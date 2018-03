Originalita a jedinečnost automobilové Škody po dubnu 1991, kdy se stala součástí koncernu Volkswagen, byly nejisté. Ve hře bylo několik scénářů, co se s chloubou českého automobilového průmyslu stane. Nakonec se z výrobce s okřídleným šípem ve znaku stala světově úspěšná automobilka. Výrazně se na tom podílel slovenský designér Jozef Kabaň, který vtiskl vozům z Mladé Boleslavi nezapomenutelnou tvář. Spolu se svým nástupcem ve Škodovce Oliverem Stefanim představili na ženevském autosalonu Hospodářským novinám své další vize.

Od Bugatti přes škodovku k BMW

Loni v lednu stihl ještě Jozef Kabaň odprezentovat jím provedenou modernizaci Škody Octavie, začátkem února však automobilový svět obletěla zpráva o jeho odchodu. Slovenský designér se rozhodl zamířit k BMW, kde začal působit v říjnu, a mnozí mluvili o události roku v celém automobilovém průmyslu.

"Mnoho věcí je u obou značek stejných, každá má ale svou historii a jedinečnost," porovnává Kabaň BMW s koncernem Volkswagen, kde navrhl i svého času nejrychlejší auto na světě − Bugatti Veyron. "Firemní kultura je zaměřená na co nejúspěšnější produkt," vysvětluje. Různé jsou naopak podle něj cesty, kterými se odlišné koncerny dostávají k výsledku, tedy designu nového vozu. Kabaň také upřesnil, že do Mnichova odešel z Mladé Boleslavi sám. V BMW má ale po ruce více než stočlenný tým.

Jozef Kabaň (45) Slovenský designér vystudoval produktový a průmyslový design v Bratislavě. Následně pokračoval na londýnské Royal College of Art, kde už jej podporoval koncern Volkswagen. Ještě během studií, která ukončil v roce 1997, navrhl Volkswagen Lupo a Seat Arosa. Od svých profesních začátků tak je spojen s koncernem Volkswagen. Nejprve navrhl Bugatti Veyron, následně pracoval pro Audi i VW. V roce 2008 nastoupil jako šéfdesignér Škody Auto, kde se podepsal mimo jiné pod vzhled Kodiaqu, Superbu nebo Octavie. Od října loňského roku působí v BMW.

Stefaniho emocionální Škoda

Jeho nástupcem se u Škody Auto stal loni v srpnu Němec Oliver Stefani. Ten dříve pracoval pro Volkswagen, kde navrhl například rodinu elektrických konceptů ID. Na rozdíl od Kabaně tak neměnil celý koncern, ale pouze dvě značky v jedné automobilové skupině. "Musíte dělat vše pro to, aby se auta v rámci koncernu něčím lišila, aby neexistovaly prvky, které by byly jednoticí a překrývaly se," uvedl ke specifikům mezi oběma značkami.

Stefaniho cílem je navázat na práci svého předchůdce a jeho styl dále rozvíjet. "Přál bych si, aby byl design našich aut emocionálnější. Když si dnes zákazníci kupují auto, přistupují k tomu racionálně. Já bych chtěl, aby se čím dál častěji rozhodovali srdcem," řekl. Zároveň ale Stefani zdůraznil, že nemá rád příliš zdobená a vyumělkovaná auta.

Oliver Stefani (53) Německý návrhář studoval design v německém Braunschweigu a kalifornské Pasadeně. Tři roky působil v Design Center Europe ve španělském Sitgesu, do koncernu Volkswagen přišel v roce 2002. Pro mateřskou automobilku VW navrhl řadu sériových i koncepčních vozů. Jeho rukopis nesou současné modely up! nebo Golf, navrhl také rodinu elektrických konceptů ID. Od srpna vede design Škody Auto.

Prvním vozem, který nový šéfdesignér Škody alespoň minimálně upravoval, je už v Ženevě vystavovaný koncept malého SUV Vision X. "Provedl jsem určité změny týkající se přední části tohoto vozu," upřesnil Stefani. Zároveň ale dodává, že ne všechny nové modely značky automaticky ponesou jeho rukopis. "Některé vozy vznikly ještě před mým příchodem," řekl. První auto, které vznikne pod taktovkou Olivera Stefaniho, dorazí již v příštím roce. Nabízí se tedy buď sériová verze Vision X, nebo facelift Superbu.

V BMW spíše evoluce než revoluce

To Jozef Kabaň tak rychlý nástup neměl. Na ženevském výstavišti zatím žádné BMW s jeho prvky nestojí. Také první model s modrobílou vrtulí a Kabaňovým podpisem uvidíme pravděpodobně až za čtyři roky. To je totiž standardní doba vývoje designu zcela nového automobilu. Ve hře sice je i představení nového konceptu, na to ale slovenský designér reaguje poněkud rezervovaně. "Momentálně existují důležitější cíle, než abych ukázal další směr designu," řekl. Kam by však mnichovskou automobilku rád směroval, už ví. "Myslím si, že revoluce není nutná," komentoval možnost výraznějších zásahů do vnějšího vzhledu vozů BMW.

Na druhou stranu však nevyloučil, že by v budoucnu z modelů německé automobilky mohly zmizet některé dnes charakteristické prvky. Těch, které z vozu dělají BMW, je totiž možná až příliš. "Jestli se chce člověk posunout dál, musí umět nové věci nejen přijímat, ale některých se i vzdát," prohlásil.

Zatímco BMW o některé charakteristické prvky přijde, Škoda na konceptu Vision X testuje možné budoucí rozpoznávací znamení svých vozů. SUV má totiž na víku kufru místo klasického loga pouze nápis Škoda. "Ve jméně značky máme nad písmenem S háček, což je něco typicky českého. Chceme si tak s touto myšlenkou pohrát a vyzkoušet si, jak to bude na zákazníky působit," vysvětlil Oliver Stefani použití netradičního řešení. "Například v Asii nemusí být logo jednoznačně identifikovatelné, jméno je rozhodně známější," dodal. Jestli bude jméno místo znaku použito i u sériových modelů, je ale zatím nejisté. Rozhodnou mimo jiné i reakce zákazníků.

Elektromobilita a autonomní řízení

Velkým tématem automobilového průmyslu je elektromobilita. Designově se totiž elektrická auta od těch spalovacích dnes zásadně liší. V budoucnu to ale platit nemusí. "V principu není pohon nejdůležitějším faktorem toho, jak bude auto vypadat," myslí si Jozef Kabaň. Naproti tomu Oliver Stefani tvrdí, že některé prvky budou u elektromobilů stále výraznější než u klasických benzinových a naftových aut. "I v tomto ohledu ale musíme být opatrní, abychom nepřišli o zákazníky. Budeme totiž nabízet něco nového," řekl designér Škody Auto. Slíbil ale, že značka v otázce designu elektromobilů postoupí velký krok kupředu.

Kabaň vidí mnohem větší prostor pro designové změny v autonomním řízení. "To je zcela jiný pohled na věc a najednou se způsob používání produktu radikálně mění," tvrdí. Podle něj jsou to přitom právě prémiové značky, které by měly aplikovat nové trendy mezi prvními. "Není nic horšího než být předvídatelný. Když vytváříte přesně to, co se od vás čeká, může to být dobrá věc, ale možná je to až příliš málo pro to, být prémium," řekl slovenský návrhář.

"Prvořadé je dát pocit výjimečnosti. Abyste si měl jednoho dne na co vzpomenout, abyste mohl něco prožít," dodal Kabaň, autor kontroverzní modernizace Škody Octavie, nejprodávanějšího auta v Česku.

Jeho nástupce Oliver Stefani však tvrdí, že se mu výrazný styl kompaktního vozu líbí, protože ho na silnici odliší od ostatních. Ostatně jeho inspirací z minulosti je Škoda Popular Sport Monte Carlo, která měla přední světla zvýrazněná mřížkou.