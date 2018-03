Do prezidentského paláce v Chile se po čtyřleté pauze vrací podnikatel a jeden z nejbohatších lidí v zemi Sebastián Piňera. Hlavou státu byl už v letech 2010 až 2014, teď plánuje nastartovat zpomalenou ekonomiku, která se teprve vzpamatovává z nedávného propadu cen mědi. Právě tato surovina je pro zemi klíčová, na celkovém exportu se podílí zhruba z poloviny.

Piňera, jehož majetek americký časopis Forbes odhaduje na 2,8 miliardy dolarů, slibuje závislost na mědi do budoucna snížit. Využít k tomu chce další nerostné bohatství, kterého má hornatá země spoustu. Podobně jako Česká republika hledá i Chile cesty, jak zpeněžit lithium. Toho má vůbec nejvíc ze všech zemí světa.

Zásoby se nacházejí na území "lithiového trojúhelníku", zasahujícího do tří států − Argentiny, Bolívie a právě Chile. Náklady na těžbu jsou přitom v Jižní Americe díky lepším klimatickým podmínkám mnohem nižší než třeba v Austrálii, která má lithium také.

7,5 milionu tun mají zásoby lithia v Chile. Za ním je Čína se 3,2 milionu tun, třetí je Argentina se dvěma miliony tun. České zásoby se odhadují na 1,2 až 1,4 milionu tun.

Poptávka po kovu používaném v bateriích ve světě momentálně roste. Jeho cena se za poslední dva roky zdvojnásobila, hlavně díky nástupu elektromobilů.

V Chile je ale produkce lithia omezená. Zákony ze 70. a 80. let jej považují za strategickou surovinu, a proto se na jeho těžbu vztahují přísná omezení. Povolení těžit mají jen dvě firmy − chil­ská Socie­dad Química y Minera de Chile (SQM) a americká Albemarle, obě patří k největším producentům kovu na světě.

S kvótami nový prezident nesouhlasí, což je jeden z důvodů, proč měl v kampani podporu podnikatelů i vlivných těžařů. Domnívá se, že nařízení je zastaralé a neodpovídá současné situaci, kdy poptávka roste. Proto se během své předvolební kampaně zasazoval o to, aby se kvóty upravily. I díky tomu se SQM podařilo uzavřít s vládou dohodu na zečtyřnásobení produkce do roku 2026.

Chilské lithium do země láká mnohé zahraniční investory. I jim chce prezident Piňera práci usnadnit. Prosadit plánuje výrazné snížení byrokratické zátěže, stejně jako nižší firemní daně.

Prezident musí ale řešit i námitky a požadavky Chilanů. Skupina akademiků, odborářů, občanů i některých politiků založila asociaci Litio para Chile, tedy Lithium pro Chile. Prosazují názor, že lithium vlastní všichni občané země, a proto by z něj všichni měli mít prospěch. Tvrdí také, že by měla vzniknout státní společnost, která by měla těžbu lithia na starosti. Jako model, jak by taková firma měla fungovat, považují státního producenta mědi Codelco.

Zemi nedávno navštívili i zástupci americké společnosti na výrobu elektromobilů Tesla. Automobilka vedená podnikatelem Elonem Muskem by v Chile mohla vybudovat zpracovatelský závod, uvedl nedávno v rozhovoru pro britský deník Financial Times Eduardo Bitran, šéf chilské agentury pro rozvoj ekonomiky Corfo. "Chile je klíčové pro všechny společnosti, které se chtějí stát světovými hráči v elektromobilitě. Mít strategickou alianci s Chile je pro podniky, jako je Tesla, strategické," prohlásil.