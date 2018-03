Po dvou letech končí třetí vláda premiéra Roberta Fica. Ve středu večer, když už se Slováci připravovali, že půjdou předčasně k volbám, vládní koalice zaskočila oznámením, že se dohodla na zásadní rekonstrukci vlády. A Fico, předseda nejsilnější strany, podá demisi na funkci premiéra.

S tím souhlasí i nejmenší koaliční strana Most-Híd, která se v pondělí dohodla na tom, že naopak podpoří předčasné volby. Ve středu však její vedení změnilo názor.

Za rozhodnutím stran udržet současnou vládu mohou být výsledky prvních průzkumů veřejného mínění od začátku krize způsobené vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Podle agentury Focus by Ficův Směr získal jen 20 procent hlasů, ještě před měsícem měl o pět více. Most-Híd by tak tak proklouzl do parlamentu s 5,6 procenta. Naopak, třetí vládní formace, Slovenská národní strana, by o jedno procento posílila na 14 procent. Více by také získali fašisté Mariana Kotleby, o něco méně pak opoziční demokratické strany.

"Toto rozhodnutí může přinést uklidnění situace. Nová vláda, to je nová odpovědnost a pokračování v tom, co jsme začali před dvěma lety," vysvětlil otočku Béla Bugár, šéf Mostu.

Opozice chystala na pondělí zvláštní zasedání parlamentu, kde chtěla hlasovat o nedůvěře vůči Ficovi. Ten ji předběhl, protože jako premiér, který sám podá demisi, bude mít větší pravomoci, než kdyby se nějakým způsobem podařilo rozdrobené opozici získat dostatek hlasů k vyjádření nedůvěry premiérovi, a tím i celé vládě.

Fico si pro svoji demisi dal několik podmínek, které vpodvečer sdělil prezidentu Andreji Kiskovi. Hlava státu musí respektovat výsledky voleb z roku 2016, které vyhrála Ficova strana Směr − sociální demokracie, i stávající koaliční smlouvu. Vedle toho Fico požaduje, aby nového premiéra navrhl právě jeho Směr. Už večer deník Sme uvedl, že nejpravděpodobnějším premiérem bude místopředseda Směru Peter Pellegrini.

Denník N napsal, že v nové vládě bude zachován počet ministrů a stejné zůstane i rozdělení resortů mezi koaličními partnery. Změny na postech ale známé zatím nejsou. Jisté je jen to, že v rekonstruované vládě nebude respektovaná ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská. Ta se s podporou prezidenta Kisky pokoušela o reformu soudnictví, která měla obnovit důvěru Slováků v justici, ztracenou právě během předchozích Ficových vlád.

Prezident Kiska se k možné rekonstrukci vlády zatím nevyjádřil, pouze zrušil svůj čtvrteční program v Banské Bystrici.

Oslavy Ficových odpůrců z konce bezmála desetiletého vládnutí šéfa Směru Slovensku byly předčasné. Premiér a jeho strana se moci jen tak nevzdají. Lze očekávat, že plánované páteční demonstrace požadující demisi vlády budou podobně silné jako minulý týden, kdy desítky tisíc Slováků v ulicích měst požadovaly odchod Fica z čela vlády. Premiérova demise proto nemusí stačit − stejně jako situaci neuklidnila demise Ficovy pravé ruky, ministra vnitra Roberta Kaliňáka.

Slovenská policie zatím příliš nepokročila ve vyšetřování vraždy novináře a jeho snoubenky, která je považovaná za politickou. Novinář Ján Kuciak totiž ukázal na propojení špiček Směru s italskou mafií.