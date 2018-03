Nese-li něco označení "mimořádné", pak by se to mělo také mimořádně, tedy spíše výjimečně používat. To platí i v případech, kdy speciální paragraf umožňuje žádat pojišťovnu o úhradu léku, který jinak pro pacientovu diagnózu proplácen není.

Při zařazování každého nového léku na seznam těch, které hradí pojišťovny, se stanovují tzv. indikační omezení. Ta definují, na které diagnózy může mít lék skutečně významné účinky odpovídající nákladům na něj. Indikační omezení obvykle přesně vymezují podskupinu nemoci (například různé typy rakoviny prsu) a pacientů, a to i pomocí ukazatelů, jako je třeba genová výbava jednotlivce a téměř vždy dosavadní léčba. U léků, které stojí pro jednoho pacienta od stovek tisíc po miliony korun za rok, ale nelze jinak. Obdobný postup používají všechny rozvinuté evropské země.

Přes přesnost a složitost tohoto procesu je ale někdy třeba udělat výjimku − buď kvůli jedinečnosti lidských organismů, nebo proto, že některé léky jsou používány i na nemoci, pro které nejsou registrovány, a tudíž nemají stanovenou ani úhradu. Typickým příkladem jsou třeba léky používané u dětských nádorových onemocnění nebo léky, které nejsou v Česku vůbec registrované (případně jim ještě nebyla stanovena úhrada), přesto jsou jedinou možností, jak pacienta léčit. Jejich použití potom schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

Takové výjimky pokrývá právě příslušný paragraf 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Žádostí o ně neustále přibývá, v posledních dvou letech ale významně rychleji. To není dlouhodobě žádoucí pro pacienty, pojišťovny ani nemocnice a lékaře − pro všechny je lepší žít ve světě jasných pravidel.

Pojišťovny se začaly bránit tím, že finanční dopady přenesly na poskytovatele. Použití léku schválily (samozřejmě ne vždy), ale v některých případech oznámily nemocnici, že ho má zaplatit z peněz, které již na tzv. centrové (nové a velmi drahé) léky dostala. Z pohledu pojišťovny je taková obrana racionální. Oslabuje ale původní záměr paragrafu 16 − zajištění mimořádných výjimek.

Co s tím? Pravděpodobně nás čeká lepší vymezení paragrafu 16. Určitě také můžeme částečně zjednodušit a zrychlit administrativu při stanovení úhrad nových léků. Nečekejme ale zásadní změny. Český systém zajištění dostupnosti nových léčiv je totiž celkově srovnatelný s jinými evropskými zeměmi.

To, co by ale při řešení současné situace nemělo zapadnout, je potřeba zahájit diskusi, z čeho budeme platit nové drahé léky v budoucnu. Obyvatelstvo stárne, ekonomický růst nebude trvat věčně, zatímco léky přicházejí na trh stále. Budeme hledat úspory jinde ve zdravotnictví? Budeme ochotni platit více? Nebo je i nějaká jiná možnost?

