Největší český vydavatel Albatros Media, jehož počátky jsou spojeny hlavně s dětskými knížkami, udělal další krok směrem k posílení byznysu s literaturou pro dospělé. Firma včera koupila nakladatelství Vyšehrad, které se zaměřuje na tituly z oblasti historie, filozofie a na beletrii.

Obě společnosti prodej podepsaly ve čtvrtek, cena nebyla zveřejněna. Vyšehrad vznikl v roce 1934 a je nejstarším českým nakladatelstvím. Firmu s ročními tržbami kolem 18 milionů korun a ztrátou půl milionu korun (za rok 2016) vlastnily tři soukromé osoby. Albatros, působící i na Slovensku, má celkové tržby kolem 850 milionů korun.

Dekáda nákupů

Skupina Albatros koupila za posledních sedm let už více než desítku vydavatelství. Na českém velkoobchodním trhu s knihami má podíl asi 17 procent. V rámci expanze do oblasti knih pro dospělé koupil Albatros před necelým rokem Knihu Zlín, vlastníka práv na tuzemská vydání detektivek Joa Nesbøho. Do této strategie zapadá i Vyšehrad.

Albatros Media Největší tuzemská knižní skupina zahrnuje 14 jednotlivých nakladatelství. Patří mezi ně například Albatros, CooBoo, Edika, B4U Publishing, Fragment, Egmont a Kniha Zlín. Skupina má asi sedmnáctiprocentní podíl na tuzemském trhu a za předchozí fiskální rok (započatý v červenci 2016) vykázala tržby 856 milionů korun a zisk na úrovni 76,9 milionu korun.

◼ Nejprodávanějšími domácími autory skupiny Albatros Media jsou v současnosti Halina Pawlowská, Radka Třeštíková nebo Miroslav Macek (Saturnin se vrací). Z překládaných titulů pak vedou například J. K. Rowlingová, Jeff Kinney nebo Jo Nesbø. Nakladatelství Vyšehrad Bylo založeno v Praze v roce 1934. Jsou s ním spojena jména jako Bedřich Fučík, Jan Čep, Josef Lada nebo Kamil Lhoták. V roce 1993 jeho tradici obnovili Pravomil Novák se dvěma společníky. S ročními tržbami kolem 20 milionů korun se řadí mezi první dvacítku tuzemských nakladatelství.

◼ Vydává asi 80 titulů ročně. Jeho bestsellery jsou v současnosti Psychosomatická prvouka od Radkina Honzáka a biografie Gustáva Husáka od Michala Macháčka. V případě obou knih se už prodalo více než 8 tisíc kusů. Na třetím místě je Martin Veselovský s knihou rozhovorů s Tomášem Holubem s názvem Biskup na snowboardu.

"Náš záměr je posílení tržního podílu v literatuře pro dospělé, kde jsme mnohem slabší než v literatuře pro děti a mládež. V tomto segmentu máme mnohem větší prostor pro růst," řekl HN generální ředitel Albatrosu Václav Kadlec.

Podle Kadlece dosáhla firma v segmentu literatury pro děti a mládež velikosti, při které je další růst už omezený, a naráží na možnosti trhu.

Jedna z cest dalšího rozvoje je právě literatura pro dospělé, kterou Albatros rozšiřuje jednak v rámci projektů uvnitř firmy (hlavně prostřednictvím nakladatelství Motto, XYZ, Plus a Kniha Zlín), anebo akvizicemi.

Od dětských knížek k filozofii

Albatros je tradiční česká značka dětských knih, jejíž historie sahá až do roku 1949. Za novodobou proměnou firmy stojí její současní majitelé, podnikatelé Jaroslav a Silke Horákovi, kteří ji rozšířili o další vydavatelství a vybudovali z ní největšího hráče na domácím knižním trhu − obratem i počtem vydaných titulů. Skupina má česká práva na bestsellery Harry Potter britské autorky J. K. Rowlingové, práva na knihy s postavami amerického studia Walt Disney nebo s tematikou Star Wars.

Do vydávání knih pro dospělé se Albatros pustil asi před osmi lety. V portfoliu má vydavatelství jako Plus, Motto a XYZ, ale i vydavatelství technické nebo byznysové literatury jako Computer Press, BizBooks a Management Press.

Podle ředitele Kadlece bude i v případě převzetí Vyšehradu udržena původní značka i relativní samostatnost vydavatelství. Albatros ponechává každému nakladatelství vlastní značku, tým a ediční plán. Mateřská skupina pak zajišťuje jednotnou výrobu, marketingovou podporu a obchod. To je výhodou hlavně pro menší nakladatelství, která mohou těžit z nižších výrobních nákladů, vyjednaných skupinou díky její velikosti. Podobně se mohou menší nakladatelství skupiny dostat k lepším podmínkám vyjednaným s řetězci knihkupectví, jako jsou Kanzelsberger nebo Neoluxor.

"Nám se cesta nákupů nakladatelství osvědčuje, pokaždé v nich najdeme synergie jak na nákladové, tak na výnosové straně. Nakladatelství, která koupíme, v naší skupině pořád rostou," řekl Kadlec.

Nakladatelství Vyšehrad mělo podle Kadlece v roce 2016 ztrátu asi 500 tisíc korun a loni bylo se stejnou částkou v zisku.

Ředitel také naznačil, že Albatros by mohl nakupovat dál, budou-li příležitosti. "Této cestě věříme i do budoucna," řekl HN.

Digitální knihy

Kromě posílení byznysu s knihami pro dospělé se chce skupina Albatros také více zaměřit na elektronické knihy a na digitální inovace v knižní branži. Firma je největším prodejcem e-knih na trhu, protože také vlastní společnosti Palmknihy a eReading.cz. Před Vánoci spustila placenou aplikaci Booko pro interaktivní dětské knihy na tabletech.

Vyšehrad

Nakladatelství Vyšehrad, které má tradici více než 80 let, vzkřísil jeho současný ředitel Pravomil Novák se dvěma společníky v roce 1993. V posledních letech ale podle Novákova sdělení pro tisk naráželo nakladatelství na omezení vyplývající z velikosti. Při financování výroby nebo při snaze získat práva na atraktivní zahraniční tituly muselo čelit konkurenci velkých nakladatelů. Silná koncentrace knižního trhu v posledních letech také znemožňovala pokračovat s vlastní distribucí.

