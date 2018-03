V polovině tohoto týdne složila Angela Merkelová počtvrté přísahu jako spolková kancléřka a na jeho konci v Rusku počtvrté zvolí Vladimira Putina prezidentem. V prvním případě nejčastěji zaznívá, že je to kancléřčino poslední volební období, ve druhém panuje shoda, že jen současný vládce Kremlu rozhodne, jak dlouho ještě setrvá ve svém úřadě. Rozdíl je zřejmý. O politickém osudu Merkelové rozhodují voliči, zatímco Putin rozhoduje sám o sobě od chvíle, kdy mu stárnoucí a nemocný předchůdce Boris Jelcin předal moc výměnou za garanci beztrestnosti sebe i své rodiny.

V nedělních ruských volbách proto půjde pouze o to, zda bude Vladimir Vladimirovič ve své funkci potvrzen v předem signalizovaném optimálním poměru 70/70, tedy 70 procent hlasů při nejméně sedmdesátiprocentní účasti. Největším soupeřem úřadujícího ruského prezidenta po třech volebních obdobích, k nimž je třeba přičíst i prezidentskou pětiletku Dmitrije Medveděva, je totiž voličská apatie. Proč se obtěžovat jít k urnám, když se široko daleko nerýsuje vážný soupeř?

Receptem proti apatii je strašidlo mající hned dvě podoby. Jednak je to vidina návratu k chaosu 90. let, kdy se často nevyplácely ani penze, ani mzdy a hrubý národní produkt od rozpadu Sovětského svazu poklesl o polovinu. Zadruhé je to přízrak vnějšího nepřítele, který doma pomáhá mobilizovat, a navíc zbavuje odpovědnosti za vlastní selhání.

V Rusku se šíří a pěstuje přesvědčení, že rozpad Sovětského svazu nezavinil komunistický systém, kde politická špička opírající se o rozsáhlý stranicko-byrokratický aparát ekonomiku dusila, místo aby ji rozvíjela. Zemi, jež tradičně vyvážela například obilí, udělal životně závislou na jeho dovozu financovaném například z prodeje zlata a diamantů a nakonec i finančními úvěry ze Západu. O tom všem se dnes nemluví, zato se šíří spiklenecké teorie naznačující, že více otevřít zemi hospodářsky a společensky by znamenalo vystavit ji napospas cizákům, kteří ji už jednou oslabili a ponížili. Taková atmosféra nebezpečně připomíná konspirační teorie z Německa po první světové válce, kde se porážka vysvětlovala teorií "o dýce do zad", a ne vyčerpaností vilémovského císařství.

Sebeklam je vidět i v hospodářství. Silovici neboli důstojníci bývalé i současné rozvědky a bezpečnostních složek z Putinova okolí a nejspíše ani on sám si už dnes nepřipustí, že na přílivu peněz do státní pokladny se při jeho nástupu k moci podílel vzestup cen ropy a zemního plynu na začátku 21. století a také výsledky sice nedokonalých, ale přesto reformních předchozích kroků v ekonomice. Ani o jednom se dnes už nedá mluvit, protože ceny energetických surovin vlivem těžby z amerických břidličných ložisek poklesly a protože stát, znovu se rozlézající do všech sfér, nyní ovládá firmy generující tři čtvrtiny hrubého národního produktu.

Jinými slovy, s nostalgií po sovětských časech, kdy byly Moskva a Washington pokládány za dva póly rozděleného světa, a proto se na ně vzpomíná jako na dobu, kdy země byla světovou supervelmocí budící respekt či strach, se navrací domácí praktiky mocenského aparátu i neschopnost vlády dát prostor rozvoji ekonomiky. Putin tak lidem před volbami vlastně slibuje to samé, co už jim jednou nabízel.

Vztahy se Západem se přiostřují s novými informacemi o pokusech ovlivňovat předvolební kampaně. Do jisté míry úspěšně ve Spojených státech a méně efektivně třeba ve Francii, kde štáb prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona do vlastních e-mailů cíleně namíchal falza, takže bylo nejen snadné odhalit, kdo se do nich naboural, ale i je obratem vyvracet. Reakce na odhalení se nesou takříkajíc v nejlepších tradicích studené války a pro nejbližší budoucnost neslibují nic dobrého. Na žádný zvláštní pokrok se nemůže těšit ani ruský volič. Aktuální karikatura to vyjádřila obrázkem chlapíka, kterého Putin uklidňuje slovy: "Vaše lednička je plná." Vtip je v tom, že ledničku zaplňuje právě jen Putin sedící uvnitř.

