnáctku". Vojtěch slibuje, že pravidla pro tuto oblast upraví.

Ke klientům právníka nemocné dívky Ondřeje Dostála z PwC Legal patřily další čtyři děti se stejnou poruchou. Dostál říká, že dieta děti zatěžuje a připravuje je o důležité živiny. Dvě pojišťovny žádostem vyhověly rovnou, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna své zamítnutí sama přehodnotila, když Dostál podal žalobu. K soudu se dostal jen spor s VZP. Pojišťovny u obdobných pacientů rozhodují různě a někdy žádost schválí až po medializaci případu. Požadavky posuzují revizní lékaři jednotlivých pojišťoven. Ministerstvo chce jejich rozhodování sjednotit. "Musí se vyřešit třeba to, zda tito lékaři přejdou pod nějaký společný orgán, nebo zůstanou tam, kde jsou, avšak budou v konkrétních případech vykonávat práci pro jinou pojišťovnu," nastínil Vojtěch.

Ředitel vzdělávacího Advance Institute Pavel Hroboň připomíná, že paragraf 16 tu má být pro skutečně výjimečné případy, a i když lze chápat snahu pacientů dosáhnout na co nejlepší a nejkomfortnější léčbu, systém nemůže všem vyhovět. "Žádný stát na světě nedokáže zaplatit každý nový lék jenom proto, že je v něčem o trošku lepší," upozorňuje s tím, že česká společnost bude muset i po vyladění všech pravidel vyřešit dilema, na co má mít pacient nárok a kde vzít peníze na stále modernější léčbu.

Vojtěch dříve mluvil o vyšší spoluúčasti pacientů v podobě nadstandardů či připojištění. Po jmenování do funkce je ale v této oblasti zdrženlivější.