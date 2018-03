O své odborné erudici už dávno nemusí nikoho přesvědčovat. Profesor Josef Koutecký je všeobecně uznáván coby zakladatel české dětské onkologie. Má nebývalou zásluhu na tom, že absolutní většina nádory postižených dětí se dnes vyléčí, přičemž v samých začátcích oboru přežívala jen tři procenta dětských pacientů. Dnes sedmaosmdesátiletý nestor české medicíny ale prokázal i politickou jasnozřivost. Musí to připustit každý, kdo si z CD vyslechne jeho úvahu z konce roku 2012 "o úloze prezidentství v Čechách". Své rozjímání věnoval − jak jinak − nárokům kladeným na zdraví prvního občana republiky. Aniž by mohl tehdy tušit, že hlavou státu bude dvakrát po sobě zvolen Miloš Zeman a o jeho zdraví se bude diskutovat nebývale často. Profesor Koutecký má ale jasná kritéria: u prezidenta podle něj není nejdůležitější kvalita tělesné schránky, ale to, zda existuje "harmonie krásy, moudrosti a dobra, harmonie tělesných a duševních hodnot".

HN: Pane profesore, na té nahrávce z roku 2012 jste mluvil i o tom, že prezident by měl mít hlavně zdravý rozum, měl by být vzorem národu. Splňuje současný prezident vaše nároky?

Absolutně ne. Jeho inaugurační projev z minulého týdne − to pro mě bylo něco strašného. Místo řeči, v níž by bylo zakomponováno nějaké poslání, nějaká vize, něco, co by Čechy mohlo zase povznést, to byl projev plný zášti, pomsty a urážek, něco naprosto neslýchaného. Zemanovi se povedlo to, co prezident nikdy dělat nesmí − štvát k rozdělení svého vlastního státu.

HN: Je z vašeho pohledu prezident Zeman stále schopen řádně spravovat svěřený úřad?

Nedovolil bych si zpochybňovat erudici lékařů, kteří posuzovali prezidentův stav, ale každému z nás je zřejmé, že co se tělesného zdraví týče, v pořádku není, a je otázkou, jak se to bude dále vyvíjet. Jsem toho názoru, že ve stavu, v jakém já jej vidím − a vidím jej pouze v televizi −, by už takto odpovědnou funkci vykonávat neměl. A jak jsem už naznačil, nejde jen o chatrné zdraví.

Josef Koutecký (87) ◼ Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V roce 1955 nastoupil do dětské léčebny v Novém Bydžově, posléze působil v Janských Lázních. ◼ Roku 1957 přestoupil na pražskou Kliniku dětské chirurgie, kde se roku 1964 začal věnovat dětské onkologii. Roku 1978 se stal primářem Kliniky dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Motol. V letech 1990 až 1997 a 2000 až 2006 byl děkanem 2. lékařské fakulty UK. ◼ V období 1997 až 2000 byl prorektorem UK. V roce 1996 získal od prezidenta Havla medaili Za zásluhy II. stupně.

HN: Ale i Masaryk na tom byl několik poledních let velmi špatně, a přesto ve funkci setrvával až do prosince 1935, kdy teprve abdikoval.

Ono je otázkou, co srovnáváme. Tam šlo i o to, že i tehdejší nejvyšší politici usilovali o to, aby Masaryk zůstal co možná nejdéle. Já bych hledal analogii spíše s prezidentem Benešem, který byl už v období před únorem 1948 těžce nemocný.

HN: Kdy je podle vás i velký státník zralý na abdikaci?

Sám ten člověk by měl vycítit, že na to nestačí. Beneš udělal na sklonku života řadu závažných chyb, kdy se dostal do vleku KSČ − vezměte si už třeba Košický vládní program z dubna 1945. A nikdy nepochopím jeho postoj k Háchovi, kterého původně z Londýna sám vyzýval, aby se prezidentství ujal. Hácha udělal v mezích možného maximum. Beneš měl na konci války stále tolik autority, že mohl říct, nechte nemocného Háchu důstojně skonat v jeho bytě, místo toho jej ale nechal zemřít ve věznici. A sám těžce nemocný Beneš v roce 1948 podepsal Gottwaldovi novou vládu. Možná by bylo všechno jinak, kdyby včas uznal, že je na funkci slabý, a odstoupil.

HN: V čem vidíte onu analogii s Milošem Zemanem?

V tom, že ani on už té české společnosti nemůže dát nic pozitivního. Nesmírně mi také vadí, jak prezident naši republiku reprezentuje v zahraničí. Mám od roku 1968 příbuzné v Německu a od nich vím, že Zeman je tam takovou figurou, z níž mají všichni jen legraci nebo se o ní raději vůbec nezmiňují. Prezident by měl být někdo úctyhodný a já se bohužel za svého prezidenta stydím. Jsou dvě nejhorší věci v životě: v tom osobním, kdy se děti stydí za své rodiče, a v tom občanském, když se lidé musí stydět za hlavu státu.

HN: Zmínil jste rok 1948. Nástup komunismu jste zažil jako už prakticky dospělý člověk. Jak na toto období při sedmdesátém výročí vzpomínáte?

Po válce jsme byli všichni plní optimismu a nadšení, věřili jsme, že před sebou máme svobodný svět. Když přišel únor 1948, měl jsem zrovna před maturitou a najednou se všechno začalo neuvěřitelným způsobem měnit. Náš ročník byl první, který musel dělal přijímací zkoušky na vysokou školu. Předtím stačilo mít maturitu a jít se zapsat na děkanát. A ty přijímací zkoušky na medicínu jsem dělal před tříčlennou komisí, v níž byl pouze jeden člověk z oboru − profesor Šváb. Vedle něj seděli zástupce svazu mládeže a zástupce KSČ. Samozřejmě jsme už po celou dobu studia měli marxismus-leninismus. A v každé studijní skupině, kroužku, byli nějací straníci. Báli jsme se před nimi mluvit.

Být rovný za všech okolností ◼ Setkání s Josefem Kouteckým, to není jen povídání o medicíně a politice, ale také o jeho celoživotních vášních. Milovník hudby, zvláště té komorní, a výtvarného umění nám dal nahlédnout do svého světa, z něhož čerpá energii pro neutuchající pracovní aktivity. ◼ "Do června musím odevzdat rukopis ke knize Malostranský pan doktor Heřman Purkrábek, do níž promítám i svůj vlastní lékařský život," říká nezaměnitelným hlasem s téměř terapeutickými účinky o své další knize věnované dětem. Následuje po velmi úspěšných pohádkových příbězích o "Vodníčkovi Buližníčkovi". ◼ Muž aristokratických ctností a jasné mysli si nijak nestěžuje, jen jej mrzí, že už mu nohy tolik neslouží a také páteř setrvale pobolívá. Jeho chůze už není tak jistá, jako bývala, po bytě se pohybuje v mírném předklonu. "Ale podívejte, když se takhle narovnám, jsem úplně jiný člověk," stoupne si před námi do pozoru. ◼ Ujišťujeme jej, že pro většinu národa zůstane rovným, i kdyby se ohýbal až k zemi.

HN: Uvědomoval jste si, k jak fatálním změnám dochází?

Uvědomovat jsem si to začal velmi rychle, když byli likvidováni lidé, i mnozí slovutní profesoři. Já jsem měl ještě to štěstí, že celá řada mých profesorů byli ti prvorepublikoví, ale postupně jeden za druhým ubývali a byli nahrazováni prověřenými straníky. A samozřejmě jsme si to neuvědomovali jen v té medicíně, ale i v jiných oblastech, protože řada lidí končila v kriminálech, začala kolektivizace zemědělství…

HN: Ani váš otec nezůstal ušetřen.

Ano. V roce 1951 schválilo komunistické vedení tzv. akci 77 tisíc, při níž mělo být převedeno 77 500 úředníků do výroby. A můj otec, který byl úředníkem na ministerstvu dopravy a nebyl straník, musel jít do kladenských hutí. Tam doslova trpěl a podle mě se to podepsalo na jeho zdraví − zemřel relativně mlád, v 64 letech. V hutích si z něj dělníci dělali legraci, máme tady škrabáka, říkali mu. Pustili mu i ingot na nohu.

HN: Myslíte, že je to jen přehnané strašení, když řada lidí dnes varuje před návratem nesvobody a totality?

Já to vnímám úplně stejně. Zvláště v té poslední době, kdy se politická moc nebezpečně soustřeďuje kolem prezidenta Zemana a premiéra Babiše. Zeman Babiše jasně podporuje a Babiš je typický oligarcha. A kolem této dvojice se koncentrují další lidé, o nichž nejsem vůbec přesvědčen, že by v politice být měli. Stačí jen to, že místopředsedou parlamentu je pan Okamura, člověk se zcela scestnými a nebezpečnými názory. A oligarcha Babiš na jedné straně prohlašuje, že chce jít s pravicí, a na druhé bez rozpaků vyjednává s komunisty. Demokracie je ohrožena a je ohrožena svoboda. Prezident překračuje hranice ústavy a veřejnost je bohužel už otupělá. Nereaguje tak, jak bych já osobně očekával.

HN: A co by měli lidé dělat?

Měli by být minimálně daleko více ve střehu, protože vládnoucí klika to opravdu směruje někam k Rusku a k Číně, což je už vyloženě diktátorská země. Ve svých téměř 88 letech už bych to řešit nemusel, ale mně to nedá spát. Vždyť já tuhle zemi miluji! Jsem vlastenec, Čech jak poleno, jak to řekl o Antonínu Dvořákovi Johannes Brahms.

HN: Je tu dnes nepřehlédnutelná tendence dehonestovat elity, intelektuály. Co si o tom myslíte?

To je naprosto scestné. Jestli má být stát a potažmo národ na něco pyšný, pak jsou to v prvé řadě jeho osobnosti, jeho intelektuálové, lidé, kteří mohou s úspěchem čelit úrovni světové kultury. Já si naopak myslím, že právě elity by teď měly pozdvihnout svůj hlas. Nedovedu si představit, že bychom už neměli být členy Evropské unie, jak prosazuje Okamura. Mě to děsí, všechny ty úvahy o referendu, když víme, jak je snadné s lidmi manipulovat. Vždyť si vzpomeňme, jak Hitler zcela ovládl Německo. Teprve později Němci pochopili, čemu uvěřili, a dnes se za to všichni stydí. A stejně tak může někdo snadno zmanipulovat Čechy. Říká se, že demokracie je nejlepší forma vládnutí, ale já si tou naší už nejsem jistý. Ztrácí totiž to, co by mělo být jejím základním principem. Tím principem je řád. Jestliže někdo dělá něco proti řádu, vzniká zlořád a ten, kdo to dělá, je neřád.

HN: Říkával jste o sobě, že jste celoživotní optimista, stále to platí?

Musel jsem být optimistou, jinak bych nikdy nemohl dělat ten obor, který jsem si sám vybral. Já jsem vždycky věřil, že se nám podaří ty nemocné děti zachránit. A ono se to postupně dařit začalo. Stejně tak jsem nikdy nepřestal věřit, že komunismus padne.

Čím jsem ale starší, jsem stále menším optimistou. Když vidím, kam se to ubírá, vidím všechny ty mafiány, veškerou tu korupci i to, co se teď děje třeba na Slovensku. Nedovedu si představit, kdo by teď musel přijít, aby ten Augiášův chlév vymetl a nastolil něco jiného.

HN: Vždy jste se pohyboval kolem dětí a studentů. Ti se teď rozhodli vyjít do ulic. Je to věcí především mladé generace, aby promluvila?

Samozřejmě by měla promluvit mladá generace. Jde hlavně o její život. Já ale vnímám, že její ochota veřejně se angažovat je dnes otupena i trendem globalizace. Řada studentů, u kterých bych veřejné angažování se čekal, je ve svých myšlenkách už někde na Západě. I velké procento mediků chce odtud uniknout. Už se vidí jinde a tolik je nepálí, co se děje tady. A to je velká chyba. Dnešní mladí lidé jsou více než my orientováni i na materiální výhody. Já když jsem byl mladý lékař, tak jsem byl tak zažraný do medicíny, že jsem často zapomněl chodit si pro výplatu. Má žena mě pak uháněla, abych si peníze vyzvedl. Dnes jsou ale peníze určujícím měřítkem všeho. Globalizace pozvolna odbourává vlastenectví. Já sám mám vnuka, který teď studuje ekonomii v Londýně. Obávám se, že ten se do Čech už nikdy nevrátí.

HN: Mrzí vás to?

Hrozně mě to mrzí, byť mu samozřejmě úspěch přeji a jsem hrdý na to, co sám bez cizí pomoci dokázal. Jemu to samozřejmě otevře dveře do celého světa, ale do jiného světa, než je ten náš. Mladým lidem je už vesměs také úplně jedno historie téhle země, nevědí nic o únoru 1948, natož aby něco věděli o době rudolfinské nebo o době Karla IV. To mě moc trápí.

HN: Mladí se ale nepochybně lépe orientují v jiných oborech, zvláště v nových technologiích.

V jistém ohledu jsou chytřejší, ale nejsou moudřejší. Ono jde i o to, že se ta odbornost nesmírně zužuje, mladí jsou velmi dobře vzdělaní v té své úzké výseči, více než jsme byli my, ale chybí jim ta všeobecná vzdělanost, nevnímají širší souvislosti.

HN: Chtějí svobodně cestovat, vstřebávat zážitky všeho druhu. Co je pro vás naplněný život?

Pro mě zůstává hlavním smyslem života láska. V prvé řadě láska těch dvou partnerů a láska sdílená s jejich dětmi. Ne takové to "dej mi pokoj, tamhle máš počítač!". A láska je také to, co jsem dělal celý život v medicíně a dodnes dělám. Není téměř den, aby se na mě neobrátil nějaký člověk, kterého vůbec neznám, a neprosil mě, abych mu pomohl. A já mu chci pomoci.

HN: Problém zdravotnictví se scvrkává na otázky související s penězi, vy to vidíte jinak?

Vadí mi, jak se medicína dehumanizuje. Lékař se na pacienta stěží podívá, nepromluví s ním příjemné slovo, nezeptá se starého člověka na vnuky, pejska, kočičku nebo na jeho zahrádku. Zájem lékařů se povážlivě soustřeďuje na přístroje a výsledky, které tyto přístroje chrlí.

HN: Celý život jste řešil bolest druhých i jejich strach ze smrti. Jakou největší bolest jste prožil vy sám?

Ve 46 letech jsem po 16 hodinách operací dostal na klinice infarkt. Doma žena a malé děti. Měl jsem velký strach, ne o sebe, ale že žena zůstane na všechno sama. To stejné jsem prožil ještě jednou v devadesátých letech, kdy jsem byl děkanem na lékařské fakultě a na klinice mě postihla mozková příhoda.

HN: O ženu jste nedávno přišel a brzy po ní jste pohřbil i dceru. Muselo to být pro vás velké trauma.

Během dvou let jsem ztratil dvě nejvzácnější ženy svého života. A jistě je vám jasné, že když vám zemře dítě, je jedno, zda je pětileté nebo zda jde o dceru, které je 59 let. Já jsem ale hluboce věřící člověk, věřím, že smrtí nic nekončí. Pro mě žít nepřestaly, jsou pořád se mnou. A druhá věc je ta, že já nepřestávám pracovat. Věděl jsem, že jediné řešení po těch tragédiích je pro mě práce.

HN: Co to obnáší u člověka, kterému se zvolna blíží devadesátka?

Přes všechny své zdravotní problémy stále učím a zkouším studenty, docházím na kliniku, dělám večerní pořady o hudbě, kterou nesmírně miluji. Také píšu další knihu pro děti. A hlavně se snažím, seč mi síly stačí, zasévat ty principy a ideje, které v současné společnosti tolik postrádám. Sedět doma, koukat do stropu, lkát a naříkat, to není moje cesta. A proto ani nepřestanu do konce života mluvit do věcí veřejných − i do toho, jakého chci mít prezidenta.