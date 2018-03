Maká, až se mu od rukou práší, ten náš premiér v demisi. Během čtvrtečního poledne, mezi svým jednáním s komunisty a okamurovci a ausgerechnet ve chvíli, kdy po celé zemi stávkovaly na obranu ústavních hodnot tři stovky škol, zprostil Andrej Babiš výkonu služby ředitele GIBS Michala Murína. Prý ztratil jeho důvěru, ohrožuje demokracii a zpronevěřil se zákonu o služební kázni.

Inu, zloději obvykle křičívají "chyťte zloděje". Babiš totiž skoncoval s Murínem způsobem, který nemá nic společného s demokracií ani s elementární kázní. Zaprvé na jednání bezpečnostního výboru sněmovny citoval ze spisů, aniž by k tomu byl jasně zproštěn mlčenlivosti a aniž by předtím poslanci odhlasovali program. Prostě si udělám, co chci, aplikoval trestně stíhaný politik bez důvěry sněmovny jedno z volebních hesel hnutí ANO z roku 2013.

Zadruhé Babiš obešel zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který mu odvolání ředitele neumožňuje. Místo toho použil zákon o služebním poměru, když Murína dočasně, ale bezodkladně zprostil služby jako jakéhokoli příslušníka bezpečnostního sboru pro podezření z přestupku. Účel posvětil prostředek a je vymalováno.

Ovšem zdaleka největším ohrožením demokracie ze strany premiéra je skutečnost, že podle všeho dlouho připravovanou eliminací Murína de facto ovládl českou policii. Mimochodem, právě tak začal i únorový střet mezi komunisty a demokraty v roce 1948. Skutečnost, že si současný šéf vlády vybral k útoku na nezávislost bezpečnostních složek a inspekce právě 15. březen, výročí okupace v roce 1939, ovšem naznačuje, že historické konotace buď ignoruje, nebo o nich vůbec neví.

Související Včera ANO bude jednat o vládě exkluzivně jen s ČSSD, oznámil Babiš. Nový kabinet se má opírat o podporu komunistů Včera Video uvnitř Babišovo hnutí jednalo s ostatními parlamentními stranami o příští vládě. ANO nyní bude exkluzivně o vládě jednat jen s ČSSD, jejíž někteří...

V rukou policie přitom pochopitelně leží i vyšetřování Babišovy padesátimilionové dotační kauzy Čapí hnízdo, která dnes premiérovi nejvíc přitěžuje při jednáních o většinovém kabinetu. Jak dlouho asi zůstane vyšetřovatelem Pavel Nevtípil, jehož se Babiš už v minulosti pokoušel opakovaně zdiskreditovat jako nekompetentního?

S demokracií a služebním postupem přitom neměla nic společného už ani Babišova prvotní snaha donutit Murína, aby rezignoval sám. Ředitel GIBS o nevybíravém nátlaku a vyhrožování skandálem informoval veřejnost a chvíli se zdálo, že si šéf hnutí ANO dá pokoj. Ten však sám o sobě rád říká, že je "urputné hovado". Dokonce si možnosti posichroval: na GIBS zaklekla kontrola z ministerstva financí. A když mu s Murínem nemohl pomoci komunistický poslanec Zdeněk "mlátička" Ondráček v čele sněmovního výboru pro kontrolu GIBS, zaskočil chaotickým řízením bezpečnostního výboru jeho předseda Radek Koten z SPD Tomia Okamury.

Což jen dokládá, jak jsou veškerá Babišova jednání o vládnutí s demokratickými stranami pouhou alibistickou kouřovou clonou. Tak užitečné pomocníky jako uvnitř osvědčené hlasovací mašiny ANO/KSČM/SPD by v řadách ODS ani ČSSD asi jednoduše nenašel. Čtvrteční vyjednávací kolečko znovu ukázalo, že vděční komunisté i okamurovci nechají za ústupky klidně vládnout hnutí ANO samotné. Není divu, že Babiš jenom vyčkává. Na to, až se vlk voličské netrpělivosti nasytí vyjednávacím alibi a koza jeho už existující samovlády zůstane celá.

A onen kvapík našeho makajícího premiéra při odstraňování Murína taky není náhodný. Pět měsíců po volbách sice Babiš pořád nemá normální vládu s důvěrou a dosud pro její sestavení skoro nic neudělal, jenže věci se začínají dávat do pohybu. Na Slovensku, v Evropě, v Británii a snad i v Česku. Na Václaváku, pod okny Hradu i v dalších městech se demonstruje. Tisíce studentů výstražně stávkují, prezidentovi muži pro jistotu vyrazili do Číny hledat Zemanova poradce Jie Ťien-minga, po jehož působení v čele firmy CEFC by v Česku mohly zůstat astronomické dluhy. Cosi se začíná hroutit. Možná Babiš začal spěchat, protože jako profesionál cítí, že by bylo dobré mít bezpečnostní složky včas na své straně.

Související