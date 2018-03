Na šokující zprávě ohledně útoku chemickou zbraní na ruského špionského zběha Sergeje Skripala v anglickém Salisbury je cynicky řečeno nejpůvabnější, že Kreml věc stále popírá. Přitom je zjevné, že už právě typem smrtící látky − tedy za sovětských dob vyvinutého jedu s názvem Novičok − chtěla Moskva sama dát jasně najevo, koho za vším hledat, resp. s jakou se potáže kdokoliv z řad ruské špionáže, kdo by případně taky chtěl přeběhnout na druhou stranu.

Všichni, jichž se to zkrátka může týkat, tomu vzkazu proto moc dobře rozuměli. A těm ostatním, tedy světové veřejnosti, Moskva svou lží jen vmetla písek do očí.

Velká Británie ve středu oznámila, že vyhostí přes dvacet ruských diplomatů. Událostí se pak v noci na čtvrtek zabývala Rada bezpečnosti OSN. Zatím není jasné, kam to celé vyústí, zato je ale velmi zřejmé, že Kreml se bude snažit všemožnými vytáčkami, případně vydíráním, světovou reakci rozmělnit.

Proto nejen nyní, ale i v příštích týdnech mějme před očima to nejpodstatnější: svoje zběhy vraždí kriminální gangy. Obvykle právě tuze čitelným způsobem, aby všichni členové jejich struktur, kteří by snad také měli zaječí či jiné "zrádné" úmysly, dostali strach.

Obětem uříznou část těla, vyryjí nožem vzkaz na trup a podobně, aby se prostě jasně vědělo, oč tu kráčí. Ruský stát to dělá tak, že vraždí s pomocí látek, o nichž se obecně ví, že je má jen málokdo jiný, pokud vůbec. Rovněž do Británie zběhlého Alexandra Litviněnka v roce 2006 "odkrouhli" radioaktivním poloniem a také se k tomu nikdy nepřiznali. A Sergeje Skripala tedy zasáhli specifickou paralytickou látkou vyvinutou v SSSR proto, že se svým složením vymykala ze seznamu chemických zbraní zakázaných tehdejšími světovými konvencemi.

Podobně, dodejme, se dnes chová už jen Severní Korea. Její vůdce nechal loni zavraždit svého bratra Kim Čong-nama, který už před lety utekl do ciziny. Vdechl yperit z roušky, jíž mu zezadu zakryli obličej, když mířil na odbavení na letišti v Malajsii.

V neděli se budou v Rusku konat prezidentské volby. Kandidátů je formálně víc, ale opravdu prezentovat se ve sdělovacích prostředcích samozřejmě mohl jen jeden z nich, Vladimir Putin. Proto bude celá volební fraška − nebo snad někoho napadá příhodnější slovo? − zajímavá jen otázkou, kolik hlasů tento muž vybavený kágébáckou minulostí celkově získá. Tedy jak velká, či spíše malá je ta část Rusů, která prostě raději odevzdá neplatný lístek, než aby jej volila, nebo zaškrtne jiné jméno na volebním lístku, ať už se bude jednat o kohokoliv. Přičemž je ale samozřejmě otázkou, jestli by režim nějak výsledky nezmanipuloval, kdyby to tedy třeba vypadalo, že by se daly interpretovat jako svého druhu protest.

Ale vraťme se k věci. Putinův prezidentský program je nabíledni. Narýsoval jej Skripalovou vraždou. Budu se chovat jako gangster, říká. Jenže, a teď přichází to nejtristnější, lze se obávat, že u podstatné většiny Rusů, otupělých tuhou státní propagandou a přistupujících na Kremlem vnucovanou kmenovou mentalitu, resp. poslušnost vůči vůdci se zabijáckou rukou, právě tím zabodoval.

Jakkoliv může být Evropská unie dnes s Británií dost rozkmotřená kvůli brexitu, je nutné vše hodit za hlavu a společně zatáhnout za co nejsilnější provaz. Vyhostit ruské diplomaty by měly i ostatní země včetně té naší. Teď je ten moment.

