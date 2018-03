Když loni v květnu žádali ministři další peníze pro své resorty, Andrej Babiš jim vyčetl, že neumějí šetřit. "Jen křičí, že chtějí víc peněz. Celý život žijí za cizí," prohlásil na adresu svých převážně sociálnědemokratických kolegů tehdejší ministr financí. O necelý rok později Babiš − už jako premiér v demisi − objíždí kraje a slibuje peníze. Spolu s jeho plány na snižování daní a zvyšování platů a důchodů budou jeho sliby − zatím − stát více než 60 miliard korun. Pokud budou splněny. Připomíná politika těsně před volbami, který je ochoten slíbit cokoliv, aby získal více hlasů.

Ještě v letošním rozpočtu například hodlá premiér najít 5,8 miliardy korun na levnější jízdenky na vlak i autobusy pro seniory nad 65 let a studenty do 26 let. Pětasedmdesátiprocentní slevu by mohli čerpat už od začátku června. Od začátku příštího roku si polepší důchodci. Valorizaci důchodů ze zákona chce Babiš zvýšit o dalších 330 korun. V průměru by si tak měl každý penzista polepšit o 918 korun. Důchodci nad 85 let dostanou ještě více. Dopad na rozpočet: jen příští rok 14,5 miliardy.

Od stejného data mají na výplatní pásce najít vyšší cifru také učitelé. Během tří let jim chce vláda zajistit platy v průměru 46 tisíc korun. Dopad na rozpočet: podle ministra školství Roberta Plagy 10 až 12 miliard každý rok.

27 miliard Pokud sněmovnou projde chystaný daňový balíček, stát na daních vybere přibližně o 27 miliard korun méně. 21 miliard Jedním ze zdrojů financování vládních slibů by mohlo být více než 21 miliard z účtů bývalého Fondu národního majetku.

Nejdražší vládní plány představuje chystaný daňový balíček. O 27 miliard korun se sníží výběr daní, pokud projde snížení sazeb pro zaměstnance o jedno procento z hrubé mzdy a změny zdanění fyzických osob. Na rozdíl od ostatních vládních slibů však tento krok musí schválit parlament − premiér bude pro tento plán podporu ještě hledat.

Vláda chce také nabídnout mladým lidem do 36 let výhodnější státní hypotéky až na dva miliony korun. "Ve střednědobém výhledu půjde zhruba 1,1 až 1,2 miliardy na všechny úvěrové programy Státního fondu na rozvoj bydlení," potvrdil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Druhou kategorii chystaných výdajů, kterými vláda zahrnuje voliče, tvoří sliby vyřčené při návštěvách regionů. Premiér v demisi objíždí kraje a suma naslibovaných peněz roste každým dnem. "Jako dárek jsem dostala příslib navýšení dotačních programů MMR, mimo jiné i 350 milionů na demolice zchátralých objektů," pochlubila se v úterý na Twitteru ministryně Klára Dostálová po Babišově návštěvě Libereckého kraje. Obdobně Babiš slíbil miliardy na opravy při návštěvě pražské Invalidovny, Národního divadla nebo Národní galerie.

Podle politologa z Karlovy univerzity Kamila Švece už Babiš zahájil volební kampaň: "Nemůže si být jistý, kdy budou předčasné volby, a pokud přijdou, může se mu to hodit." Některé sliby už ale obsahoval program, se kterým šlo ANO do říjnových sněmovních voleb.

Babišův předchůdce na postu ministra financí Miroslav Kalousek (TOP 09) říká, že pokud by chtěla vláda všechny své sliby splnit, zhorší se už nyní špatný stav investic: "Každá rodina, která hospodaří obálkovou metodou, ví, že když je potřeba založit obálku automobil, musí se zrušit obálka dovolená. A tohle ve vládních úvahách nefunguje."

Podobně ekonomové varují před slibem výhodných půjček na bydlení. "Stačí se podívat do Spojených států. Tamní vládní podpora hypoték byla jednou z příčin hypoteční krize, která byla rozbuškou pro globální finanční krizi," upozorňuje analytik David Marek z Deloittu.

Babiš se k dotazu, kde chce vzít slibované miliardy, zatím konkrétně nevyjádřil. "Vládní priority obecně budou financovány prostřednictvím hledání úspor na výdajové straně státního rozpočtu," uvedla mluvčí Úřadu vlády Barbora Peterová. Jedním ze zdrojů by mohlo být více než 21 miliard z účtů bývalého Fondu národního majetku. Minulý týden vláda rozhodla, že se mohou přelít do státního rozpočtu. Původně však byly tyto peníze určené na důchodovou reformu, tento krok je tedy spíše důkazem, že k ní v nejbližší době nedojde.

Optimistické rozdávání peněz lze zatím obhájit rychlým hospodářským růstem. Ten ale nebude trvat věčně a některé sliby, jako třeba zvyšování platů učitelů, počítají s několikaletým trváním. "Rychlý hospodářský růst ale není důvodem k utrácení za každou cenu. Zejména vzhledem ke zvyšování výdajů, které již nikdy neklesnou a budou zatěžovat i další vlády," říká Marek.