Sledování dění v německém parlamentu zprostředkují Němcům čeští vývojáři z mladé firmy Ackee. Původně malý start-up tří spolužáků z ČVUT, který vznikl před necelými šesti lety, totiž vyhrál prestižní zakázku pro německý Spolkový sněm.

Díky mobilní aplikaci, vyvinuté českými programátory, budou mít Němci možnost sledovat přímý přenos ze zasedání sněmu. Jejím prostřednictvím ale budou moci také jednoduše dohledat informace o poslancích a výborech či si stáhnout dokumenty.

Vítězství firmy Ackee potvrdila pro HN ředitelka on-line operací a služeb Bundestagu Maika Jachmannová. Ackee, která uspěla v konkurenci devíti nabídek, bere vítězství jako prestižní − pomůže jí více prorazit na německém trhu.

Německý Spolkový sněm již svou aplikaci má, stáhlo si ji 850 tisíc lidí. Jenže je osm let stará, a proto neodpovídá současným technickým požadavkům. Rozhodl se proto pořídit novou. "Vzhledem ke značným změnám uživatelského prostředí jsme navrhli kompletně novou aplikaci," říká spoluzakladatel a vedoucí německé pobočky Ackee Josef Gattermayer. Česká firma ve finále soutěže porazila právě současného německého dodavatele aplikace.

Firma Ackee otevřela pobočku v Německu už během loňského roku. A to i proto, že se chce více orientovat na zakázky v zahraničí. Donedávna je přitom získávala přes své obchodní partnery. "Již nyní máme z Německa třetinu svého obratu," říká Gattermayer. Vytvořili například mobilní aplikaci pro německou banku Grenke či pro německou tiskárnu triček HI5. "Vytvořili jsme Photoshop v prohlížeči, kterým si můžete navrhnout tričko, jaké chcete, a oni jej vytisknou," popisuje Gattermayer.

"V Berlíně jsou snesitelné náklady a je to hlavně blízko, z Prahy tam jste vlakem za čtyři hodiny. Když je tvůrčí fáze a řešíme něco technického, není problém, aby hned přijel i programátor z Čech," vysvětluje, proč padla volba na Německo. A je podle něj mýlka, že jejich předností je nízká cena. "Občas jsme i dražší než německé firmy, protože ty hodně staví na outsourcingu. Což my neděláme a pár výběrových řízení už jsme naopak prohráli proto, že jsme byli dražší než lokální německé firmy," říká.

Na úspěch v Německu má podle něj vliv i to, že v Česku dělali i pro nadnárodní firmy, které v Německu znají. "Když v Německu řeknete, že jste dělali aplikaci pro T-Mobile, tak to má mnohem větší zvuk než u nás, protože německý trh je daleko větší a prosadit se tam u T-Mobilu je mnohem těžší," popisuje.

Nyní ale musí řešit jiné problémy, než je shánění zakázek − i když pro ně v současné době pracuje přes padesát lidí, budou muset nabrat další, především programátory. V posledních týdnech totiž uspěli i v dalších výběrových řízeních. "Trh je absolutně vyluxovaný. Šanci uspět mají jen ti, u nichž lidé pracovat opravdu chtějí, což my snad naštěstí jsme," dodává.

Aplikace pro Bundestag je zvláštní ještě v jednom: Ackee se totiž odmítá účastnit soutěží, které pořádá veřejná správa. Nejhorší je podle Gattermayera to, že zadávací dokumentace, kterou připravují české veřejné instituce, jsou zbytečně právně složité a technická část je minoritní. "Téměř vždy je špatně napsaná dokumentace nebo podmínky, takže jsou nesoutěžitelné. Nás si naopak klienti často sami vybírají a oslovují napřímo − od start-upů až po opravdu velké korporace," říká.

Tuzemské úřady navíc takřka vždy soutěží jen na cenu, ale přitom často ani nevědí, co pořádně chtějí. Nebo to neumějí jasně popsat. "Ale ta cena se hrozně liší od toho, jak kvalitně a co vlastně chcete dodat," vysvětluje Gattermayer.

