Předáním dvou cen Kristián za celoživotní přínos kinematografii začal včera večer ve Smetanově síni Obecního domu Mezinárodní filmový festival Praha − Febiofest. Místo přední francouzské herečky Catherine Deneuveové, která na poslední chvíli zrušila z vážných zdravotních důvodů svoji účast, prvního z Kristiánů obdržel třiadevadesátiletý francouzsko-arménský skladatel, šansoniér a herec Charles Aznavour. Ten má zítra koncert v Kongresovém centru Praha. Druhou sošku pak převzala česká filmová legenda Daniela Kolářová.

"Plánovaná návštěva herecké hvězdy Catherine Deneuveové byla zrušena nečekaně, bohužel onemocněla těsně před zahájením Febiofestu," uvedla mluvčí Febiofestu Gabriela Vágnerová. "Její agentka nám pár hodin před jejím nástupem do letadla oznámila, že ošetřující lékař jí cestu nedoporučil. Dohodli jsme se, že nás bude o jejím zdravotním stavu informovat. Pokud by to bylo jen trochu možné, rádi ji v Praze přivítáme kdykoliv v průběhu festivalu."

Deneuveová měla vedle účasti na slavnostním zahájení jubilejního 25. ročníku Febiofestu v sobotu uvést jeden ze svých filmů, Vánoční příběh režiséra Arnauda Desplechina, který bude hostem této přehlídky.

Aznavour má kromě své hudební kariéry velmi obsáhlou filmografii. "Máme velkou radost, že se našeho festivalu zúčastní taková legenda," komentoval to ředitel Febiofestu Kamil Spáčil.

Aznavour se poprvé před kamerou objevil v menší roli ve filmu Válka kluků v roce 1936. Hvězdnou kariéru však začal jako hudebník. Po osvobození Francie v roce 1944 intenzivně spolupracoval s Edith Piaf. V 50. letech se prosadil jako textař písní Juliette Gréco, Johnnyho Hallydaye a Maurice Chevaliera. Záhy ale získal popularitu a uznání také jako filmový herec. V roce 1957 mu úspěch přinesl film Hlavou proti zdi. Další větší roli měl ve filmu Donchuáni z roku 1958, s Linem Venturou exceloval ve filmu Taxík pro Tobruk z roku 1960. Jedním z nejlepších snímků, kde hrál, byl film Střílejte na pianistu ze stejného roku od režiséra Françoise Truffauta.

Aznavour se prosadil také jako skladatel filmové hudby. Mezi nejznámější tituly, ve kterých můžeme slyšet jeho hudební kompozice, patří Čas vlků z roku 1969 nebo slavný Plechový bubínek, který byl uveden roku 1979. V mnoha dalších snímcích tvůrci využili jeho písně, kterých za život složil víc než tisíc. Spolupracoval a hrál s těmi nejlepšími francouzskými herci a režiséry. Účinkoval ve více než šedesáti filmech. Jeho zatím poslední natočený snímek je drama Můj plukovník z roku 2006.

Jubilejní pětadvacátý ročník filmové přehlídky Febiofest trvá do 23. března, v 15 sekcích uvede více než 170 snímků. Projekce se uskuteční v multikinech CineStar Anděl a Černý Most, v kině Ponrepo a v městské knihovně. Pokračovat bude téměř do konce dubna v dalších 16 městech.

Ceny Kristián převezmou v jeho průběhu i francouzští režiséři Arnaud Desplechin a Leos Carax. V čele laické třiatřicetičlenné poroty soutěžní sekce Nová Evropa, určené pro první a druhá díla začínajících filmařů, je zpěvačka Marta Kubišová.

Má jít o myšlenkově i formálně ambiciózní a osobité snímky, které provokují, reflektují a přinášejí autorské pohledy na současný svět. Mezi ty nejosobitější patří například islandské drama Zimní bratři z prostředí vápencového dolu či bulharský portrét jedné svébytné rodiny nazvaný 3/4. Oba už s úspěchem uvedl festival ve švýcarském Locarnu. Domácí zástupce však mezi nimi chybí.