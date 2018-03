Praha má druhého novodobého primátora, který dokáže obyvatele zocelené érou Pavla Béma zaskočit. Po Igoru Němcovi je to právě "univerzální voják", jak si sama říká, Adriana Krnáčová, kdo svými výroky překvapuje voliče v metropoli. Zatímco Němce jeho věty během povodní roku 2002 stály funkci, Krnáčová se zatím drží. Její pozice je však již poněkolikáté oslabená. Nyní třeba kvůli tomu, že rozzlobila premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Krnáčová i Němec chtěli město uklidnit v krizových situacích. Těsně před ničivými povodněmi v roce 2002 Němec prohlásil, že "situace je nadmíru výtečná". Slova se ale minula účinkem, protože spíše než mír vyvolala mezi Pražany nevoli. V těchto dnech se hlavní město aktuálně potýká se sérií dopravních kolapsů způsobených opravami několika důležitých ulic nebo havarijním stavem Libeňského mostu. V postižených oblastech jezdily linky se zpožděním nebo do zastávky nedorazily vůbec, protože byly přesměrované. Dopravní podnik navíc informoval cestující o změnách často tak chaotickým způsobem, že si z něj lidé na sociálních sítích začali dělat legraci.

"Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám 10 minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál," řekla Krnáčová v rozhovoru pro server Novinky.cz.

Obyvatelé hlavního města se obratem na sociálních sítích ohradili, že se v dopravě potýkají s vážnými problémy, na něž metropole nedokázala reagovat. Například některé tramvaje na Žižkově v posledních dnech nabíraly zpoždění 20 minut, autobusy dokonce 40. Na sociálních sítích se pak objevovaly fotky informačního systému města, které chce být podle přání Krnáčové "smart". Byla to cedulka psaná rukou přivázaná provázkem k sloupku zastávky. Pouze česky upozorňovala cestující, že zastávka Husinecká je posunuta o 200 metrů.

Jen pár hodin potom, co Němec uklidňoval záplavou ohrožené město, byla část Prahy, včetně metra, pod vodou. A o několik měsíců později už Němec nebyl primátorem.

I nynější primátorka, jež měla na pracovním stole loutku mistra Yody z filmové série Hvězdné války, se dostala pár měsíců před komunálními volbami do svízelné situace. Už vícekrát jí hrozilo, že ji kolegové napříč stranami z funkce odvolají, ale zatím se za ni Babiš či první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek vždy postavili.

Avšak Žižkov a "zpovykaní" Pražané přiměli Babiše, aby svou kolegyni veřejně umravnil. "Paní primátorka by měla víc zvažovat, co říká. A měla by dopravní situaci v Praze začít osobně řešit. A je jedno, že dopravu má v gesci jiná politická strana (ČSSD). Ona nese hlavní zodpovědnost," řekl ve středu premiér. To je vážný vzkaz pro primátorku, která chce obhajovat mandát a bude potřebovat podporu hnutí. ANO je totiž citlivé na názor Babiše a mnohdy jeho členové přáním šéfa strany vyhoví.

Navíc nejde o první incident. Primátorka byla prostořeká už pár měsíců po nástupu do funkce (podzim 2014). Tehdy o projektantovi komplexu tunelů Blanka prohlásila, že "to musel být debil". Pak se sice omluvila, ale dodala: "Já jsem zjistila, že je tam podstatně více debilů." Netrvalo dlouho a její vliv v hnutí se začal otřásat. Část zastupitelů vedených bývalou starostkou Prahy 10 Radmilou Kleslovou (tehdy za ANO) chtěla Krnáčovou odvolat a nahradit její vlastní náměstkyní Evou Kislingerovou.

Krize se z ANO přenesla do celé pražské vlády hnutí s ČSSD a Trojkoalicí (složenou ze zelených, starostů a lidovců). Rada města se na podzim roku 2015 rozpadla a Krnáčová začala vyjednávat o nové koalici. Měsíce se jí nedařilo uzavřít s partnery novou dohodu a vedení ANO začalo být nervózní. Až angažmá Faltýnka dokázalo spory uklidnit a koalice se obnovila. Zmírnily se i neshody v ANO, nikoliv však díky Krnáčové. Opět to byla především intervence Faltýnka a placené posty ve vedení metropole nebo městských firmách, které část členů hnutí dostala.

Opozice i odborníci primátorce vyčítají, že za čtyři roky své vlády nad hlavním městem nezvládla udělat téměř nic. Ona sama si však pochvaluje hlavně dva projekty. Firmě Copa Retail vypověděla opci na další pronájem Škodova paláce, kde sídlí část úředníků. Tím srazila výši nájmu o desítky až stovky milionů. Zároveň slíbila, že nechá postavit nové sídlo magistrátu na Smíchově. Předložení podkladů na projekt však zatím stále odkládá.

"Velký projekt je pak Lítačka a dlouho diskutovaná Opencard, která nás stála 1,7 miliardy korun. My jsme byli schopni během jeden a půl roku převést (Opencard) za minimální náklady do funkční Lítačky, kterou můžeme rozvíjet," řekla Krnáčová včera v rozhovoru pro HN. Lítačka však zatím neumí žádnou z dalších dlouho slibovaných funkcí. Lidé na ni ale mohou získat pětiprocentní slevu na vstup do zoo nebo botanické zahrady a je možné si na ni půjčovat knihy z Městské knihovny.

Krnáčová si často pochvaluje nápady a projekty, s nimiž přišla v oblasti chytrých městských technologií. Na začátku roku za přínos ve smart cities dostala od Fakulty dopravní ČVUT Gerstnerovu medaili. Kvůli projektům, které jsou založené na moderních technologiích, dokonce založila Prahou vlastněnou akciovou společnost Operátor ICT, jež má chytré projekty připravovat a řešit.

V hlavním městě se tak za poslední měsíce objevily jednotky chytrých lamp nebo laviček, ty mají v sobě třeba zásuvku na nabíjení telefonu nebo připojení k internetu zdarma. Za tyto projekty je ale Krnáčová často kritizována, protože podle odpůrců představují zbytečné plýtvání penězi.

Důkazem, že se zmíněné chytré technologie nedaří vždy rozšiřovat, budiž pomyslná soutěž o to, zda bude mobilní signál dříve na Měsíci nebo v celém metru. Tu zřejmě Krnáčová prohraje, protože mobilní síť by na Měsíci měla vzniknout příští rok.

Během posledních let primátorka změnu opakovaně slibovala, naposledy před pár dny hovořila o zavedení signálu na lince C během léta, není ale vůbec jisté, jak vše skončí. Dohoda mezi operátory a Dopravním podnikem hlavního města Prahy stále není podepsaná, a řeší se navíc už několik let. Jediné místo, kam se podařilo signál do metra dostat, je nová část linky A metra do Motola.

V předvolebních spotech před čtyřmi lety slibovala městu mnoho novinek, třeba nové lavičky na Černém Mostě. Ty tam dodnes nejsou. I podobné malé akce odrážejí výsledek její práce na magistrátu. Nelze zapomenout ani to, že během její vlády se Praha dostala do bytové krize. Výstavba se zpomalila a ceny bytů dramaticky rostou.

Na konci dubna proběhnou v pražském ANO primárky, po kterých bude jasné, kdo se uchází o post primátora. Pokud Krnáčovou podpoří Andrej Babiš, neměla by mít velkého konkurenta. Jestliže premiér svou kritiku nezmírní, může její pražská mise skončit. Kdo by v takovém případě vedl kandidátku hnutí v metropoli, není jasné.

"Mě strašně baví pracovat pro Prahu. Je to náročná práce a mě to naplňuje," reagovala primátorka na otázku, zda má zájem pokračovat ve funkci. Jen původní heslo "Prostě to uděláme" hodlá změnit. Je jí jasné, že změny nelze provádět tak rychle, jak si ANO původně představovalo. "Změnila bych to heslo na: Prostě se do toho pustím a nebudeme se toho bát a nakonec to uděláme," řekla HN Adriana Krnáčová.

Autor: Pavel Beneš